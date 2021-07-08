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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
Лобановского дважды гнали из сборной с приговором «Не брать!», а потом возвращали
08 июля 19:56
автор: Владислав Домрачев

Лобановского дважды гнали из сборной с приговором «Не брать!», а потом возвращали

Станислав Черчесов все-таки покидает сборную России. Его контракт с РФС расторгнут по взаимному согласию сторон. Но закрыл ли он за собой дверь в национальную команду?

У нас с давних пор повелось делать из тренера козла отпущения после неудач на крупных турнирах. Начиная с поражения на Олимпиаде-52 от югославов (5:5, 1:3), Евро-64 и 68. Константина Бескова, дошедшего до финала ЧЕ-64, но проигравшего Испании на ее поле, попросили на выход, причем вместе с его другом Андреем Старостиным – начальником команды.

Убрали Михаила Якушина, проигравшего в полуфинале будущему чемпиону Европы Италии только по жребию (об истории с монеткой уже столько писано-рассказано!). Валерия Лобановского выгнали за бронзу в олимпийском Монреале-76, ради которой был принесен в жертву ЧЕ (его выиграла сборная Чехословакии) и чемпионат СССР. И не просто выгнали, а разлучили с его соратником Олегом Базилевичем (он, как и Лобановский, значился в сборной старшим тренером). С приговором: «Больше в сборную не привлекать!».

Но в квалификации ЧМ-82 Лобановского вернули, потом он возглавил сборную, а осенью 1983-го, после поражения в гостях от Португалии (0:1) из-за липового пенальти, снова убрали. С той же указивкой. Однако за две недели до ЧМ-86 в Мексике снова назначили, а распрощались после невыхода из группы на ЧМ-90 в Италии. Только тогда закончилась пестрая карьера большого тренера в сборной СССР.

Анатолию Бышовцу, вдохновителю победы в олимпийском Сеуле-88, указали на дверь после Евро-92, где сборная СНГ сподобилась на ничьи с действующими чемпионами мира (ФРГ) и Европы (Голландия).

Роман Дика Адвоката со сборной закончился поле поражения от Греции на Евро-2012, закрывшего дорогу в плей-офф. С его сменщиком Фабио Капелло расторгли контракт по ходу отборочного цикла Евро-2016. Принявший национальную команду в архисложный момент Леонид Слуцкий решил-таки задачу и квалифицировался на турнир. Увы, там наших ждало фиаско, приправленное нашумевшим тренерским откровением об уровне отечественного футбола. Думается, после таких слов доверять Слуцкому сборную противоестественно. За прошедшие пять лет сильнее она вряд ли стала. Зато сам Леонид Викторович обрел себя как классный комментатор-эксперт. Похоже, у микрофона он работает куда успешнее, чем тренирует.

Черчесов уходит с высоко поднятой головой. Отказавшись от неустойки за досрочное расторжение контракта. Есть мнение, что его участь решила та самая пресс-конференция, данная по его инициативе. Верится слабо. Решающими оказались слова на другой пресс-конференции, народной. Слава главного болельщика страны.

Эксперт Александр Мостовой полагает, что после Черчесова хуже не станет, потому что хуже не может быть. Это не так: будет куда хуже, если Россия пролетит мимо ЧМ-2022 и не полетит в Катар.

Так что сменщику Станислава Саламовича придется решать очень сложную задачу. Неудачу ему вряд ли простят. До матча со сборной Хорватии, который состоится 1 сентября в Лужниках, меньше двух месяцев. Чемпионат России стартует 23 июля. Новый тренер сборной должен быть знаком с состоянием дел в нашем футболе не понаслышке. Времени совсем нет на то, чтобы вникать, узнавать, входить в курс дела, строить новую команду.

К слову, Черчесов засветил на Евро-2020 молодых Матвея Сафонова, Игоря Дивеева, Максима Мухина. Есть ощущение, что Станислав Саламович сказал сборной «до свидания», но не никак не «прощай».

источник: «Советский спорт»
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