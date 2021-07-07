Сергей Балахнин: Победа итальянцев не закономерна

- Мне также очень понравилась встреча англичан с немцами. Это сопоставимые матчи. Когда играют гранды, у футболистов хорошее исполнительное мастерство. Это была одна из лучших игр.

- Можно эту игру назвать лучшей на Евро по качеству футбола?

- Конечно, все понравилось. Обе сборные понравились, хотя я и до этого им симпатизировал.

- Нет. Испанцы выглядели очень прилично и даже доминировали. И не только по владению мячом. Не скажу, что они были поострее, потому что итальянцы тоже здорово играли. И вообще, сложно сказать, что в этом матче кто-то доминировал. Просто это разный футбол. Кто-то основывается на тотальном контроле, а здесь мы увидели быстроту, легкость. Итальянцы показывают интересный футбол, с взрывной легкостью.

- Если судить в целом по турниру, Италия больше заслужила оказаться в финале?

- Мне нравилась их игра с самого начала. Ни одного провального матча у них не было. Но Испания тоже очень хорошая команда, которая показывала интересный футбол.

- Кого из игроков могли бы отметить по этому матчу?

- В других встречах были моменты, когда у итальянцев можно было кого-то выделять. А тут яркой звезды не было. Кьеза забил великолепный мяч, но я не могу сказать, что он сыграл ярко.

- Педри, которому восемнадцать лет, по многим оценкам выступил на этом Евро феноменально. С итальянцами у него 100 процентов точных передач. Это новая звезда?

- Он на протяжении всего турнира играл очень здорово. Всегда был на мяче. Вполне возможно, что он станет звездой. Тем более, что играет в именитой «Барселоне». А сейчас у него еще и уверенность появится. Это как раз его футбол, и он им наслаждается. Я и раньше видел в нем класс. Но даже сейчас Педри еще не раскрылся в силу своей молодости. Он может стать заменой Хави и Иньесте. Растет достойная смена.

- Еще ни одна команда в истории Евро не побеждала в двух сериях пенальти подряд. Не смогла и Испания.

- Неудачно пробил игрок, удачно сыграл вратарь. Любой футболист может промазать, как показывает история футбола. Такие люди не забивали, которые были лучшими в чемпионатах и на турнирах. Конечно, мастерство должно быть выше везения.

- В этом матче играли два классных вратаря. Какой вам больше понравился?

- Доннарумма был поинтереснее в серии пенальти. А так, два очень сильных голкипера, из которых сложно выделить одного.

- Что думаете о сегодняшнем матче Англии с Данией?

- Сейчас все пишут, что англичане являются фаворитами, но у меня большие сомнения. Датчане поймали кураж, и им предоставляется такой шанс. Они отдадут все. Возможны сюрпризы.

- Но Англия играет дома, у нее будет колоссальная поддержка.

- А это может быть плохо для англичан. Это ответственность, свои болельщики. А Дании нечего терять. Конечно, поддержка – это важно, но в этом матче она может и помешать. И дело даже не в поддержке, а в игре датчан. Они могут преподнести сюрприз.

- Будете симпатизировать датчанам?

- Не могу так сказать, но внутреннее чутье подсказывает, что датчане могут выиграть. Не сказать, что они яркие и фееричные, но у них оптимальное сочетание в игре, они играют рационально и результативно. Там футболисты высокого уровня.

- У англичан, в отличие от Дании, есть ярко выраженные лидеры.

- И не один. Там россыпь лидеров. Только пару человек можно не считать лидерами. Все остальные – звезды.