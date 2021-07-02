Испания vs.Швейцария: как это было на стадионе

Северный город встретил вашего корреспондента хорошей солнечной погодой. Невский проспект был украшен обилием красавиц в коротких платьях и юбках - так, как и должен встречать любой город уставшего путника.
Крестовский остров гулял, отдыхал, веселился. Но к футболу это мало имело отношения: мамы с детьми, гуляющие пенсионеры, одинокие девушки на берегу Немногочисленные швейцарцы и испанцы появились примерно за час до игры.
Подавляющее большинство болельщиков на Крестовском представляли Россию, и большая часть из них, как мне показалось, болели за Швейцарию: негодовали при пропущенном швейцарцами голе, освистывали судью при красной карточке, ликовали, когда испанцы пропустили.
Один из болельщиков мне пояснил это так:
- Швейцария похожа на наших. Тоже нет звёзд, но стараются. Эдакая российская сборная, только идеальная.
Питер, конечно, до сих пор пребывает во власти гендерных предубеждений: ведущий с удовольствием представляет «официального диджея матча» и камера показывает белую, обильно татуированную девушку, которая пританцовывает за пультом. Разглядеть не успел, но похоже, что хоть бодипозитивная была барышня.
А вот ещё важный момент, который отличает нашу территорию от Европы - УЕФА не разрешил радужную расцветку рекламных бортов, которая для многих стала в минувшие дни неожиданным событием, для Питера и для Баку, сочтя, что эти города пока что к европейской толерантности не готовы.
Объявления о необходимости надевать маску звучали на стадионе много чаще, чем в любом другом городе чемпионата. Произносилось это чересчур сурово: «Внимание! Это сообщение, касающееся безопасности! Просьба всем оставаться на местах. Сохранять дистанцию!» и т.д. Впрочем, Питер поголовно сидел без масок. Самый проблемный ковид-город, увы, оправдывал свой статус.
Одна из немногочисленных болельщиц Испании на трибуне.
«Кока-кола» подготовила потрясающий ивент для своих гостей, а мы благодарим компанию, состоящую из творческих и креативных людей за помощь в организации поездки «Советского спорта» в Питер.
Отдельная признательность - отелю «Богема», где мы призываем останавливаться всех любителей достойного отдыха. Если вам по душе роскошь нового отеля, расположившегося неподалёку от исторического центра, в Мучном переулке, то срочно бронируйте номера - по ссылке.
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