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Владимир Федотов: У меня есть амбиции стать тренером сборной России, чтобы показать свое мастерство
10 июля 16:03
автор: Юлия Григорьевская

Владимир Федотов: У меня есть амбиции стать тренером сборной России, чтобы показать свое мастерство

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о подготовке своей команды к чемпионату, а также трансферной кампании, которая еще не завершена.

- Наше решение участвовать в этом турнире (Кубок Париматч Премьер - прим. ред.) правильное. Это боевые условия. Мы выбрали участие в этом турнире, вместо подготовки в Сочи, где наша работа прошла бы без перемещений, и проведем три классных спарринга в реальных условиях, которые нам необходимы. Появились новые игроки и их нужно привести к единому состоянию физически и ментально. А также познакомить с уровнем нашего чемпионата. Поэтому турнир очень кстати. Он поможет гармонично влиться в сезон.

- «Сочи» скоро стартовать в Лиге конференций. Ожидаете трансферы?

- Да. Еще есть несколько мест, которые требуют усиления, чтобы чувствовать себя более уверенно. Нехватка людей может сказываться на качестве игры. Нужна ротация, потому что график плотный. До сентября мы проведем 12 матчей за 35 дней. Это серьезный график. Нам нужны игроки, чтобы уверенно пройти дистанцию. Не буду называть позиции. Люди, кто этим занимается, знают, что нам нужно, и работают в этом направлении.

- «Сочи» в прошлом сезоне навел шуму. Какие амбиции на этот сезоне?

- Главное, чтобы появились новички. Ушли семь человек. Кто-то был очень важен, как Заболотный, Мевля. Хорошо, что есть этот турнир. В боевых реалиях посмотрим новичков. Родриго не играл в товарищеском матах, потому что мы не получили документов из Португалии. Задача подготовиться очень качественно и по ходу решать задачи.

- Вы упомянули Мевлю. Поясните ситуацию с его уходом.

- Всегда много слухов и правду мы никогда не найдем. Если бы у него было большое желание остаться, он бы остался. Даже я не скажу, кто виноват в этой ситуации, что он не остался. Было предложение, они выбрали тот путь. Мы не знаем до сих пор где он. Пока ни в одном клубе не появился.

- Ваша кандидатура называлась в контексте сборной России. У вас есть такие амбиции?

- Амбиции всегда есть, чтобы показывать мастерство. Это наше любимое дело.

источник: «Советский спорт»
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