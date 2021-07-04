ЧЕРЧЕСОВ ОБЪЯСНИЛСЯ. КАК УМЕЕТ. А ВОТ ВЫПУЩЕННЫЙ ХОР ПРОПАГАНДИСТОВ МЕЛЕТ ЧУШЬ

Великий Иосиф Бродский произнес про Евгения Евтушенко фразу, которая навеки обогатила сокровищницу отечественной мысли: «Если Евтушенко против колхозов, то я - за!»

Зачем выпустили демагогов-пропагандистов против Черчесова? Теперь Саламычу, нашему полевому командиру, станут сочувствовать даже те, кто жаждал его отставки. Весь этот хор, а также молчание РФС - все это говорит только об одном: решение принято, федерация дистанцируется от того, кого считает токсичным. Но смелости уволить самим нет, смелости признать лимит вредным нет, смелости рассказать, что внеконкурсный «Зенит» и все эти тамбовы влияют на наш уровень, тоже нет. Лучше выберем мы виноватого - и будем кричать «ату!» Очень мелко.

И вот еще что. Ясно, что сейчас на меня обрушится гнев вселенский - все ведь теперь соревнуются в мемчиках про Черчесова, но все-таки считал бы правильным обратить внимание на важную деталь.

Черчесов - это первый тренер, кто после невыхода из группы на большом турнире таким образом выступил перед СМИ.

Нравится нам это или не нравится - мы имеем право на свою оценку, конечно. Но у нас было два с половиной часа, мы могли задать любые вопросы, все это шло без купюр в прямом эфире.