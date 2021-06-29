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Сергей Герасимец: Мбаппе провалил чемпионат и стал главным разочарованием, а мог бы быть его героем
29 июня 13:33
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: УЕФА

Сергей Герасимец: Мбаппе провалил чемпионат и стал главным разочарованием, а мог бы быть его героем

Футбольный эксперт Сергей Герасимец поделился впечатлениями от матчей плей-офф чемпионата Европы Хорватия – Испания и Франция – Швейцария, а также ожиданиями от встреч Англия – Германия и Швеция – Украина.

- Какой матч вчера вам больше понравился?

- Сложный вопрос. По зрелищности эти матчи были равноценные. Ну, может, вторая игра понравилась чуть больше. Там было больше борьбы, в том числе в дополнительное время. В матче Хорватия – Испания все решилось в дополнительное время довольно быстро. Хорваты сдались, и испанцы могли забить даже больше мячей. А тут до конца быа интрига, серия пенальти, где я увидел даже одно новшество.

- Какое?

- После свистка судьи французы замирали на пять секунд и только потом наносили удар. А потом и швейцарцы начали также бить. Это что-то новое в исполнении одиннадцатиметровых. Футбол не стоит на месте и все время появляется что-то новое. Самое интересное, что Мбаппе не последовал этому и не реализовал свою попытку.

- У вас есть объяснение, почему явные фавориты французы не смогли выиграть в основное время?

- Они вели 3:1 и в девяти случаях из десяти довели бы матч до победы. Но футбол может преподнести любые сюрпризы. Швейцарцы молодцы, что не бросили играть, добились дополнительного времени, а затем сенсационного выхода в четвертьфинал.

- Теперь на Евро не осталось ни действующих чемпионов мира, ни чемпионов Европы. Что об этом думаете?

- Вылет португальцев не могу назвать неожиданностью, потому что дальше прошли бельгийцы. Их вылет был бы такой же неожиданностью. Это равноценные соперники. А вот вылет Франции – это очень большая сенсация. Считал эту сборную главным фаворитом Евро. Такого наличия звезд, как у них в составе, нет ни в одной сборной. Я жалею, что они вылетели, потому что очень хотел посмотреть дальше на Мбаппе, Канте, Погба, Гризманна, Бензема.

- Как считаете, Мбаппе провалил Евро: ноль голов, незабитый решающий пенальти, скандалы с партнерами?

- Конечно. У него было несколько шансов забить: когда он пробил мимо штанги, не реализовал пенальти. Если бы он забил, то, скорее всего, стал бы героем чемпионата. А так, он – главное разочарование. Но у него все впереди. Думаю, он еще станет и чемпионом Европы, и еще раз чемпионом мира. С таким составом Франция должна побеждать на всех крупных турнирах. Или выходить в финал уж точно.

- Кому отдавали предпочтение в матче Хорватия – Испания?

- Я просто наслаждался футболом, без симпатий. На хорватов я смотрел, как на ближайшего соперника сборной России. Мы в сентябре с ними будем играть. У них в составе есть несколько футболистов загребского «Динамо», которое недавно пошерстило наши клубы. А у сборной Испании разношерстный состав. Они перебирали с контролем мяча, и голевых моментов у них было не так много. Но матч получился очень интересным. Чего стоит ошибка вратаря, которая выбила бы из колеи любую другую сборную. А испанцы не растерялись. Они играли посильнее. Это было видно и в основное время, и потом. У меня не было сомнений, что в дополнительное время они дожмут хорватов. Сказался общий класс команды, поставленная игра и уверенность в себе. Тут все закономерно.

- Сегодня нас ожидают два матча: Англия – Германия и Швеция – Украина. Какая игра вам больше интересна?

- Вторая. Надеюсь, украинцы пройдут. Тенденция матчей плей-офф показывает, что былые заслуги и рейтинг ничего не значат. Хочется, чтобы украинцы дали бой. Шведы будут фаворитами, и они уже заявили, что рады такому жребию. Но я надеюсь, что игра будет равной с обоюдными шансами. У Украины тоже есть, кому играть, есть характер.

- От матча Англия – Германия чего ждете?

- Непредсказуемый матч и громкая афиша. Скрытый фаворит - Германия.

источник: «Советский спорт»
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