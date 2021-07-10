Владимир Федотов: У меня есть амбиции стать тренером сборной России, чтобы показать свое мастерство

- Наше решение участвовать в этом турнире (Кубок Париматч Премьер - прим. ред.) правильное. Это боевые условия. Мы выбрали участие в этом турнире, вместо подготовки в Сочи, где наша работа прошла бы без перемещений, и проведем три классных спарринга в реальных условиях, которые нам необходимы. Появились новые игроки и их нужно привести к единому состоянию физически и ментально. А также познакомить с уровнем нашего чемпионата. Поэтому турнир очень кстати. Он поможет гармонично влиться в сезон.

- «Сочи» скоро стартовать в Лиге конференций. Ожидаете трансферы?

- Да. Еще есть несколько мест, которые требуют усиления, чтобы чувствовать себя более уверенно. Нехватка людей может сказываться на качестве игры. Нужна ротация, потому что график плотный. До сентября мы проведем 12 матчей за 35 дней. Это серьезный график. Нам нужны игроки, чтобы уверенно пройти дистанцию. Не буду называть позиции. Люди, кто этим занимается, знают, что нам нужно, и работают в этом направлении.

- «Сочи» в прошлом сезоне навел шуму. Какие амбиции на этот сезоне?

- Главное, чтобы появились новички. Ушли семь человек. Кто-то был очень важен, как Заболотный, Мевля. Хорошо, что есть этот турнир. В боевых реалиях посмотрим новичков. Родриго не играл в товарищеском матах, потому что мы не получили документов из Португалии. Задача подготовиться очень качественно и по ходу решать задачи.