Сегодня на Евро: Хорватия – Испания и Франция – Швейцария

Как вы помните, в решающем матче ЧМ-2018 в «Лужниках» французы победили хорватов. Для того, чтобы эти команды могли сыграть вновь на Евро-2020, чемпионы мира сегодня должны одолеть Швейцарию. У вице-чемпионов задача посложнее: им надо выиграть у Испании. Кстати, четвертьфинальный матч, в котором сыграют победитель этих двух пар, пройдет вновь в России – в Санкт-Петербурге.

Если не считать матча в Лиге наций-2018, когда испанцы разгромили соперника 6:0 (что вполне можно считать исключением из правила), у команд абсолютно равный баланс и выигранных матчей, и забитых мячей. Встречи соперников на чемпионатах Европы уже стали традицией: в 2012-м победили испанцы благодаря голу Сесара Наваса (потом они выиграли и весь турнир), в 2016-м хорваты взяли реванш, ответив на ранний гол Альваро Мораты мячами Николы Калинича и Ивана Перишича. Интересно, что именно в этой встрече была прервана 14-матчевая серия испанцев без поражений в финальных турнирах чемпионатов Европы.

Сейчас лучшие годы обеих сборных позади, а испанцы вообще на трех подряд крупных турнирах не могут выйти в четвертьфинал (три года назад из победили на стадии 1/8 россияне). При этом именно они являются фаворитами у букмекеров.

Франция – Швейцария

Начало: 22.00

ТВ: Россия 1, 21.50

История встреч: +16=10-12, мячи 67:60

Мы уже отмечали удивительный баланс во встречах некоторых команд. Например, финны до последнего времени имели положительное соотношение матчей с Бельгией, у шотландцев – до сих пор положительный баланс с хорватами. Швейцарцы, конечно, уступают французам, но более чем достойно. Исходя из истории встреч, можно сделать вывод, что команды по большому счету равны. Конечно, это не так. Французы – фавориты не только матча, но и всего турнира, команда с общей стоимостью стартового состава в районе миллиарда евро. Плюс швейцарцы еще никогда не обыгрывали трехцветных в официальных матчах. Предпосылок к тому, что эта традиция будет нарушена, не много.