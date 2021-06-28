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Лучшая вакцина для российского спорта. Букмекеры с оптимизмом отметили профессиональный праздник
28 июня 15:55

Лучшая вакцина для российского спорта. Букмекеры с оптимизмом отметили профессиональный праздник

По традиции букмекерская отрасль отмечает профессиональный праздник, учрежденный в 2015 году, в последнее воскресенье июня.

На этот раз, как и год назад, пришлось отказаться от сбора на Центральном Московском ипподроме. Причина хорошо всем понятная – продолжающаяся пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения на массовые мероприятия. Главы лиг, федераций, клубы, представители СМИ, звезды спорта и госслужащие поздравляли легальных букмекеров страны в онлайн-режиме.

На сегодняшний день невозможно переоценить роль букмекерского бизнеса в развитии российского спорта. Букмекеры, образно говоря, выполнили роль вакцины, которая позволила многим выжить в эпоху ковида. Причем вложения в наш спорт будут расти — в соответствии с новым законом о букмекерской деятельности.

Эксперты оценивают объем инвестиций букмекеров в спорт в виде спонсорских контрактов и обязательных целевых отчислений в 2020 году в сумму свыше 11 миллиардов рублей. Это почти столько же, сколько потратило на спорт государство - около 14 млрд. Судя по итогам первого квартала 2021-го, доля букмекеров в общем объеме инвестиций будет только увеличиваться. Характерный показатель успешности деятельности отрасли – ее дебютное представительство на недавнем Петербургском международном экономическом форуме, в лице президента БК «Лига Ставок» Юрия Красовского, принявшего участие в деловой дискуссии по теме спорта в условиях COVID-19.

2020 год из-за отмены и переноса многих крупных соревнований (футбольный Евро, хоккейный ЧМ и летняя Олимпиада) поставил российских букмекеров в трудное положение. Однако худшие опасения не подтвердились. Не случилось массового ухода легальных букмекеров в тень, несмотря на мрачные прогнозы, которые давались год назад. А 14 крупных игроков («Лига Ставок», «Фонбет», «Винлайн» и т. д.) преодолели непростой период с минимальными потерями. В настоящий момент на волне окончательного возвращения в нашу жизнь большого спорта БК стремительно выходят из кризиса.

Стоит отметить, что полномасштабного кризиса и не было. В прошлом году совокупная выручка БК превысила 238 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 34 млрд. В 2019-м эти показатели составляли соответственно 208 и 30 млрд. Естественно, что не все БК одинаково эффективно подстраивались под новые реалии (когда пришлось опережающими темпами внедрять современные цифровые технологии, развивать сегмент ставок на киберспорт), но общими усилиями отрасль вышла в плюс. В будущее участники рынка смотрят с оптимизмом. Что не может не радовать государство, которое кровно заинтересовано в наличии отлаженного механизма внебюджетного финансирования спорта. Или того же телевидения — так как букмекеры были и остаются главными рекламодателями в спортивном сегменте.

Сегодня практически любой крупный турнир на территории России проводится под букмекерским брендом. Яркие примеры взаимовыгодного сотрудничества — «Лига Ставок» и Российская Премьер-Лига, «Бетсити» и Кубок страны, «Фонбет» и КХЛ… В обиход зрителей уже вошло словосочетание «Винлайн-дерби» применительно к матчам «Зенита» и «Спартака». Названия российских БК можно увидеть даже на майках футболистов европейских топ-клубов. С этого года «Лига Ставок» осуществила прорыв, став первым отечественным букмекером-партнером целого международного турнира — чемпионата мира по хоккею.

В общем, День организаторов пари в равной степени могут считать своим праздником представители целого ряда смежных отраслей, которые напрямую от букмекеров зависят. Это не только профессиональный и любительский спорт. БК активно занимаются благотворительностью, финансируют различные научно-исследовательские проекты. В конце этого года, например, при поддержке «Лиги Ставок» будет организован переход Федора Конюхова через Тихий океан на катамаране с солнечными батареями. А недавно лучшим социальным проектом России была признана «Лига ветеранов спорта», инициированная все той же букмекерской компанией и Благотворительным фондом «Созвездие добра».

источник: «Советский спорт»
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