Евгений Томашевский: Все победы у Дании над середняками, Англию датчане не пройдут

- Англия будет играть на «Уэмбли», в стране ждут победы в чемпионате, другой сценарий даже не рассматривается. Тревожно в этой ситуации за Данию.

- В этом матче, конечно, Дания в роли андердога. У Англии потрясающий состав, а после победы над Германией игроки, команда почувствовали свою силу, почуяли кровь соперников.

У Англии такой класс футболистов, что они могут не показывать какого-то яркого футбола, но при этом в сухую выигрывать все матчи. Это просто удивительно: они могут вообще не играть в футбол, но в какой-то момент Стерлинг останется один на один с защитником, обыграет его на фланге и сразу возникнет голевой момент.

И это касается не только Стерлинга, там почти у всех игроков такой класс и такая скорость, что они могут обыграть любого один в один. За счет этого Англия и получает колоссальное преимущество, когда обе команды не играют в футбол. В такой игре у англичан просто больше шансов создавать моменты из ничего.

- Что этому могу противопоставить датчане?