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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Испания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Англия 0 Дания 0
Андрей Чернышов: Для Украины успехом был выход из группы, а тут они попали под английский каток
04 июля 13:31
автор: Юрий Волохов
автор фото: УЕФА

Андрей Чернышов: Для Украины успехом был выход из группы, а тут они попали под английский каток

Экс-защитник сборных СССР и России Андрей Чернышов – о прошедших вчера матчах ¼ финала Евро.

- Дания показала себя командой, достойной полуфинала, хотя соперник был далеко не гранд.

- Датчане меня убедили еще в первом тайме матча с финнами – прессинговали, давили. Финны пару раз центр поля перешли. Если б не случай с Эриксеном, датчане наверняка выиграли тот матч.

Было видно, что это очень хорошая, организованная команда. Умеет хорошо защищаться и атаковать большими силами. К игре со сборной России датчане оклемались и показали свою истинную силу. Затем под их каток попал Уэльс.

И вот сейчас с командой Чехии - мощной, дисциплинированной, боевитой, хотя без больших звезд в составе, но с игроками хорошего класса, сумела убедительно победить и выйти в полуфинал.

- Второй матч дня вызывал особый интерес в России. Украина все-таки оказалась из другой лиги, нежели сборная Англии?

- Сборная Украины выдала свой максимум на этом чемпионате. Для нее успехом был выход из группы. Затем большим успехом стала победа над Швецией, а сейчас украинцы попали под настоящий каток. Вдобавок, получали голы в начале первого и второго таймов, а это сильно психологически бьет по команде. Особенно сильным был удар в виде второго гола, после него Украина уже оправиться не смогла.

- Это пока разные лиги?

- Да, разные. Украина и Англия на сегодняшний день стоят на разных полюсах в футбольной табели о рангах.

- Сегодня пришлось читать мнение некоторых журналистов: наши так Англии точно не проиграли. Не понятно, на чем основано такое мнение?

- Я тут интервью Влада Радимова прочитал. Он говорит, что лучше бы Украина проиграла шведам, чем так опозорилась. Сборная России такого не допустила бы. Совершенно не понятная для меня логика.

Во-первых, все эти рассуждения гипотетические, а, во-вторых, мы видели игру нашей сборной с Данией. Если исходить из того, как матч протекал и из результата, с Англией для сборной России могло все закончиться еще более неприятно для нас. Может, быть и лучше, что наша сборная туда не попала. А то бы сейчас все посыпали голову пеплом.

- Перед чемпионатом и по ходу него многие продолжали гипотетически сравнивать сборные России и Украины. Кто-то говорил, что это примерно равные сборные, кто-то – Украина сильнее.

- Если исходить из результата, Украина сильнее. Да и по игре – тоже. С Голландией и Швецией украинцы показывали очень достойный футбол. Что мы в этой связи можем сказать о сборной России, кроме того, что она позорно выступила на Евро? Поэтому на сегодняшний день Украина выше нас.

Евро-2020. Плей-офф.

1/2 финала

6 июля. 22:00. Испания — Италия (Лондон)

7 июля. 22:00. Дания — Англия (Лондон)

Финал

11 июля. 22:00. Лондон

источник: «Советский спорт»
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