Евгений Ловчев: Бердыев не тренер недельного цикла, он должен работать с игроками ежедневно

Станислав Черчесов с большой долей вероятности покинет сборную России. Кто его может сменить на этом посту? Об этом рассуждает лучший футболист СССР 1972 года, обозреватель «Телеспорта» Евгений Ловчев.

- Для меня очевидно, что этот провал идет от того, что в футбол пришли большие деньги, но они доходят до кучки людей, а не идут на развитие футбола, воспитание хороших игроков, - считает Евгений Ловчев. – Поэтому имеем таких футболистов, которых имеем. Как правильно сказал Юрий Семин, когда все ругали Семенова. Но был бы другой, это что-то изменило? Есть у нас кто-то лучше, кого Черчесов не взял? Других футболистов для сборной у нас нет.

- И что делать – перестать им платить огромные деньги?

- Я бы сказал: убрать из футбола большое количество не заработанных, а фактически подаренных большими корпорациями денег.

- Теперь по поводу самой сборной…

- Бросалось в глаза, что команда играла в очень осторожный, опасливый футбол. Впереди один Дзюба, стоящий спиной к чужим воротам, чтобы зацепиться за мяч после длинных забросов. И другой тактики не было. Но в «Зените» рядом с Дзюбой постоянно быстрый Азмун, другие полузащитники открываются.

Это, кончено, провал, и, в том числе, провал тренера. Я дружу со Стасом, но в данном случае истина дороже.