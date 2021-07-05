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Андрей Червиченко: Можно бить себя патриотично микрофоном в грудь, но Украина сильнее России
05 июля 13:51
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: Можно бить себя патриотично микрофоном в грудь, но Украина сильнее России

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко пояснил, почему Англия разгромила Украину в четвертьфинале Евро, и сравнил сборные Украины и России.

- Сборная Украины крупно проиграла Англии. Все-таки, это команды разного уровня…

- Конечно, украинская сказка закончилась. Английский футбол сейчас на первых ролях в Европе, о чем говорят выступления английских клубов в еврокубках. АПЛ – наверное, самая сильная лига в мире, все футболисты сборной Англии играют в АПЛ.

Результат четвертьфинала отразил объективный характер соотношения сил. Англичане просто сильнее на голову, а одного желания и героизма недостаточно на таком уровне, чтобы противостоять англичанам.

- Весь чемпионат не утихала дискуссия: чья сборная сильнее – Украины или России?

- Можно бить себя патриотично микрофоном в грудь, и даже ее пробить, но давайте будем честными: Украина сильнее России.

Даже если взять советские времена, особенно 70-80-е годы, на Украине футбол был всегда сильнее, чем в России. «Динамо» Киев дважды выигрывало Кубок кубков, в 80-е годы сборная СССР на половину, а зачастую и больше состояла из киевлян.

Три ныне здравствующих обладателя Золотого мяча – их Украины: Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

- Первые двое провели свои лучшие годы в киевском «Динамо», Шева – воспитанник киевской школы, там заблистал и оттуда уже перешел в «Милан»…

- Ну вот. Нынешний тренер сборной Украины обладатель Золотого мяча. Чем таким может похвастаться наш тренер? Многие украинские игроки востребованы в Европе.

- Малиновский один из лидеров «Аталанты», где Алексей Миранчук выходит только на замену в конце матчей.

- А Зинченко играет в одном из сильнейших клубов мира, в «Манчестер Сити» выиграл уже все титулы в Англии, дошел до финала Лиги чемпионов. Разве мы можем похвастаться таким игроком? Мы может только сожалеть, что в свое время профукали Зинченко, когда была реальная возможность заиграть его за Россию.

Как сейчас модно говорить, за это нужно поставить дизлайк нашим футбольным чиновникам.

Пока во время Лиги наций наш тренер производил свои непонятные манипуляции с составом, украинцы в этом время обновили команду. Шевченко убрал из сборной разных тяжеловесов, которые уже не тянули.

Да, их сборная не добилась в турнире хорошего результата, но Шева использовал Лигу наций для обкатывания команды и подготовки к чемпионату Европы. Итальянцы пошли по такому же пути. Вот вами и результат.

Плей-офф Евро-2020

1/2 финала

6 июля

22:00. Испания — Италия (Лондон)

7 июля

22:00. Дания — Англия (Лондон)

Финал

11 июля. 22:00. Лондон

источник: «Советский спорт»
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