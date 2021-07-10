Руй Витория: «Спартак» окажет Промесу помощь, если у него возникнут проблемы с уголовным делом

- Приятно принять участие в турнире с командами высокого качества. У нас сейчас идет подготовка, и игры подобного класса будут наиболее приближены к уровню чемпионата. Будет непросто. В турнире участвуют классные команды, хорошие тренеры и мы будем играть на победу, - сказал Витория.

- Было много слухов по переходу Крала и Ларссона в европейские клубы. Какова вероятность увидеть их на предстоящем турнире?

- Оба этих игрока скоро к нам присоединятся. Есть вероятность, что они сыграют на турнире. Мы готовимся со всеми игроками, интересуется ими кто-то или нет. Футбол непредсказуем в плане трансферов, но мы на всех рассчитываем в этом сезоне.

- Урунова нет в заявке на турнир. Почему он вас не заинтересовал, ведь вы даже не смотрели его на сборах.

- Остон с начала межсезонья не тренировался с первой командой, потому что у нас сейчас много игроков. Хотелось посмотреть молодых ребят и тех, кто вернулся из аренды. Но сезон большой, и что будет дальше никто сказать не может.