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Лимит не тронут, потолок не введут. Но что скажут президенту?
06 июля 14:46
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК «Спартак»

Лимит не тронут, потолок не введут. Но что скажут президенту?

Не прошло недели с заявления спортивных властей о намерении ужесточить лимит и ввести потолок зарплат в качестве реакции на провал футбольной, хоккейной и баскетбольной сборных, как ситуация начала отыгрываться назад.

По данным источника со ссылкой на Минспорта, вопрос лимита на легионеров отдан на откуп футбольным властям. Не будет возражений у вышестоящих функционеров, если в РПЛ лимит ослабят или усовершенствуют его в плане введения дополнительных критериев допуска в лигу. Например, по принципу заигранности за сборные своих стран иностранных футболистов, приезжающих в чемпионат России.

Многие специалисты давно выступают за отмену лимита как такового, ссылаясь на европейский опыт. Однако в России вопрос вызывает серьезные споры, постоянно обсуждается, но остается причиной разногласий. Вот и сейчас совершенно непонятно, как возможное введение новых правил допуска в РПЛ легионеров будет сочетаться с урезанием трат на футбол. А именно эта задача стоит перед государством, если посмотреть на недавние заявления вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Заигранные за сборные иностранцы – игроки хорошего уровня. Стоят они немалых денег. Если наш футбол намеревается поднять уровень легиона, то это несет дополнительную финансовую нагрузку. Платить за зарубежных мастеров придется больше, а не меньше. То есть разговоры вокруг введения потолка – не более чем пустая болтовня?

Скорее всего, так оно и есть. Трудно представить, кто может стать той движущей силой, которая способна продавить тему ужесточения лимита. Лидер клубного футбола «Зенит» точно против такого шага (как и остальные топы). Об этом постоянно напоминает нам Сергей Семак. Главный тренер, трижды кряду побеждавший в РПЛ, всякий раз сетует на невозможность заменить проблемные позиции в команде хорошими легионерами, чтобы конкурировать на европейской арене. Желание наших клубов быть успешными в еврокубках вообще идет вразрез с лимитом. Чем больше ограничений, тем хуже для клубов. Но не для сборной?

РФС руководят питерские товарищи. Они точно не пойдут против интересов «Зенита». Не было прецедентов за последние годы, чтобы хоть одно решение в нашем футболе (и хоккее тем более) шло во вред клубу из Санкт-Петербурга. Не стоит надеется на это и сейчас. Восемь легионеров нашим топ-клубам мало, они жалуются на дыры в составе, которые не способны залатать российские игроки. А тот же Семак недоволен тем, что стоят россияне дорого, и клуб не может себе позволить прикупить соотечественников хорошего уровня.

Жесткий лимит еще больше взвинтит на россиян цены. Новые критерии отбора для иностранцев также ударят по кошелькам клубов. Если чиновники ждут от этого, что наши команды станут отказываться от дорогих легионеров, заменяя их доморощенными футболистами, то Семак все им уже рассказал. Русские игроки просто станут более востребованы и более дорогими. Получается замкнутый круг. Чего и следовало ожидать.

Потому сверху вниз отфутболивают проблему, у которой нет хорошего, быстрого и эффективного решения при меньших затратах (неслучайно уже заявили, что никакого потолка в новом сезоне в РПЛ не будет). При больших – есть. Но это противоречит политике партии, которая ориентируется на мнение президента. На прямой линии глава государства дал понять, что на тормозах никто не спустит провалы футболистов на Евро, хоккеистов на ЧМ, а баскетболистов в отборе на Игры в Токио. Чиновники обязаны взять под козырек, но что делать они, похоже, не знают.

Наш спорт очевидно зашел в тупик. Выстроенная годами система давала результат только при больших финансовых вливаниях. Как только кран немножко закрутили, воды на всех стало не хватать.

источник: «Советский спорт»
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