Андрей Первый, или что значит переход Лунева в «Байер»

Лунев – первый в новейшей истории российский вратарь, кто рискнул променять сладкую зону комфорта в виде РПЛ на топ-лигу. Где зарабатывать имя и место на поле придется с нуля. Мы долго надеялись, что в европейском топ-клубе увидим Игоря Акинфеева. Увы. Какие-то варианты в Европе появлялись у Вячеслава Малафеева, но так и оставались вариантами. Об отъезде других вратарей в ведущие лиги всерьез не рассуждали даже теоретически. Круг прорвался в 2018-м, когда под занавес карьеры в «Брюгге» перешел Владимир Габулов. Но чемпионат Бельгии – все же не из тех турниров, по которым оценивают уровень футболистов в большой системе координат. Теперь же , замкнутый почти два десятилетия круг, прорвался по настоящему – представитель российского вратарского сообщества есть в Бундеслиге.

История Лунева в леверкузенском «Байере» - это будет очень интересно, показательно, информативно. Почему? Еще и потому, что игру Лунева за «Байер» мы сможем сопоставить с цифрами, которые отражают отставание российских голкиперов от европейских. В книге «Без права на ошибку» Виталий Кафанов, корифей вратарского тренерского цеха, наглядно с помощью таблицы показывает, что наши вратари в отличие от многих иностранных, пока не полностью влились в реалии современного футбола – не стали полноценными полевыми игроками. Наши крайне редко отдают голевые передачи ,потому что не умеют выбивать мяч от ворот столь далеко. Наши намного реже используют короткие и средние передачи , потому что хуже ими владеют. И потому же редко становятся важным и порой определяющим для начала атаки звеном командной комбинации. Наши…Перечислять можно долго, но во время чемпионата Европы вы эти отличия видите сами. Благодаря Андрею Луневу мы скоро поймем, так ли это отставание велико, и можем ли мы рассчитывать на скорую европейскую интеграцию российских голкиперов уже в массовом порядке.

А Луневу – спасибо. За честную безапелляционную оценку. Чтоб в 29 лет отказаться от привычного комфорта в богатом клубе и пополнения трофейной коллекции, футбольная мотивация должна иметь крепкий стержень. Который в какой-то момент и определил карьерный выбор, где европейская цель ради развития важнее очередного чемпионства, но при стагнации.

Выбор Лунева – это еще и оценка российскому футболу. В котором, даже купающийся в сверхдостатке и регулярно выступающий в европейской элите чемпион, так и не стал местом, где поднимают мастерство.