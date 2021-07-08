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С парашютом или без? Россия провожает Черчесова из сборной
08 июля 18:00
автор: Дмитрий Кузнецов

С парашютом или без? Россия провожает Черчесова из сборной

РФС принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым

РФС прервал двухнедельное молчание, за время которого вся страна томилась в догадках о судьбе главного тренера, перебирая его возможных сменщиков. Главные лица нашего футбола очевидно просчитывали риски – для себя и национальной команды. Потому как менее через два месяца - уже 1 сентября – один из решающих матчей отбора на ЧМ-2022, в гостях с Хорватией.

Заменишь тренера, провалишься – тогда уже на Черчесова не спустишь всех собак, как это происходит сегодня. Тут надо было серьезно подумать и подстраховаться, обставить дело так, что перемены в сборной грядут глобальные, чтобы не предъявляли потом за новые проколы. Очевидно этим и была вызвана заминка с решением по главному. Потому не озвучивают уже сейчас имена вероятных претендентов.

Пока наш футбольный мир танцует на костях ушедшего героя домашнего чемпионата 2018 года, где российские футболисты неожиданно подарили стране праздник не только невиданным в последние десятилетия результатом – выходом в четвертьфинал, но и самой игрой. Яркой, дерзкой, от души. Черчесов сделал для этого много, прошел через жесточайшую критику накануне ЧМ, перелопатил кучу игроков, чтобы отобрать действительно достойных на самый важный для страны турнир за всю историю. И не подвел.

Что случилось потом с командой и ее тренером? Нам придется еще покопаться в причинах неудач. У Станислава Саламовича сделать это не получилось. В прямом эфире ТВ он окончательно поставил крест на перспективах выйти без потрясений из сложной ситуации. Сплоховал в ответах, был крайне неубедителен и несимпатичен. Провалился круче, чем на Евро со своими игроками. И так и не сказал стране главного, что она от него ждала. Не было ни искренних признаний своих ошибок, ни открытости, ни уверенности, ни человечности.

Даже те, кто сомневался в целесообразности отказа от услуг Черчесова, после похода тренера на «Матч» перешли не на его сторону. Он остался наедине, почти без группы поддержки. Трудно считать таковой ветеранский коллектив из технического комитета РФС с его председателем 94-летним Никитой Павловичем Симоняном и другими заслуженными в прошлом футболистами, перешедшими в категорию 70+. Большинство же бывших звезд сборной недалеко прошлого день за днем критиковали нещадно Станислава Саламовича.

Доставалось ему за его гордыню, за то, что унесло после ЧМ, за агентские интересы и старомодный футбол. За любовь к Артему Дзюбе, которого он же и реанимировал для России, и за долгожительство в сборной Юрия Жиркова. За недипломатичность и даже за жадность. Всякий раз припоминали тренеру его контракт на 2,5 миллиона евро за сезон. Один из самых больших среди всех тренеров, выступавших на чемпионате Европы. И обвиняли: мол, не уходит он только по той причине, что выбивает себе громадную неустойку.

Как в итоге разойдутся тренер и РФС – пока неизвестно. Но именно от этого во многом будет зависеть отношение общества к Станиславу Черчесову. В СМИ уже кто-то закинул информацию, что золотой парашют ему надуют внушительный – в 300 миллионов рублей. И если так, то быть Саламычу вечно виноватым. Не любят в нищей России «парашютистов». Не переваривают на дух. Особенно тех, кто после провалов не поступает по-мужски, а ждет увольнения по инициативе работодателя, чтобы выбить с него все до рубля.

Но, по другой информации, ничего такого и близко нет. Источники утверждают, что не возьмет больше от РФС Черчесов ни копейки. Как будет на самом деле, мы, похоже, никогда не узнаем. Не в нашей практике озвучивать зарплаты, которые платятся на государственные (то есть налогоплательщика) средства. Тем более говорить о неустойках при расторжении контрактов.

Сорить деньгами наш футбол привык давно. Не убудет у него и нынче, если что. Не суммами в контракте все-таки запомнится нам тренер Черчесов. И не игрой его команды на Евро-2020. Плохое из памяти вскоре вычеркнем. Минуты радости, которые приносили нам сейв Акинфеева, гол Фернандеса, эмоции Дзюбы и благодарный взгляд Черчесова, адресованный трибунам, не забудем никогда.

источник: «Советский спорт»
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