Winline предсказал финалистов Евро-2020 еще в мае

Еще в мае букмекер представил в телеэфире рекламный ролик, приуроченный к предстоящему ЕВРО и посвященный продукту «Бесплатная ставка 1000 рублей». Основной посыл в ролике был связан с тем, что благодаря бесплатной ставке от Winline любой матч станет таким же решающим и ярким как финал чемпионата. На этих словах в ролике показывают переполненный стадион и флаги двух стран – Англии и Италии. Именно эти команды сыграют в решающем матче ЕВРО-2020 в этой воскресенье на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее компания Winline уже демонстрировала провидческие способности, делая ставку на партнеров, которых в будущем ждал долгожданный успех. Так в 2016-м году Winline стал партнером футбольного клуба «Спартак» и по итогам сезона красно-белые стали чемпионами впервые за 16 лет. В зимой 2019-го года букмекер заключил спонсорское соглашение с баскетбольным ЦСКА и через полгода армейцы стали победителями Евролиги. А летом 2020-го года Winline стал титульным спонсором ФК «Краснодар», а уже спустя месяц «быки» впервые в своей истории пробились в основной турнир Лиги чемпионов.

В таких случаях в букмекерской компании Winline всегда говорят просто: «Ставка сыграла».