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ЧЕРЧЕСОВ ОБЪЯСНИЛСЯ. КАК УМЕЕТ. А ВОТ ВЫПУЩЕННЫЙ ХОР ПРОПАГАНДИСТОВ МЕЛЕТ ЧУШЬ
04 июля 13:24
автор: Николай Яременко

ЧЕРЧЕСОВ ОБЪЯСНИЛСЯ. КАК УМЕЕТ. А ВОТ ВЫПУЩЕННЫЙ ХОР ПРОПАГАНДИСТОВ МЕЛЕТ ЧУШЬ

Критиковать главного тренера можно за что угодно, но не за этот факт, считает главный редактор «Советского спорта».

Великий Иосиф Бродский произнес про Евгения Евтушенко фразу, которая навеки обогатила сокровищницу отечественной мысли: «Если Евтушенко против колхозов, то я - за!»

Зачем выпустили демагогов-пропагандистов против Черчесова? Теперь Саламычу, нашему полевому командиру, станут сочувствовать даже те, кто жаждал его отставки. Весь этот хор, а также молчание РФС - все это говорит только об одном: решение принято, федерация дистанцируется от того, кого считает токсичным. Но смелости уволить самим нет, смелости признать лимит вредным нет, смелости рассказать, что внеконкурсный «Зенит» и все эти тамбовы влияют на наш уровень, тоже нет. Лучше выберем мы виноватого - и будем кричать «ату!» Очень мелко.

И вот еще что. Ясно, что сейчас на меня обрушится гнев вселенский - все ведь теперь соревнуются в мемчиках про Черчесова, но все-таки считал бы правильным обратить внимание на важную деталь.

Черчесов - это первый тренер, кто после невыхода из группы на большом турнире таким образом выступил перед СМИ.

Нравится нам это или не нравится - мы имеем право на свою оценку, конечно. Но у нас было два с половиной часа, мы могли задать любые вопросы, все это шло без купюр в прямом эфире.

Кто так делал? Может быть, Слуцкий в 2016 году, чьей открытостью и продвинутостью так принято восхищаться? Или Капелло после ЧМ-2014? Или, например, Адвокат после Евро-2012 или всеобщий любимец Хиддинк после невыхода на ЧМ-2010?

Раньше даже не берем. Помним прекрасно, как все происходило. Там ничего не происходило вообще. А тут человек вышел и в открытую объяснился. А то, что многих не устроили ответы - это уже совсем другая тема.

И еще. Тут в пятницу вице-премьер Чернышенко правильные слова произнес. Про деньги налогоплательщиков. Это верный термин, потому что государственных денег в природе не существует. Это вроде как одно и то же, но все-таки призма, через которую смотрим на предмет, немного меняет восприятие. Но формально у сборной нет этих денег – государства или налогоплательщиков, как ни назови. Потому что РФС, в отличие от многих федераций, денег от государства не получает. Тогда за что спрашивать?

А вот все остальное в выступлении у меня лично вызвало непонимание. И поручение Минспорту разработать «прозрачные критерии отбора в сборную», и предложения по потолку зарплат… Главный критерий может быть только один – подходит тренеру или нет. Это не выставочный матч всех звезд, где болельщики состав голосованием выбирают. А уж по потолку – как вы это реализуете?

И опять ни одного слова про пресловутый лимит, который опустил наш футбол на то состояние, из которого его уже и вытягивать никто не хочет.

источник: «Советский спорт»
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