Евгений Ловчев: РФС уволил Черчесова на волне народного гнева, страна разлюбила сборную

«РФС сейчас работает над кандидатурой нового главного тренера сборной, который будет руководить командой во врем отборочных игр ЧМ-2022», говорится в пресс-релизе РФС.

Лучший футболист СССР 1972 года, обозреватель «Теле спорта» Евгений Ловчев прокомментировал отставку Черчесова.

- Думаю, это не столько решение РФС, а волна народного гнева, - говорит Евгений Ловчев. – Страна разлюбила сборную. И после того, как Путин высказался по поводу сборной на «Прямой линии», затем высказался вице-премьер Чернышенко, судьба Черчесова была решена.

А вообще нужно разбираться. У нас были Капелло, Адвокат и ничего не смогли сделать. Ну, нет у нас хороших футболистов с российским паспортом! Есть условный Газинский из Комсомольска-на-Амуре. Но где Комсомольск-на-Амуре и где футбол?!

Как-то Володя Перетурин после очередной победы сборной Голландии сказал: «Нам бы отцов из Суринама».

- Но все равно Черчесов что-то сделал, подарил людям праздник на ЧМ…

- Все правильно, но сейчас команда пришла в такое же состояние, в котором ее Черчесов принял. На чемпионате мира у нашей сборной была возможность набрать ход, поймать какой-то кураж. Ведь первые два соперника для этого отлично подходили. Сейчас на Евро такой возможности не было. Ну, забили бы два финнам, прошли бы дальше, и там получили бы.

Да, во время ЧМ болельщики полюбили сборную. Но сейчас опять разочарование.

- Почему так получается – бег по кругу?

- Мы не идем путем Дании, Англии или Германии, где постоянно воспитываются новые талантливые поколения. Из нынешней нашей сборной только Головин играет за границей, больше ни один наш футболист за границей не нужен.

Что там говорить о сборной¸ посмотрите на выступление наших клубов в еврокубках!

- Это при том, что в ведущих клубах есть легионеры неплохого уровня. А если б играли только наши…

- Не соглашусь, что у нас легионеры хорошего уровня. Вот в «Спартаке» все говорят, какие у них сильные легионеры, они делали «Спартак» сильной командой. Давайте посмотрим на этих легионеров: Крал, Промес и Ларссон. В своих не самых сильных сборных они практически не играют.