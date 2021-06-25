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Zarema и Зарема. Кто вернется раньше: Салихова в «Спартак» или ее посты в телеграме?
25 июня 13:06
автор: Дмитрий Кузнецов

Zarema и Зарема. Кто вернется раньше: Салихова в «Спартак» или ее посты в телеграме?

Бывший глава совета директоров «Спартака» пока не возвращается в «Спартак». Как скоро это произойдет?

Мы решили порассуждать, почему Леонид Федун так долго не прикрывал телеграм-канал своей супруги, который компрометирует сотрудников клуба

После откровений Заремы Салиховой в телеграм-канале Zarema не осталось в «Спартаке» незапятнанных руководителей разного уровня за исключением главного человека. На орехи от очаровательной дамы досталось многим. Если верить гражданской жене Леонида Федуна, то создается полное ощущение, что «народная» команда находится в заложниках у менеджеров, агентов, директоров, сосущих из клуба немалые средства.

Неплохое, конечно, начало празднований 100-летнего юбилея. Читаешь все это и задаешься вопросом: почему спартаковский босс не прикроет лавочку? Почему не разгонит компашку непрофессионалов, распильщиков и равнодушных к судьбам клуба людей, которым от него нужны только цифры с многочисленными ноликами в соответствующих строчках контрактов? Ведь именно к таким умозаключениям приходишь, изучая труды госпожи Салиховой.

Быть может, Зарема лукавит, сводит счеты с теми, из-за кого покинула совет директоров «Спартака», объяснив свой шаг принципиальным несогласием по кадровым вопросам? Женщины на эмоциях частенько преувеличивают многие вещи, чтобы использовать ситуацию в свою пользу. Но что-то не слышно было опровержений аргументированных, с полными выкладками фактов: мол, смотрите, вот здесь Зарема говорит о том-то, а на самом деле все не так, а вот так. Все посты в соцсетях против Салиховой сводятся к одному: клевещет от обиды. Но где доказательства?

Даже если в деталях она проблемы приукрасила, то сути дела это не меняет. Все же видят прекрасно, сколько ошибок наделал «Спартак» в трансферах за последние годы, начиная от покупки игроков и заканчивая приходами/уходами гендиров. Сюда же нужно добавить Доменико Тедеско. Тренер, который вытащил команду на второе место, ушел в никуда. Все думали, что сам так решил, но почитали мы Зарему, и закралось сомнение: похоже, что к этому шагу немца подталкивали определенные люди, несмотря на желание босса продолжить с ним сотрудничество.

Зарема рассказывала о спартаковской кухне на протяжении многих недель, со всеми подробностями. А Федун не спешил ее одернуть. Были бы ее слова полной чушью, Леонид Арнольдович сразу бы прикрыл «телегу» после первых публикаций и выступил бы с опровержением. Причем сделал бы так, что и репутация жены не пострадала бы. Сказал бы, что это все фейк, что канал не ее, непонятные люди ведут информационную войну против клуба. И все дела.

Федун не торопился. И вывод из этого один – ему самому было выгодно, чтобы на свет выплыла эта информация. Но для чего? Давайте попробуем выдвинуть версии.

Во-первых, упомянутые в постах Заремы менеджеры постараются теперь всеми силами доказать, что они на что-то способны. Их профессиональные качества поставлены под сомнения. При малейшей осечке все они пойдут искать другое место работы. Встряхнуть перед стартом сезона своих сотрудников бывает не лишним. Год ответственный, нельзя допускать в нем провалов. Так что пусть напрягаются.

Второй момент, который наверняка присутствует в этой истории – сомнения самого Федуна в кандидатуре Руя Витории. «Спартак» всегда тяжело подбирает тренеров. Слишком много было непопаданий. Ему, конечно, объяснили лоббисты португальца, почему выбор пал именно на специалиста, работавшего последнее время в Саудовской Аравии. Но настолько эта фигура неоднозначная, что безусловно подсознание спартаковскому боссу на ушко нашептывает: слушай свою жену, она худого не пожелает.

Как говаривал Горбатый из «Место встречи изменить нельзя»: «Бабу не проведешь, она сердцем видит». А если она еще каждый день об этом неоднократно напоминает не только в домашней обстановке, но путем выкладывания постов в свою «телегу», которые разлетаются по сети молниеносно, то никуда от этих мыслей не деться. Если провалится Витория, польются ведь потоки грязи на спартаковское руководство. Но на кого конкретно?

После откровений Заремы есть полное ощущение, что это не Федун настаивал на фигуре Руя, а спортдир Попов и иже с ним. Стрелки уже грамотно переведены. Крайние, если до этого дойдет, уже назначены. Есть подстраховка на случай плохого начала сезона. Не пойдет у португальца, вместе с ним уйдут противники Заремы. Над ней самой несколько месяцев назад все посмеивались, а теперь никто не скажет, что она ничего не смыслит в футбольных делах, управлении клуба и прочих аспектах деятельности «Спартака». Ни у кого не будет возражений, если Салихова вновь появится в красно-белом клубе на высоких постах.

Возможно, Федун этого и добивается, видя, что очень дельные вещи говорит его жена? Полгода назад невозможно было себе представить, что это стало бы реальностью. Леонид Арнольдович не решился бы так рисковать своим же именем. Нынче все перевернулось. Зарему обсуждает весь наш футбольный мир, причем не только фанаты, но и серьезные тренеры и функционеры. Она уже вошла в их среду, вот только в совдире долго не продержалась. Но еще не вечер.

Вероятно, не все так просто в спартаковских решениях, не один Леонид Арнольдович ходит в акционерах клуба. Потому приходится ему лавировать между разными людьми и бизнес-интересами сторон. Zarema ему в этом как минимум не навредил. Cкорее наоборот. Свою миссию на данный момент выполнил, а дальше становился уже токсичным, потому и встал на паузу. Но в любое время готов будет вернуться. Ничто этому не мешает.

Если Витория окажется молодцом, то все тем более будет для владельца клуба замечательным. История будет выглядеть так. Настоял на этом тренере под давлением общественности, вовремя одернул жену, как настоящий мужчина. Одни плюсы, да и только. Проигравших в семье Федуна от написанного в телеграм-канале нет. Ими могут стать только упомянутые в «расследованиях» Zarema персонажи.

источник: «Советский спорт»
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