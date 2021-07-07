Италия сыграет в десятом финале, Аргентина разыграет Кубок Америки с Бразилией, Россия зовет немцев

ИТАЛЬЯНЦЫ НЕ ПРОИГРЫВАЮТ 33 МАТЧА

Сборная Италии вышла в финал Евро-2020, победив в серии пенальти Испанию — 4:2 (1:1). Во втором тайме счет открыл Кьеза, а на 80-й минуте надежду испанцам на спасение подарил гол Мората. Однако именно он загубил свою попытку в серии 11-метровых при ничейном счете, что обернулось поражением. До этого с точки не забили Локателли и Ольмо, пробивший выше ворот.

«Скуадра адзурра» в 10-й раз будет играть в финале крупнейшего турнира — чемпионата мира (6) или чемпионата Европы (4). Рекорд принадлежит Германии — 14 раз. Золото Евро итальянцы брали всего один раз.

Испанцы сетовали после игры на невезение, утверждая, что их команда играла лучше. Они действительно больше владели мячом, как и во всех предыдущих матчах турнира. Однако это не привело их сборную к победе. Главный тренер проигравших Луис Энрике заявил, что «Италия ждала пенальти». Ветеран сборной Серджи Бускетс считает, что Испания была лучше во все отрезки игры. Но вряд ли кто скажет, что итальянцы попали в финал незаслуженно. Беспроигрышная серия команды Роберто Манчини составляет 33 матча. До мирового рекорда осталось две игры. Испания и Бразилия не проигрывали по 35 матчей.

Сегодня во втором полуфинале Англия на «Уэмбли» принимает Данию. Игра начнется в 22.00.

У МЕССИ 4 ГОЛА И 5 ПЕРЕДАЧ В 6 МАТЧАХ КУБКА АМЕРИКИ

Также только в серии пенальти решилась судьба полуфинального матча на Кубке Америки между сборными Аргентины и Колумбии. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. Счет в начале матча открыл аргентинец Лаутаро Мартинес, а на 61-й минуте Диас забил ответный мяч. В серии 11-метровых голкипер «альбиселесте» Эмилиано Мартинес отразил три удара, обеспечив победу Лионелю Месси и компании. У аргентинцев смазал свою попытку лишь Родриго де Пауль. На счету Лео голевой пас. Лидер «Барселоны» самый результативный игрок турнира — 4 гола плюс 5 передач.