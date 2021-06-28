ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Хорватия 0 Испания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Франция 0 Швейцария 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Англия 0 Германия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Швеция 0 Украина 0
Сегодня на Евро: Хорватия – Испания и Франция – Швейцария
28 июня 07:00
автор: Олег Чикирис
автор фото: УЕФА

Сегодня на Евро: Хорватия – Испания и Франция – Швейцария

В сегодняшних матчах определится, повторится ли финал чемпионата мира в 1/4 чемпионата Европы.

Как вы помните, в решающем матче ЧМ-2018 в «Лужниках» французы победили хорватов. Для того, чтобы эти команды могли сыграть вновь на Евро-2020, чемпионы мира сегодня должны одолеть Швейцарию. У вице-чемпионов задача посложнее: им надо выиграть у Испании. Кстати, четвертьфинальный матч, в котором сыграют победитель этих двух пар, пройдет вновь в России – в Санкт-Петербурге.

Хорватия – Испания

Начало: 19.00

ТВ: Матч ТВ, 18.30

История встреч: +3=1-4, мячи 9:15

Если не считать матча в Лиге наций-2018, когда испанцы разгромили соперника 6:0 (что вполне можно считать исключением из правила), у команд абсолютно равный баланс и выигранных матчей, и забитых мячей. Встречи соперников на чемпионатах Европы уже стали традицией: в 2012-м победили испанцы благодаря голу Сесара Наваса (потом они выиграли и весь турнир), в 2016-м хорваты взяли реванш, ответив на ранний гол Альваро Мораты мячами Николы Калинича и Ивана Перишича. Интересно, что именно в этой встрече была прервана 14-матчевая серия испанцев без поражений в финальных турнирах чемпионатов Европы.

Сейчас лучшие годы обеих сборных позади, а испанцы вообще на трех подряд крупных турнирах не могут выйти в четвертьфинал (три года назад из победили на стадии 1/8 россияне). При этом именно они являются фаворитами у букмекеров.

Франция – Швейцария

Начало: 22.00

ТВ: Россия 1, 21.50

История встреч: +16=10-12, мячи 67:60

Мы уже отмечали удивительный баланс во встречах некоторых команд. Например, финны до последнего времени имели положительное соотношение матчей с Бельгией, у шотландцев – до сих пор положительный баланс с хорватами. Швейцарцы, конечно, уступают французам, но более чем достойно. Исходя из истории встреч, можно сделать вывод, что команды по большому счету равны. Конечно, это не так. Французы – фавориты не только матча, но и всего турнира, команда с общей стоимостью стартового состава в районе миллиарда евро. Плюс швейцарцы еще никогда не обыгрывали трехцветных в официальных матчах. Предпосылок к тому, что эта традиция будет нарушена, не много.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Клон тенниса и любимец пионеров. Самые экзотичные виды спорта на Олимпийских играхСергей Карасёв отсудит матч Нидерланды - Чехия на Евро-2020"Ювентусу" нужен нападающий из УзбекистанаКаменских взбудоражила публику соблазнительной позойДзюба назвал виновных в провале сборной России на Евро-2020Николаева свела поклонников с ума, показав себя в трусиках сзади
Дальше без Роналду. Как Португалия проиграла Бельгии и сложила полномочия чемпиона Европы
Бельгийцам для победы над португальцами хватило единственного гола Торгана Азара и «зачехленного» Криштиану Роналду.
Видео всех голов Евро-2020 27.06.2021: Нидерланды уступили Чехии, Бельгия выбила Португалию
Видеообзоры двух матчей 1/8 финала, запланированных на чемпионате Европы по футболу 27 июня: Нидерланды - Чехия, Бельгия - Португалия.
Бельгия — Португалия: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 27.06.2021
27 июня 2021 года в Севилье состоится матч 1/8 финала между сборными Бельгии и Португалии.
Слишком много Карасева. Как российский судья вынес приговор Нидерландам в матче с Чехией
Есть ощущение, что последний представитель российского футбола на Евро-2020 – арбитр Сергей Карасев - тоже покинет турнир.
Поломанные тюльпаны. Как Нидерланды в меньшинстве проиграли Чехии и вылетели с Евро-2020
В матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Чехии после удаления защитника голландцев Матейса де Лигта забила два мяча и вышла в четвертьфинал.
Нидерланды — Чехия: прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 27.06.2021
27 июня 2021 года в Будапеште состоится матч 1/8 финала между сборными Нидерландов и Чехии.
В Москве в любительской лиге на поле умер футболист. Все было, как с Эриксеном, но с печальным концом
Трагедией завершился матч Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в московском дивизионе «Юго-Запад».
Минус Осака, приглашение для Самсоновой и матч в 74 года на двоих. Расклады на Уимблдон-2021 у женщин
28 июня стартует третий из четырех турниров Большого шлема в сезоне – Уимблдон. «Плеймейкер» представляет основные интриги в женском одиночном разряде.
Ждем четвертьфиналы Медведев — Федерер и Рублев — Джокович. Расклады на Уимблдон-2021 у мужчин
По традиции в последний понедельник июня стартует третий из четырех турниров Большого шлема в сезоне – Уимблдон. «Плеймейкер» представляет его основные интриги в мужском одиночном разряде.
Доннарумма все-таки пропустил — на 384-й минуте. Как Италия просочилась в четвертьфинал Евро-2020
Сборная Италии с огромным трудом победила австрийцев (2:1) по итогам дополнительного времени матча 1/8 финала чемпионата Европы. Джанлуиджи Доннарумма впервые на турнире достал мяч из сетки своих ворот.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Крупнейший офф-роуд проект России «Ладога Трофи» прошел в районе Ладожского озера. 05-13.06.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика