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Руй Витория: «Спартак» окажет Промесу помощь, если у него возникнут проблемы с уголовным делом
10 июля 16:28
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Спартак"

Руй Витория: «Спартак» окажет Промесу помощь, если у него возникнут проблемы с уголовным делом

В преддверии старта турнира «Кубок Париматч Премьер», в котором примут участие «Спартак», «Рубин», «Химки» и Сочи», главные тренеры «Спартака» и «Химок» Руй Витория и Игорь Черевченко поделились последними новостями из команд.

- Приятно принять участие в турнире с командами высокого качества. У нас сейчас идет подготовка, и игры подобного класса будут наиболее приближены к уровню чемпионата. Будет непросто. В турнире участвуют классные команды, хорошие тренеры и мы будем играть на победу, - сказал Витория.

- Было много слухов по переходу Крала и Ларссона в европейские клубы. Какова вероятность увидеть их на предстоящем турнире?

- Оба этих игрока скоро к нам присоединятся. Есть вероятность, что они сыграют на турнире. Мы готовимся со всеми игроками, интересуется ими кто-то или нет. Футбол непредсказуем в плане трансферов, но мы на всех рассчитываем в этом сезоне.

- Урунова нет в заявке на турнир. Почему он вас не заинтересовал, ведь вы даже не смотрели его на сборах.

- Остон с начала межсезонья не тренировался с первой командой, потому что у нас сейчас много игроков. Хотелось посмотреть молодых ребят и тех, кто вернулся из аренды. Но сезон большой, и что будет дальше никто сказать не может.

- Были новости о том, что хотят возобновить уголовное дело против Промеса в Голландии. Это правда и как он реагирует на эту ситуацию?

- О таких вещах я хотел бы говорить, располагая большими фактами. Но их нет. Квинси вернулся в команду и начал работу. Первые тренировки прошли на великолепном уровне. Надеюсь, ситуация исправится, и дальше он будет прибавлять, потому что ему есть над чем работать. Клуб окажет помощь, чтобы решить все имеющиеся проблемы, если они возникнут.

«Почти вся атака покинула «Химки», но усиление подъедет не сегодня и не завтра

- Приятно сыграть с командами, которые будут в этом сезоне выступать на европейской арене. У нас появились в команде новые игроки и будем делать выводы, чтобы нас все устроило. Турнир получится хорошим, и болельщикам будет интересно, - рассказал Черевченко.

- Много игроков ушло из «Химок», особенно в атаке. На кого будете полагаться и будут ли приобретения?

- Есть такая проблема. Почти вся атака покинула клуб, но я обозначил руководству те позиции, которые нам необходимо усилить. Это будет не сегодня и не завтра. У нас остался Себаи из форвардов. Кто есть, тот есть.

источник: «Советский спорт»
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