Педро Роша: Своей игрой в ФНЛ я заслужил шанс, чтобы остаться в первой команде

- Каким вы видите свое будущее в команде? И не смущает ли вас, что можете стать именно тем легионером, от которого клуб решит отказаться?

- В прошлом сезоне я оказался в «Спартаке-2» из-за перебора легионеров в первой команде. Если говорить о лимите, и том, что сейчас я лишний, то жизнь игрока достаточно непростая. Я делаю свою работу, выкладываюсь на сто процентов. Финальное решение о том, кто останется в команде, а кто нет, будет принимать тренер. Я являюсь игроком «Спартака» и должен делать все возможное для своей команды. Пока все мои мысли только о «Спартаке». Не знаю, что будет дальше: кто-то мной заинтересуется или у клуба будет интерес куда-то меня продать или отдать в аренду. Но пока ничего такого нет.

Прошлый сезон я провел во второй команде и считаю, что проявил себя неплохо. Я готов выступать за «Спартак», и неважно, будет ли это первая команда или вторая. Считаю, что своей игрой в ФНЛ заслужил шанс, чтобы остаться в первой команде.

- Вы готовы вернуться в «Спартак-2»?

- Конечно, мне хочется играть на максимально возможном уровне. В плане «Спартака» это РПЛ. Но все зависит от решения клуба. Если мне скажут, что нужно вернуться во вторую команду, я приму этот выбор. Я являюсь игроком «Спартака», и это абсолютно нормально.

- Вы учите язык и когда будете готовы дать интервью на русском?

- Пока еще рано давать интервью полностью на русском. Я, конечно, учу язык, каждый день стараюсь узнавать что-то новое, но для полноценного интервью время еще не настало.

- Как вам работается с новым главным тренером Руем Виторией?

- Хорошо, что Витория говорит со мной на одном языке, но это не главное. Главное - мы сразу же начали серьезно готовиться к сезону. Первый сбор был больше посвящен физической подготовке, но и психологическая подготовка была проделана отличная.