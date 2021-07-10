Леонид Слуцкий: Я не говорил, что не хочу возглавить сборную России

- Расскажите о предстоящем турнире «Кубок Париматч Премьер», в котором ваша команда примет участие.

- Спасибо за приглашение на турнир. Я считаю, что межсезонье вообще лучше проводить на своей базе. Команды - участники «Кубка Париматч Премьер» будут базироваться на время турнира на территории России. А какая система подготовки лучше - ответит только сезон.

- Некоторые время назад вы заявили в интервью, что с вами никто из РФС не связывался по поводу приглашения на пост главноготренера сборной России. Общались ли вы с кем-то или нет? И интересна ли вам сейчас эта работа? Была ваша цитата, в которой вы сказали, что не хотите работать со сборной. Почему?

- Я не помню цитаты, в которой я говорил, что не хотел бы возглавить сборную. Меня спросили связывались со мной из РФС на предмет работы в сборной. Я ответил, что нет. На этом тема исчерпана.

- А если с вами свяжутся, как вы на это отреагируете? Вам не нравится работать в сборной России или вам еще не озвучили финансовую сторону предложения?