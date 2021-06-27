«Мертвый» Уэльс, «живая» Дания, «отскочившая» Италия

ВЫЙДЕТ ЛИ ДАНИЯ В ПОЛУФИНАЛ?

Датчане проскочили очень трудный отрезок в групповом турнире после двух поражений, и происшествия с Кристианом Эриксеном. Такое впечатление, что слушай с Эриксеном команду только укрепил и еще больше сплотил. Без своего лидера датчане вышли на какой-то новый уровень, если не игры, то запредельного настроя.

И вчера они не оставили ни единого шанса Уэльсу. Валийцы разочаровали окончательно, как говорят в таких случаях, были совершенно «мертвые». А ведь накануне игры раздавались бодрые для Уэльса прогнозы: мол, они бойцы, команда-семья, а их лидер Гарет Бэйл способен что-то такое невероятное соорудить.

Но когда бойцам не хватает мастерства, одними жесткими стыками это не компенсировать. Ну, а Бейл – далеко не Мбаппе, Гризманн, Бензема или Кейн, не говорю уж про Де Брейне, он и в лучшие свои времена не особо мог что-то соорудить, а в последние годы, такое впечатление, плывет по течению карьеры. Вроде бы положено еще пару лет попылить, ну и попылю, только отстаньте.

Теперь датчане вышли на победителя пары Нидерланды – Чехия. С большой долей вероятности это будут голландцы. Есть ли у датчан шанс их пройти? Безусловно, думаю, шансы 50х50.

Но хочу напомнить, что Дания на Евро пока обыгрывала только сборные России и Уэльса, команды даже не второго ряда. Интересно будет на них посмотреть, когда им попадется действительно серьезный соперник. Голландцы как раз из этой категории.

ЕСЛИ ИТАЛИЮ ХОРОШЕНЬКО ПРИХВАТИТЬ…

Итальянцы размялись на не очень сильной группе, к тому же все матчи проводили в Риме. И вот им попались дисциплинированные, умеющие прессинговать и плотно опекать соперников по всему полю австрийцы. Из звезд у сборной Австрии Давид Алаба из «Баварии» и Марсель Забитцер из «Лейпцига». Ну, еще безбашенный Марко Арнаутович. Остальные играют в командах-середняках немецкой бундеслиги. Но обученности футболистов из этой лиги достаточно, чтобы «прихватить» кого угодно, хоть и сборную Италии. Итальянцы имели преимущество в первые минут 35 за счет сумасшедшего настроя, тогда-то они и создали два голевых момента. Но скомканный удар сходу Бареллы отразил ногой вратарь, а удар Иммобиле пришелся в крестовину.

Во втором тайме итальянцы сильно сдали, запал кончился, и австрийцы стали наседать. Затем Арнаутович забил головой после скидки Алабы. Но был небольшой офсайд. А под конец еще один микроскопический офсайд спас Италию от вылета. Похоже, итальянец все же сбил в этом эпизоде во вратарской игрока сборной Австрии. Если б судья назначил пенальти и австрийцы его реализовали, итальянцы уже точно не отыгрались бы. В начале дополнительного времени они забили два спасительных мяча подряд. Потом пропустили, и с большим трудом дотянули до финального свистка. Словом, отскочили.

Что я хочу сказать? Итальянцы все еще по праву считаются одними из фаворитов, и история знает, как «скуадра адзурра» не раз проходила плей-офф с помощью спасительных мячей в дополнительное время или в серии пенальти.

Однако первый, более-менее, дисциплинированный, хорошо обученный соперник, создал итальянцам большие проблемы. А в четвертьфинале команду Роберто Манчини ждет победитель пары Бельгия-Португалия. Вот там и увидим истинную силу скуадры адзурры.

Плей-офф Евро-2020

1/8 финала

27 июня

19:00. Нидерланды – Чехия (Будапешт)

22:00. Бельгия – Португалия (Севилья)

28 июня

19:00. Хорватия – Испания (Копенгаген)

22:00. Франция – Швейцария (Бухарест)

29 июня

19:00. Англия – Германия (Лондон)

22:00. Швеция – Украина (Глазго)

1/4 финала

1) Хорватия/Испания – Франция/Швейцария. 2 июля. 19:00. Санкт-Петербург

2) Италия/Австрия – Бельгия/Португалия 2 июля. 22:00. Мюнхен

3) Уэльс/Дания – Нидерланды/Чехия. 3 июля. 19:00. Баку

4) Англия/Германия – Швеция/Украина. 3 июля. 22:00. Рим

1/2 финала

Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 2. 6 июля. 22:00. Лондон

Победитель четвертьфинала 3 – Победитель четвертьфинала 4. 7 июля. 22:00. Лондон

Финал

11 июля. 22:00. Лондон