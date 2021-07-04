Андрей Чернышов: Для Украины успехом был выход из группы, а тут они попали под английский каток

И вот сейчас с командой Чехии - мощной, дисциплинированной, боевитой, хотя без больших звезд в составе, но с игроками хорошего класса, сумела убедительно победить и выйти в полуфинал.

Было видно, что это очень хорошая, организованная команда. Умеет хорошо защищаться и атаковать большими силами. К игре со сборной России датчане оклемались и показали свою истинную силу. Затем под их каток попал Уэльс.

- Датчане меня убедили еще в первом тайме матча с финнами – прессинговали, давили. Финны пару раз центр поля перешли. Если б не случай с Эриксеном , датчане наверняка выиграли тот матч.

- Дания показала себя командой, достойной полуфинала, хотя соперник был далеко не гранд.

- Сборная Украины выдала свой максимум на этом чемпионате. Для нее успехом был выход из группы. Затем большим успехом стала победа над Швецией, а сейчас украинцы попали под настоящий каток. Вдобавок, получали голы в начале первого и второго таймов, а это сильно психологически бьет по команде. Особенно сильным был удар в виде второго гола, после него Украина уже оправиться не смогла.

- Это пока разные лиги?

- Да, разные. Украина и Англия на сегодняшний день стоят на разных полюсах в футбольной табели о рангах.

- Сегодня пришлось читать мнение некоторых журналистов: наши так Англии точно не проиграли. Не понятно, на чем основано такое мнение?

- Я тут интервью Влада Радимова прочитал. Он говорит, что лучше бы Украина проиграла шведам, чем так опозорилась. Сборная России такого не допустила бы. Совершенно не понятная для меня логика.

Во-первых, все эти рассуждения гипотетические, а, во-вторых, мы видели игру нашей сборной с Данией. Если исходить из того, как матч протекал и из результата, с Англией для сборной России могло все закончиться еще более неприятно для нас. Может, быть и лучше, что наша сборная туда не попала. А то бы сейчас все посыпали голову пеплом.

- Перед чемпионатом и по ходу него многие продолжали гипотетически сравнивать сборные России и Украины. Кто-то говорил, что это примерно равные сборные, кто-то – Украина сильнее.

- Если исходить из результата, Украина сильнее. Да и по игре – тоже. С Голландией и Швецией украинцы показывали очень достойный футбол. Что мы в этой связи можем сказать о сборной России, кроме того, что она позорно выступила на Евро? Поэтому на сегодняшний день Украина выше нас.

Евро-2020. Плей-офф.

1/2 финала

6 июля. 22:00. Испания — Италия (Лондон)

7 июля. 22:00. Дания — Англия (Лондон)

Финал

11 июля. 22:00. Лондон