Испания vs.Швейцария: как это было на стадионе

Северный город встретил вашего корреспондента хорошей солнечной погодой. Невский проспект был украшен обилием красавиц в коротких платьях и юбках - так, как и должен встречать любой город уставшего путника.

Крестовский остров гулял, отдыхал, веселился. Но к футболу это мало имело отношения: мамы с детьми, гуляющие пенсионеры, одинокие девушки на берегу Немногочисленные швейцарцы и испанцы появились примерно за час до игры.

Подавляющее большинство болельщиков на Крестовском представляли Россию, и большая часть из них, как мне показалось, болели за Швейцарию: негодовали при пропущенном швейцарцами голе, освистывали судью при красной карточке, ликовали, когда испанцы пропустили.

Один из болельщиков мне пояснил это так:

- Швейцария похожа на наших. Тоже нет звёзд, но стараются. Эдакая российская сборная, только идеальная.