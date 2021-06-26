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Почему Слуцкий против лимита? Тренер «Рубина», который впереди планеты всей, хочет добить сборную?
26 июня 16:50
автор: Виталий Славин
автор фото: ФК «Рубин»

Почему Слуцкий против лимита? Тренер «Рубина», который впереди планеты всей, хочет добить сборную?

Наткнулся в сети на поразительное выступление Леонида Слуцкого. Сначала экс-тренер сборной сказал неоспоримую правду, а затем одним махом ее торпедировал, превратившись в заурядного дилетанта.

Речь, разумеется, о безнадежном отечественном футболе и его вершине – национальной команде. Кто-то считает четвертое место в группе на Евро-2020 провалом, а по мне это наше объективное на сегодня место. Дальше будет только хуже.

Но что по этому поводу говорит нынешний тренер «Рубина»? Поначалу все четко раскладывает, не придерешься:

- Есть два примера. В чемпионате Белграда по каждому возрасту принимает участие 99 команд. Население там около 900 тыс. человек. В Волгограде, откуда я родом, такой чемпионат не проводится вообще. В Москве играет только 30 команд.

Второй из периода работы в Голландии. Город Арнем, население 100 тыс. человек. На зачисление в 8-летнюю группу пришло 500 мальчишек. По существу, это каждый мальчишка. В Волгограде у меня бесплатная школа, в которую мы набирали восемь возрастов. Туда тоже пришло 500 человек.

В десятку! Я бы добавил картинки из своего счастливого советского детства. Ну про то, что в каждом столичном дворе пацаны с утра до вечера гоняли мяч летом и шайбу зимой, а по выходным в хоккейные коробки на «дыр-дыр» круглогодично выходили взрослые, даже жертвы ЕГЭ знают. Теперь все в гаджетах, а пространство между домами-муравейниками забито разнообразным автохламом.

Организованный детский спорт в СССР тоже начинался во дворе. В каждом были команды при ЖЭКе – жилищно-эксплуатационной конторе, обслуживающей дома на этой территории. Форма, занятия – бесплатно. Конечно, дыры в крагах приходилось самому латать, но это мелочи. Главное - каждый из нас, мальчишек 70-х, при желании мог быть в футболе или в хоккее. Я был и там, и там, а попутно пару лет ездил в секцию баскетбола на стадион «Наука» на Большой Академической.

Следующая ступень – первенство Москвы в нескольких группах среди школ при крупных предприятиях. И пик – чемпионат среди ДЮСШ при командах мастеров вроде «Спартака», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива». Тут мне тоже посчастливилось отметиться в футболе и в хоккее. Причем по шайбе мы даже выиграли первое место среди 17-летних, а затем взяли бронзу по молодежке. Лучшие от нас напрямую шли в «Динамо» или «Крылья Советов». К примеру, Володя Шашов через несколько лет после того, как перебрался к бело-голубым, выиграл молодежный ЧМ-1980 вместе с Крутовым и Ларионовым.

В первенстве столицы каждый клуб выставлял семь команд разных возрастов – от мальчиков до мужчин. В субботу и воскресенье матчи продолжались с утра до вечера. Плюс Кубок Москвы по будням и в каникулы. У ДЮСШ был свой чемпионат, к которому добавлялась масса всесоюзных турниров.

Короче, это была огромная махина, которая Белград и Арнем Слуцкого легко засунула бы за пояс. Все, конечно, при СССР было бесплатно. Далее вы поймете, почему я подробно остановился на делах славного прошлого.

Следующая цитата от Леонида Викторовича:

- Давайте смотреть правде в глаза: на 80% территории России дети с октября по апрель занимаются в зале, а в Испании можно заниматься круглый год. Можно отметить Казань, здесь есть манежи, город бежит впереди планеты всей, здесь есть условия для развития. И когда мы не можем в стране найти 11 человек, которые умеют играть в футбол, нужно посмотреть на общее количество занимающихся детей. В Голландии занимаются 20 тыс. детей, у нас – в пять раз меньше. Поэтому нужно смотреть не на размер страны, а на то, какие условия созданы для занятий.

Браво, господин Слуцкий! Вот вы сами себе и дали единственно верный ответ, почему наша сборная, по вашим же с братьями словам, оказалась дурно пахнущей субстанцией на Евро-2016, а теперь точно так же обделалась на Евро-2020 уже по мнению нынешнего капитана Дзюбы. Сермяга в том, что иного элементарно не дано! Это реальный уровень северной страны, где мяч на улице можно пинать максимум пять месяцев в году. В основном – в грязи или пыли. Где массовость осталась в преданьях старины глубокой.

Деревяшка Евро-2008 (матч за бронзу ведь не предусмотрен)? Так это царский подарок хорватов и последний вздох советской системы, когда великие педагоги Морозов и Газзаев еще заботились о воспитании собственного резерва. Ну и, конечно, трагедия в лагере голландцев перед четвертьфиналом морально прибила их, как сейчас, ЧП в сборной датчан в игре с финнами. Домашний ЧМ-2018? Легкая группа. Слабая Испания. Длительная качественная подготовка от Черчесова. Свое поле. Корейцы, к слову, на домашнем ЧМ-2002 до полуфинала добрались – и чего они с тех пор добились?

Ставим точку? Вешаем на наш непутевый, абсолютно лузерский футбол с ничем неподкрепленными амбициями вокруг сборной амбарный замок - и расходимся? Как бы ни так! В духе культовой криминальной истории о докторе Джекиле и мистера Хайде под финиш интервью с именитым тренером вдруг случается невероятная метаморфоза, и он выдает:

- Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, однако ее им создали. Уберите лимит на легионеров, и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных. Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а потом разочаровываемся. Не вижу в этом смысла.

Фантастика! Я не верю своим глазам! Неужели есть хоть один человек на планете Земля, который не понимает, что, если в РПЛ отменить лимит, клубы на сто процентов будут состоять из иностранцев?! Вам мало примеров тотально португальского «Динамо» Федорычева или «Спартака» в еврокубках, где в отсутствие лимита в основе выходил порой один или два россиянина? Где тогда будущим Хиддинкам и Капелло, Адвокатам и Черчесовым набирать национальную команду? Во дворах никто не играет. Где еще? В подвальных лигах? В коллективах физкультуры?

Какие, господин Слуцкий, вам правила не нравятся, которые мы, дескать, сами себе придумываем? В том-то и беда, что никаких правил в РПЛ, реально ограничивающих аппетиты родных неумех и мусорных мигрантов, нет и в помине! Ни потолков зарплат, ни драфтов, уравнивающих силы клубов, ни публичного контроля за расходованием бюджетных средств и денег госкомпаний – НИ-ЧЕ-ГО! А есть, как еще семь лет в интервью «Советскому спорту» заявил экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко, банальный всеобщий дербан миллиардов народных рублей:

- Говорил всегда, что у команды, которая получает деньги из бюджета, основная цель – расхищение выделяемых денег. Государство не должно финансировать футбольные клубы. Придумали какую-то социальную нагрузку, хотя футбол – это развлекуха, которой должны заниматься те, кто имеет желание. А присутствие государства развращает, деньги ведь ничьи.

Господин Слуцкий, есть что на это ответить? Тоже лимит виноват?

Говорите, у вас в Казани созданы все условия для развития. Но тогда что у вас в клубе делает десяток гастарбайтеров из таких суперфутбольных стран, как Япония и Грузия, Корея и Сербия, Швеция и Швейцария?! Вы кого для сборной-то на Евро-2020 подготовили? Ноль! Это как понимать? Вы ведь впереди всей планеты! Лимит, что ли, заставляет покупать никчемных забугорных шабашников?!

Единственный разумный выход из тупика – убрать деньги госкомпаний из профессионального спорта РФ. Футболисты, хоккеисты, баскетболисты и так далее, как все пролетарии при капитализме, должны жить на то, что сами заработают. Точка!

Если же государство останется в профессиональном спорте РФ, то все эти эрзац-профи лиги должны работать исключительно в интересах страны. А значит, иноземцев в госклубах РПЛ и КХЛ не должно быть вовсе! Пусть за место в основе россияне конкурируют между собой. Как это прекрасно функционировало при СССР. Внимание резерву необходимо усилить кардинально именно сейчас. Когда массовость в России по сравнению с былыми временами рухнула. Ныне каждого более или менее талантливого паренька нужно вести от команды мальчиков до мастеров едва ли не за руку.

Точно так, как Юрий Морозов возился с Аршавиным и Кержаковым, Татарчуком и Корнеевым, Малафеевым и Быстровым. Равно как Газзаев поднимал братьев Березуцких, Игнашевича, Габулова, Акинфеева, Гусева, Жиркова…

источник: «Советский спорт»
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