Евгений Ловчев: Бердыев не тренер недельного цикла, он должен работать с игроками ежедневно

Станислав Черчесов с большой долей вероятности покинет сборную России. Кто его может сменить на этом посту? Об этом рассуждает лучший футболист СССР 1972 года, обозреватель «Телеспорта» Евгений Ловчев.
- Для меня очевидно, что этот провал идет от того, что в футбол пришли большие деньги, но они доходят до кучки людей, а не идут на развитие футбола, воспитание хороших игроков, - считает Евгений Ловчев. – Поэтому имеем таких футболистов, которых имеем. Как правильно сказал Юрий Семин, когда все ругали Семенова. Но был бы другой, это что-то изменило? Есть у нас кто-то лучше, кого Черчесов не взял? Других футболистов для сборной у нас нет.
- И что делать – перестать им платить огромные деньги?
- Я бы сказал: убрать из футбола большое количество не заработанных, а фактически подаренных большими корпорациями денег.
- Теперь по поводу самой сборной…
- Бросалось в глаза, что команда играла в очень осторожный, опасливый футбол. Впереди один Дзюба, стоящий спиной к чужим воротам, чтобы зацепиться за мяч после длинных забросов. И другой тактики не было. Но в «Зените» рядом с Дзюбой постоянно быстрый Азмун, другие полузащитники открываются.
Это, кончено, провал, и, в том числе, провал тренера. Я дружу со Стасом, но в данном случае истина дороже.
- Подошли к самому главному: кто может возглавить сборную?
- Здесь два пути – иностранец или наш специалист? Иностранцы уже работали. Кто-то разве будет возражать, что Капелло великий тренер, а Адвокат – тренер очень высокого уровня. Но ведь у обоих, по большому счету, не получилось добиться чего-то значительного.
Относительно получилось только у Хиддинка. Но у него было совсем другое качество игроков. Это всем очевидно, и глупо отрицать.
И еще, тренер может что-то сделать, когда в его распоряжении мастера, а не подмастерья. Я видел, как играет Стрельцов, Воронин, Иванов, Нетто, Хурцилава, Месхи. Это были мастера с большой буквы. А сегодня, к сожалению, мы можем поставлять в сборную подмастерьев.
- Про иностранцев сейчас разговоров не слышно, говорят только о наших…
- Называют фамилии Бердыева, Карпина, где-то Семака.
- Начнем с Бердыева. Что о нем можете сказать, как о тренере сборной?
- Бердыев не тренер недельного цикла, я имею в виду, что у тренера сборной обычно неделя на подготовку к очередному матчу. Это точно не его. Бердыев должен работать с игроками ежедневно, и в долгую – то есть, постоянно, в течение года. Игроки должны быть в его распоряжении постоянно. Тогда он может поставить свой футбол.
- Понятно. Теперь Карпин. Что скажете?
- В этом плане Карпин больше подходит для сборной. Почему? Посмотрите на его работу в «Ростове». Он пришел в не самую сильную команду, укомплектованную не самыми выдающимися игроками, но сделал из нее вполне конкурентоспособную единицу.
Дальше – в «Ростове» перед сезоном сменился почти весь состав, и Карпин опять сделал из этих ребят вполне приличную команду.
Но все равно, веры в то, что хоть Карпин, хоть Бердыев добьются каких-то результатов, у меня нет. Почему? Я об этом сказал выше: нет у нас хороших футболистов, а с подмастерьями далеко не уедешь.