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Испания vs.Швейцария: как это было на стадионе
02 июля 21:30
автор: Сергей Терехов

Испания vs.Швейцария: как это было на стадионе

Наш корреспондент, побывавший на последнем для Питера матче еврочемпионата, делится своими впечатлениями.

Северный город встретил вашего корреспондента хорошей солнечной погодой. Невский проспект был украшен обилием красавиц в коротких платьях и юбках - так, как и должен встречать любой город уставшего путника.

Крестовский остров гулял, отдыхал, веселился. Но к футболу это мало имело отношения: мамы с детьми, гуляющие пенсионеры, одинокие девушки на берегу Немногочисленные швейцарцы и испанцы появились примерно за час до игры.

Подавляющее большинство болельщиков на Крестовском представляли Россию, и большая часть из них, как мне показалось, болели за Швейцарию: негодовали при пропущенном швейцарцами голе, освистывали судью при красной карточке, ликовали, когда испанцы пропустили.

Один из болельщиков мне пояснил это так:

- Швейцария похожа на наших. Тоже нет звёзд, но стараются. Эдакая российская сборная, только идеальная.

Питер, конечно, до сих пор пребывает во власти гендерных предубеждений: ведущий с удовольствием представляет «официального диджея матча» и камера показывает белую, обильно татуированную девушку, которая пританцовывает за пультом. Разглядеть не успел, но похоже, что хоть бодипозитивная была барышня.

А вот ещё важный момент, который отличает нашу территорию от Европы - УЕФА не разрешил радужную расцветку рекламных бортов, которая для многих стала в минувшие дни неожиданным событием, для Питера и для Баку, сочтя, что эти города пока что к европейской толерантности не готовы.

Объявления о необходимости надевать маску звучали на стадионе много чаще, чем в любом другом городе чемпионата. Произносилось это чересчур сурово: «Внимание! Это сообщение, касающееся безопасности! Просьба всем оставаться на местах. Сохранять дистанцию!» и т.д. Впрочем, Питер поголовно сидел без масок. Самый проблемный ковид-город, увы, оправдывал свой статус.

Одна из немногочисленных болельщиц Испании на трибуне.

«Кока-кола» подготовила потрясающий ивент для своих гостей, а мы благодарим компанию, состоящую из творческих и креативных людей за помощь в организации поездки «Советского спорта» в Питер.

Отдельная признательность - отелю «Богема», где мы призываем останавливаться всех любителей достойного отдыха. Если вам по душе роскошь нового отеля, расположившегося неподалёку от исторического центра, в Мучном переулке, то срочно бронируйте номера - по ссылке.

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источник: «Советский спорт»
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