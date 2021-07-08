С парашютом или без? Россия провожает Черчесова из сборной

РФС прервал двухнедельное молчание, за время которого вся страна томилась в догадках о судьбе главного тренера, перебирая его возможных сменщиков. Главные лица нашего футбола очевидно просчитывали риски – для себя и национальной команды. Потому как менее через два месяца - уже 1 сентября – один из решающих матчей отбора на ЧМ-2022, в гостях с Хорватией.

Заменишь тренера, провалишься – тогда уже на Черчесова не спустишь всех собак, как это происходит сегодня. Тут надо было серьезно подумать и подстраховаться, обставить дело так, что перемены в сборной грядут глобальные, чтобы не предъявляли потом за новые проколы. Очевидно этим и была вызвана заминка с решением по главному. Потому не озвучивают уже сейчас имена вероятных претендентов.

Пока наш футбольный мир танцует на костях ушедшего героя домашнего чемпионата 2018 года, где российские футболисты неожиданно подарили стране праздник не только невиданным в последние десятилетия результатом – выходом в четвертьфинал, но и самой игрой. Яркой, дерзкой, от души. Черчесов сделал для этого много, прошел через жесточайшую критику накануне ЧМ, перелопатил кучу игроков, чтобы отобрать действительно достойных на самый важный для страны турнир за всю историю. И не подвел.

Что случилось потом с командой и ее тренером? Нам придется еще покопаться в причинах неудач. У Станислава Саламовича сделать это не получилось. В прямом эфире ТВ он окончательно поставил крест на перспективах выйти без потрясений из сложной ситуации. Сплоховал в ответах, был крайне неубедителен и несимпатичен. Провалился круче, чем на Евро со своими игроками. И так и не сказал стране главного, что она от него ждала. Не было ни искренних признаний своих ошибок, ни открытости, ни уверенности, ни человечности.

Даже те, кто сомневался в целесообразности отказа от услуг Черчесова, после похода тренера на «Матч» перешли не на его сторону. Он остался наедине, почти без группы поддержки. Трудно считать таковой ветеранский коллектив из технического комитета РФС с его председателем 94-летним Никитой Павловичем Симоняном и другими заслуженными в прошлом футболистами, перешедшими в категорию 70+. Большинство же бывших звезд сборной недалеко прошлого день за днем критиковали нещадно Станислава Саламовича.