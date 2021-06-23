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«Пока все просто безупречно». Руй Витория о первых впечатлениях от «Спартака»
23 июня 14:56
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Спартак»

«Пока все просто безупречно». Руй Витория о первых впечатлениях от «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория сегодня в Тарасовке пообщался с журналистами перед отлетом команды на сборы.

О ПЕРВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ «СПАРТАКА»

- Я доволен тем, что увидел здесь. До своего приезда я знал, что «Спартак» - отличная команда. У меня приятные впечатления от всего, что я увидел. Хочу сказать «спасибо» всем работникам, которые нам помогают. На данный момент все просто безупречно. Я видел обе базы, мне они понравились. Где будем готовиться? Посмотрим, как пойдет ситуация. У нас сложный график. Нужно грамотно подходить к месту тренировок. Какую-то часть времени будем тренироваться здесь, на базе, какую-то часть - на стадионе.

О КАЛЕНДАРЕ «СПАРТАКА»

- Я не люблю копаться в календарях игр и графиках. Мы должны будем играть со всеми. Будем идти от игры к игре. Об этом я сказал своим футболистам. К каждому матчу мы должны готовиться на сто процентов, чтобы побеждать. Нельзя заранее предсказать, какой соперник будет важнее на каком-либо этапе. Прогнозы - занятие неблагодарное. Нужно полностью концентрироваться на каждом следующем матче.

ОБ ОПТИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ИГРОКОВ

- Я хочу иметь по два игрока на каждую позицию. В случае точечного усиления можно добавить третьего. Об этом еще будем говорить со спортивным директором. Команда должна быть сбалансирована. Усилим ли позиции правого защитника и опорника? Мы еще посмотрим игроков, будем общаться с руководством. Последнее слово в этом вопросе за мной. Сейчас не хочу раскрывать карт. Мне нравится, когда внутри команды есть сильная конкуренция. Команда должна быть сбалансирована.

О ЛИМИТЕ НА ЛЕГИОНЕРОВ

- Лимит не будет для нас проблемой. Эти правила одинаковы для всех. Они четкие и ясные. Я всегда достаточно хладнокровно отношусь к выбору игроков. Эти восемь легионеров должны быть хорошо интегрированы в состав и показывать максимальное качество игры.

О ВАКЦИНАЦИИ

- Я уже переболел коронавирусом прошлой осенью, в ноябре. После этого привился. Об этом вирусе я уже знаю столько, что могу давать консультации. Я являюсь сторонником вакцинации. Буду стараться быть примером для ребят. Чем раньше мы это сделаем, тем быстрее закончится пандемия, и тем легче станет жить. Мы будем доносить до игроков важность вакцинации. Руководить этим будут наши врачи. Считаю, у нас отличный медицинский департамент. Полностью ему доверяю.

О ЗОБНИНЕ

- То, что произошло в сборной, останется там. Для меня мои игроки всегда будут самыми лучшими. Буду работать с ними с большим удовольствием. Это касается не только Зобнина, но и других игроков «Спартака», выступающих за свои сборные.

О РАБОТЕ СО СБОРНИКАМИ

- Когда они вернутся в команду? Все по-разному. Дадим им по недельке отдыха, когда Евро для них завершится. Пусть немного освободят голову, чтобы приехать в клуб с новыми силами. Нам предстоит долгий и сложный сезон. А вообще ситуация со сборниками типична для больших клубов. В «Спартаке» будет применяться индивидуальный подход к каждому сборнику по их вводу в строй. Посмотрим, в каком состоянии ребята вернутся, и сколько они играли.

О ПЛАНАХ НА ИГРОКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В АРЕНДЕ

- Те ребята, которые вернулись из аренд, очень хорошо показывают себя в тренировочном процессе. Их очень хорошо приняли в команду. Когда я приму решение по ним? Это будет позже. Нужно подождать, когда вернутся все игроки «Спартака» из своих сборных. После этого можно будет говорить о чем-то конкретном. Скорее всего, это будет после сбора в Австрии. В этом вопросе основной приоритет - интересы клуба. Только потом интересы игроков. Если есть молодой игрок, которому недостаточно практики, то его мы можем отправить в аренду. Мне не нравится работать с очень длинной скамейкой. В этот сезон свои коррективы внесут еврокубковые матчи. Возможно, количество игроков из-за этого будет чуть больше. Повторюсь, конкретика появится после австрийского сбора.

ОБ ОЖИДАНИЯХ ОТ МАТЧА ФРАНЦИИ С ПОРТУГАЛИЕЙ

- Сборную Португалии ждет непростая игра с французами, но я верю, что на данный момент эта команда может дать бой любому сопернику. Надеюсь, ребята подготовятся как следует и покажут хорошую игру. До этого болел и за Португалию, и за Россию, чтобы они прошли в плей-офф. Половина плана, к сожалению, не удалась, теперь надеюсь на Португалию.

источник: «Советский спорт»
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