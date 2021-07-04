Валерий Непомнящий: Украина и Чехия на Евро прыгнули выше головы

- Андрей Шевченко после матча заявил, что на результате сказались эпизоды, которые его команда не доиграла, особенно на втором этаже. Вы согласны?

- Первый гол получился быстрым. С одной стороны он сбил настрой. А с другой – команда проявила характер и достойно выглядела в первом тайме. Была видна идея и игра. Но психологические силы не беспредельны. Люди, которые настраивались на одно, пропустив второй мяч, получили другое, и это сложный психологический момент. Но надо сказать и про Англию. Первая линия у нее очень сильная и быстрая. Просто англичане долго не могли забить, но в этом матче все сложилось против Украины.

- Конечно, 0:4 – это неожиданность, а вот то, что команда проиграла – нет. Сборная Украины очень достойно провела турнир. Не скажу, что она прыгнула выше головы. Команда абсолютно тренерская, поэтому там состав состоит из добротных игроков. Они объединены тренерской идеей, плюс бьются за свое имя и свою страну, поэтому показали вполне достойный результат.

- Согласен. Голы пришли оттуда. Все всегда боялись, что англичане сильны внизу и готовились к этому. Но то, что они хорошо играют вверху, всем тоже хорошо известно. Так и получилось. В одном матче было забито головой много мячей, и неожиданностью это не назовешь.

- Англия в этом турнире еще не пропустила ни одного мяча. Получается, и оборона у нее в порядке.

- Это само собой разумеющиеся вещи. Всем командам сложно играть против английской атаки, потому что она все время держит в напряжении. Непонятно, будут ли футболисты обыгрывать индивидуально, или действовать за счет партнеров. Поначалу Англия меня разочаровывала. Казалось, что она вымучивает, играет примитивно, просто, что ничего не клеится. Но сейчас понятно, что сборные, которые хорошо себя проявляют, сначала играют неубедительно, и только по ходу турнира разыгрываются. Исключение составляют итальянцы, которые лихо начали и до сих пор держатся. Все остальные трудно начинали: испанцы, датчане. Постепенно сборные набирают обороты. Англичане в том числе. Тем более на «Уэмбли» играть – это тоже важный фактор.

- Матч Дании с Чехией не преподнес сюрпризов?

- С одной стороны чехи, как и Украина, прыгнули выше головы. При счете 1:2 они комбинировали, но не забили. С другой стороны, здорово сыграли датчане, которые, как выясняется, могут отстоять в обороне, если получается трудная игра по счету. И потом кураж. Если Украине его не хватило на последнюю встречу, то у датчан эмоции постоянно сохраняются. Это говорит о силе команды.

- Какое впечатление произвела на этом турнире сборная Чехии, которая в рейтинге находится даже ниже нашей сборной?

- Перед чемпионатом мира мы тоже были в рейтинге не очень высоко, но смогли многое преодолеть. Есть такое понятие, как командный дух. Это важная составляющая, хотим мы этого или нет. У чехов это присутствует. Да у них нет звезд, но ту философию, которую проповедует тренер, футболисты понимают и реализуют. Поэтому и добиваются успеха.

- Что думаете о парах Италия – Испания и Англия – Дания? Во второй паре фаворит очевиден?

- В играх плей-офф, на вылет, очень сложно что-то предсказать. Любая неожиданность может случиться. Допустим, фаворит пропустит мяч на первой минуте встречи и сыграет вничью. Поэтому не могу сказать, что ждет нас в этих парах. Единственное, у англичан фактор домашнего стадиона очень важен. Он может быть решающим.

- Игра чьей сборной вам больше нравится?

- Итальянцев. Они играют в нетипичный для себя футбол, но они играют. Вообще меня всегда восхищали французы, и они были моими фаворитами. Но получается, что игра игрой, но еще должен быть результат. Немного смущает игра испанцев. Она непонятная и размытая. Но это из-за того, что строится новая команда. Хотя потенциал есть, но у итальянцев он выше.