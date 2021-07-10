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Леонид Слуцкий: Я не говорил, что не хочу возглавить сборную России
10 июля 16:11
автор: Юлия Григорьевская

Леонид Слуцкий: Я не говорил, что не хочу возглавить сборную России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, есть ли предложения у Кварацхелии, а также поделился впечатлениями от чемпионата Европы.

- Расскажите о предстоящем турнире «Кубок Париматч Премьер», в котором ваша команда примет участие.

- Спасибо за приглашение на турнир. Я считаю, что межсезонье вообще лучше проводить на своей базе. Команды - участники «Кубка Париматч Премьер» будут базироваться на время турнира на территории России. А какая система подготовки лучше - ответит только сезон.

- Некоторые время назад вы заявили в интервью, что с вами никто из РФС не связывался по поводу приглашения на пост главноготренера сборной России. Общались ли вы с кем-то или нет? И интересна ли вам сейчас эта работа? Была ваша цитата, в которой вы сказали, что не хотите работать со сборной. Почему?

- Я не помню цитаты, в которой я говорил, что не хотел бы возглавить сборную. Меня спросили связывались со мной из РФС на предмет работы в сборной. Я ответил, что нет. На этом тема исчерпана.

- А если с вами свяжутся, как вы на это отреагируете? Вам не нравится работать в сборной России или вам еще не озвучили финансовую сторону предложения?

- Мне очень нравится моя нынешняя работа. Мы скоро уже выйдем на первый матч межсезонного турнира, и я предпочитаю думать о том, что в моих силах.

- Вы являетесь ярым противником лимита на легионеров. Удалось ли вам пробить в этом турнире отсутствие лимита?

- Мы подали заявку на этот турнир, и нас не ограничивали в легионерах.

- Что для себя интересного подметили на Евро и обсуждали его с командой?

- Прекрасный турнир. Мне довелось побывать на двух полуфиналах, и я получил заряд положительных эмоций. Чемпионат Европы является очень большим эмоциональны фоном. В Лиге чемпионов, например, это сделать сложнее, чем на турнире, где играешь раз в четыре года.

- Есть вероятность, что Кварацхелия покинет «Рубин» или нет? Будет ли он играть сегодня?

- Да. Сегодня он будет играть. Что касается предложений по его трансферу, генеральный директор озвучивал, что таковых не поступило, и поэтому он готовится к сезону как игрок «Рубина».

источник: «Советский спорт»
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