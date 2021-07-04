ЧЕРЧЕСОВ ОБЪЯСНИЛСЯ. КАК УМЕЕТ. А ВОТ ВЫПУЩЕННЫЙ ХОР ПРОПАГАНДИСТОВ МЕЛЕТ ЧУШЬ

Великий Иосиф Бродский произнес про Евгения Евтушенко фразу, которая навеки обогатила сокровищницу отечественной мысли: «Если Евтушенко против колхозов, то я - за!»
Зачем выпустили демагогов-пропагандистов против Черчесова? Теперь Саламычу, нашему полевому командиру, станут сочувствовать даже те, кто жаждал его отставки. Весь этот хор, а также молчание РФС - все это говорит только об одном: решение принято, федерация дистанцируется от того, кого считает токсичным. Но смелости уволить самим нет, смелости признать лимит вредным нет, смелости рассказать, что внеконкурсный «Зенит» и все эти тамбовы влияют на наш уровень, тоже нет. Лучше выберем мы виноватого - и будем кричать «ату!» Очень мелко.
И вот еще что. Ясно, что сейчас на меня обрушится гнев вселенский - все ведь теперь соревнуются в мемчиках про Черчесова, но все-таки считал бы правильным обратить внимание на важную деталь.
Черчесов - это первый тренер, кто после невыхода из группы на большом турнире таким образом выступил перед СМИ.
Нравится нам это или не нравится - мы имеем право на свою оценку, конечно. Но у нас было два с половиной часа, мы могли задать любые вопросы, все это шло без купюр в прямом эфире.
Кто так делал? Может быть, Слуцкий в 2016 году, чьей открытостью и продвинутостью так принято восхищаться? Или Капелло после ЧМ-2014? Или, например, Адвокат после Евро-2012 или всеобщий любимец Хиддинк после невыхода на ЧМ-2010?
Раньше даже не берем. Помним прекрасно, как все происходило. Там ничего не происходило вообще. А тут человек вышел и в открытую объяснился. А то, что многих не устроили ответы - это уже совсем другая тема.
И еще. Тут в пятницу вице-премьер Чернышенко правильные слова произнес. Про деньги налогоплательщиков. Это верный термин, потому что государственных денег в природе не существует. Это вроде как одно и то же, но все-таки призма, через которую смотрим на предмет, немного меняет восприятие. Но формально у сборной нет этих денег – государства или налогоплательщиков, как ни назови. Потому что РФС, в отличие от многих федераций, денег от государства не получает. Тогда за что спрашивать?
А вот все остальное в выступлении у меня лично вызвало непонимание. И поручение Минспорту разработать «прозрачные критерии отбора в сборную», и предложения по потолку зарплат… Главный критерий может быть только один – подходит тренеру или нет. Это не выставочный матч всех звезд, где болельщики состав голосованием выбирают. А уж по потолку – как вы это реализуете?
И опять ни одного слова про пресловутый лимит, который опустил наш футбол на то состояние, из которого его уже и вытягивать никто не хочет.