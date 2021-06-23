«Пока все просто безупречно». Руй Витория о первых впечатлениях от «Спартака»

О ПЕРВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ «СПАРТАКА»

- Я доволен тем, что увидел здесь. До своего приезда я знал, что «Спартак» - отличная команда. У меня приятные впечатления от всего, что я увидел. Хочу сказать «спасибо» всем работникам, которые нам помогают. На данный момент все просто безупречно. Я видел обе базы, мне они понравились. Где будем готовиться? Посмотрим, как пойдет ситуация. У нас сложный график. Нужно грамотно подходить к месту тренировок. Какую-то часть времени будем тренироваться здесь, на базе, какую-то часть - на стадионе.

О КАЛЕНДАРЕ «СПАРТАКА»

- Я не люблю копаться в календарях игр и графиках. Мы должны будем играть со всеми. Будем идти от игры к игре. Об этом я сказал своим футболистам. К каждому матчу мы должны готовиться на сто процентов, чтобы побеждать. Нельзя заранее предсказать, какой соперник будет важнее на каком-либо этапе. Прогнозы - занятие неблагодарное. Нужно полностью концентрироваться на каждом следующем матче.

ОБ ОПТИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ИГРОКОВ

- Я хочу иметь по два игрока на каждую позицию. В случае точечного усиления можно добавить третьего. Об этом еще будем говорить со спортивным директором. Команда должна быть сбалансирована. Усилим ли позиции правого защитника и опорника? Мы еще посмотрим игроков, будем общаться с руководством. Последнее слово в этом вопросе за мной. Сейчас не хочу раскрывать карт. Мне нравится, когда внутри команды есть сильная конкуренция. Команда должна быть сбалансирована.

О ЛИМИТЕ НА ЛЕГИОНЕРОВ

- Лимит не будет для нас проблемой. Эти правила одинаковы для всех. Они четкие и ясные. Я всегда достаточно хладнокровно отношусь к выбору игроков. Эти восемь легионеров должны быть хорошо интегрированы в состав и показывать максимальное качество игры.

О ВАКЦИНАЦИИ

- Я уже переболел коронавирусом прошлой осенью, в ноябре. После этого привился. Об этом вирусе я уже знаю столько, что могу давать консультации. Я являюсь сторонником вакцинации. Буду стараться быть примером для ребят. Чем раньше мы это сделаем, тем быстрее закончится пандемия, и тем легче станет жить. Мы будем доносить до игроков важность вакцинации. Руководить этим будут наши врачи. Считаю, у нас отличный медицинский департамент. Полностью ему доверяю.