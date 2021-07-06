Сегодня на Евро Италия и Испания определят первого финалиста

Команды не раз, не два и даже не три пересекались друг с другом на крупных турнирах. О многом говорит уже то, что Италия и Испания сыграют уже на четвертом чемпионате Европы подряд.

На предыдущем турнире команды играли в 1/8 финала, и итальянцы победили благодаря голам Джорджо Кьеллини и Грациано Пелле. Именно Италия положила конец выдающейся серии Испании на чемпионатах Европы, где красно-желтые не проигрывали на протяжении восемь лет. В 2012-м испанцы дважды сыграли с итальянцами: в группе сборные свели встречу вничью (на гол Антонио Ди Натале испанцы ответили точным ударом Сеска Фабрегаса), а вот финальный матч завершился разгромом «Скуадры адзурры» 4:0. Голы у испанцев тогда забили Давид Сильва, Жорди Альба, Фернандо Торрес и Хуан Мата. Эта победа, кстати, стала самой крупной в истории противостояния команд, а еще самым крупным разгромом в финалах чемпионатов Европы.

В 2008-м матч этих команд закончился вничью в основное время, а по пенальти победили испанцы. Потом в полуфинале они выиграют у россиян, ведомых Гусом Хиддинком, и возьмут в итоге титул.

В 1988-м уже итальянцы играли в полуфинале с нашей командой. Тогда эта была сборная СССР, которая практически не оставила шансов суперзвездной Италии, за которую выступал нынешний тренер национальной команды Роберто Манчини. В группе итальянцы заняли второе место, обыграв испанцев 1:0 благодаря голу Джанлуки Виалли.

Матч команд на Евро-1980 завершился вничью 0:0.

Поражение в 1988-м стало единственным для итальянцев в полуфиналах чемпионатов Европы. Еще три раза они пробивались в финал: один раз победили в основное время, один раз – в серии пенальти и еще раз - по жребию.

Правда, у Испании статистика в полуфиналах еще лучше: на их счету тоже четыре матча, в которых они одержали четыре победы. Причем, лишь раз они одолели соперника в основное время - в уже упоминавшейся игре против сборной России. Еще один раз побежали в основное время, и дважды – в серии пенальти.

В общем, по большому счету, команды равны. Так же считают и букмекеры, небольшое преимущество все же отдавая итальянцам.