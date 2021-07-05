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Леонид Слуцкий: Держим в голове, что Кварацхелия может уехать
05 июля 20:44
автор: Юлия Григорьевская

Леонид Слуцкий: Держим в голове, что Кварацхелия может уехать

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке свой команды к сезону, а также контрольной игре с «Уралом» (3:1)

- Как вы оцените состояние команды и ее степень готовности на данный момент?

- Учитывая то, сколько у нас осталось времени и как мы тренируемся, все идет по плану.

- Подведите итоги завершившегося сбора.

- У нас практически все ребята занимаются в общей группе. У Йевтича есть небольшой ушиб после первой игры с «Уралом». Но ничего серьезного у него нет. У нас все футболисты в той или иной степени получили игровую практику. Но любые сборы оценивает сезон. В текущих моментах все идет так, как мы планировали.

- Деспотович сегодня забил первый мяч в этом межсезонье. Как оцениваете его форму?

- Это очень специфичный футболист, если брать предсезонную подготовку. Есть игроки, которые в контрольных матчах предсезонки понимают, что им нужно набрать форму, проделать определенный объем работы, и они не блещут. А есть такие, кто очень ярко выглядят в контрольных матчах, но потом уровень давления не позволяет им также хорошо выглядеть во встречах чемпионата. Хотелось бы иметь в команде футболистов, которые все время играют на сто процентов, как Абильдгор, например. Но это скорее исключение из правил.

- Нижегородов показал сегодня очень взрослую игру. Насколько вероятно его появление во взрослых матчах? Готов ли он на равных конкурировать с основными защитниками «Рубина»?

- У нас сегодня играла обойма из двадцати одного человека. Понятно, что внутри этой обоймы есть перебор по легионерам при условии сохранения формата лимита. Плюс не было Йевтича. Это те люди, на которых выпадет основная часть нагрузки в сезоне.

- Макаров провел первый матч после возвращения из отпуска. Как оцените его состояние?

- Он третьего числа приступил к работе, и мы изначально не собирались его ставить. Но он сказал, что находится в хорошем состоянии и тест, который он сдал, тоже показал нормальный уровень готовности. Все-таки Макаров тренировался в сборной и пропустил десять дней. Это не после отпуска он вернулся. Поэтому решили дать ему 45 минут. Понятно, что он сейчас находится в худшей готовности, чем остальная команда.

- Сегодня не сыграл Дюпин. Он еще не набрал форму?

- То же самое. Он только позавчера приступил к тренировкам. Нужно пройти определенный тренировочный цикл, чтобы вернуться в основной состав.

- Грицаенко и Меркулов вне состава. Ждать ли их возвращения на турнире в Москве?

- На сегодняшнюю игру мы определили такой вариант – микст основного и второго составов. В каждой контрольной игре эти люди могут меняться в зависимости от состояния здоровья, физического состояния, позиций. Поэтому, конечно, ждать.

- Почему сегодня не играл Зуйков?

- По той же причине, что и Меркулов с Грицаенко. Сегодня у нас была одна обойма на игру, а на следующий матч она может быть другой.

- Когда вы примите решение по лишним легионерам и мешает ли этому подвешенный статус Кварацхелии, уйдет он или нет?

- Не могу сказать, что мешает, но мы держим это в голове.

источник: «Советский спорт»
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