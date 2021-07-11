Борис Игнатьев: В этой ситуации лучший тренер для сборной России – Семин

-Конечно, после четвертого места в группе этого можно было ожидать. Здесь – обычная футбольная история. Раньше или позже увольняют любого тренера. Команда проигрывает, занимает последнее место в группе – тренера меняют. С учетом общественного резонанса, который возник после вылета сборной России, это выглядело предсказуемо.

-Борис Петрович, пока сборная России еще выступала на Евро, вы говорили, что корень проблем нашей команды -вовсе не Станислав Черчесов. Тем не менее он уволен. Ожидаемо?

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал увольнение Станислава Черчесова, обьяснил ,почему сейчас нам не нужен иностранец, и отметил на извечные вопросы: «кто виноват» и «что с российским футболом» делать.

-Перемены в нашем футболе назрели давно – мы их с вами подробно обсуждали. Но эти перемены нельзя сводить к фигуре главного тренера сборной. Акцент на критике тренера мог быть уместен при полном порядке с подготовкой игроков, их широком выборе. Но у нас все наоборот. И любой тренер тоже от этого зависим.

Только у Гуса Хиддинка получилось помочь раскрыться поколению, где было много талантливых футболистов. Потом таких в национальной команде стало поменьше и даже у великого Фабио Капелло ничего особенного не получилось. У великого Дика Адвоката тоже ничего особенного не получилось. На чемпионат мира и Европы сборная при них попала, но так же остановилась на групповом турнире.

-Почти шесть лет сборную возглавляли российские тренеры, но уже третью неделю в СМИ активно обсуждаются иностранные кандидатуры. Пришло время снова попробовать иностранца?

-У меня встречный вопрос: зачем? В чем смысл?

-Хотя бы для оценки наших футбольных реалий свежим взглядом?

-Взгляд каждого тренера уникален. Поэтому свежим взглядом оценить ситуацию может и россиянин. Для этого не нужно быть иностранцем. (Смеется)

-А квалификация? Разве заблуждаются те, кто утверждает ,что у зарубежных тренеров больше знаний, они лучше ориентируются в современном футболе, что у них более продвинутая аналитика и лучше тактическое образование?

-Частично я согласен я с этими доводами. Но иностранный тренер уместен при большом выборе сильных футболистов. Будь у нас на каждую позицию по десять равноценных мастеров и запутайся мы в таком изобилии, может и понадобился бы взгляд специалиста со стороны. А как и с кем иностранец применит свои продвинутые тактические наработки в сборной России? Его приезд и свежий взгляд не сделают игроков сильнее. Поэтому для применения высокой квалификации иностранцев наша футбольная почва сейчас непригодна. Без отборочного турнира к чемпионату мира на эту тему еще можно было порассуждать. А в данной ситуации времени на знакомство с игроками и всем нашим футболом нет. Уже 1 сентября матч с Хорватией!

Если вызовут в РФС и назначат, возражать будет намного труднее

-Тогда кого считаете оптимальным кандидатом?

-В этих обстоятельствах – Юрия Семина! Знание предмета, глубокая погруженность в наш футбол, титулы, авторитет, харизма. Семин заходит в раздевалку и сразу всем понятно, кто это зашел, сколько он в футболе добился и что выиграл. Ведь игроками, которые вызываются в сборную, очень сложно управлять. Они всегда внимательно смотрят, кто перед ними, какой у тренера статус , какие результаты за спиной. Трофеи в такой ситуации очень важный аргумент.

-А из тех, кто помоложе , и при команде?

-Второй кандидат – Валерий Карпин. Его достоинство – характер, харизма. Умение влиять на ситуацию, на футболистов. Третий кандидат – Сергей Семак. Побеждать три сезона подряд не может быть просто. Все слушают и присматриваются игроки только в первый год. Потом лидеры команды начинают борьбу за влияние в команде, стремятся повышать свой авторитет, добиваться каких-то привилегий. Часто это портит атмосферу в команде и сказывается на ее результатах. Три убедительные победы «Зенита» в чемпионате подтверждают, что Семак справляется – держит ситуацию под контролем.

-Но никто из них не озвучил желания возглавить сборную. Наоборот – Карпин сказал, что его сборная не увлекает и «Ростов» не бросит.

-А разве с ними кто-то на тему сборной разговаривал? Нет. Если кого-то из них пригласят в РФС, подчеркнут важность национальной сборной и скажут, что выбрали именно его, тональность будет уже другой. В любом случае вижу на тренерской скамейке нашей сборной российского тренера.

Иностранцы в сборной России – одеяло, которыми мы прикрываем проблемы

-Традиционно после вылета сборной с крупного турнира обсуждаются и другие вопросы. В том числе – натурализация иностранных игроков. Общественность взбаламутило заявление Марио Фернандеса, который допустил скорое завершение карьеры в сборной. Стоит и дальше привлекать в нее иностранцев?

-На мой взгляд, нет. Я против натурализации!

-Но почему? Футбол давно глобализировался, натурализуют иностранцев даже большие футбольные страны.

-Не надо их сравнивать с Россией. Нас иностранцы к победе на чемпионате мира или Европы не приблизят. Смысл в натурализации может быть, если это заметно поднимает шансы на трофеи. Как у Италии, за которую на Евро выступают трое иностранцев. Ради такого результата привлекать их в сборную стоит – победа сборной это не только большой футбольный успех, но и политический, это поднимает авторитет страны.

У нас уже давно приглашают в сборную иностранцев – Гильерме, Фернандеса , вызывался Ари. Но разве мы приблизились к Франции , Бельгии или Германии? Нет, мы продолжаем им проигрывать и занимать последнее место в группе. Четвертьфинал чемпионата мира стал счастливым исключением.

-Без Фернандеса могло не случиться и этого.

-В чем смысл национальной сборной? Она должна быть зеркалом, которое отражает уровень развития футбола в стране ,особенно на детско-юношеском уровне. А приглашением иностранцев суть существования сборной страны теряется. Мы только прикрываем проблемы вместо их решения и развития футбола у себя в стране. Поэтому футбольные границы страны должны охранять свои граждане.

-А сколько в составе сборной Германии мы уже видели поляков, турков, даже африканцев!

-И этот пример нам не подходит. Все такие игроки – по национальности немцы, продукты немецкой футбольной системы. Тот же Озил хоть этнически и турок, но вырос в Германии , это его страна, немецкий язык для него родной. По таким вопросов нет. А из тех, кто приехал в Россию уже взрослым, привлекать в сборную можно только полностью адаптировавшихся в нашей жизни. Освоивших язык ,менталитет, историю, и кто намерен здесь остаться. Но я таких кандидатов для сборной России сейчас не вижу.

Купленный за большие деньги иностранец против бесплатного россиянина это нечестная конкуренция

-Еще одна заезженная пластинка – лимит. Который после поражений сборной громко призывают смягчить. А лучше – отменить вовсе. Это помогло бы?

-В этом вопросе мы придем к тому же , что я сказал о натурализации. Ради кого лимит отменять?

-То есть?

-В РПЛ выступают в основном посредственные по международым меркам иностранцы. Разве Ларссон, Крал или Влашич были ведущими игроками своих сборных на Евро? А их в нашей лиге считают одними из лучших! Уровень же большинства других еще ниже. И что мы тогда получим с отменой лимита? Наполним РПЛ посредственными иностранцами, которые будут мешать развитию или даже вовсе закрывать дорогу нашим футболистам.

-А как же спортивный принцип для выбора состава? Некоторые тренеры в РПЛ утверждают, что футболисты должны зарабатывать место на поле в условиях честной конкуренции. Недавно сказал об этом Марко Николич, много раз говорил Сергей Семак, другие тоже.

-Эти разговоры – от лукавого. Когда иностранца покупают за большие деньги, а у него в конкурентах – свой молодой воспитанник или пришедший бесплатно россиянин, это изначально нечестная конкуренция. Затраты на покупку иностранца клубу надо оправдать, поэтому при прочих равных на поле выйдет иностранец. А должно быть наоборот! Но разве тренер или руководитель клуба признают какой-то трансфер полностью провальным?

-Публичное признание выглядит фантастикой.

-Конечно, не признают. А наоборот будут стремиться вложенные деньги оправдать, хотя бы перепродажей. Поэтому если такой иностранец и не будет постоянно выходить на поле , то в заявку будет попадать всегда. Занимая место, которое мог занять российский футболист. Поэтому рассуждения о честной конкуренции применительно к лимиту идут от невладения вопросом.

Смягчать лимит можно только ради таких, как Халк и Кураньи

-А лимит на качество иностранцев реально установить?

-Продолжай к нам приезжать мастера уровня Халка, Витселя, Гарая, Вальбуэна, Кураньи – об ослаблении лимита еще можно было б говорить. У таких игроков наши многому могут научиться, конкуренция с такими позволяет расти. Я вот смотрел игру того же Кураньи, видел его на тренировках и наслаждался мастерством Кевина, тем, как он работает. Но и здесь есть важные нюансы.

-Какие же?

-Даже с этими легионерами мы больших результатов в Европе не достигли. Максимум – 1/8 Лиги Чемпионов. Без подпитки своими футболистами дальше продвинуться трудно. И всегда надо учитывать интересы сборной. Допустим, появилась возможность снова привезти сюда условного Халка. Но готовы ли с такими наши футболисты конкурировать?

-Результаты и взрослого, и молодежного Евро на этот вопрос ответили исчерпывающе.

-Да. Конечно, не готовы! Не потому что не хотят, а потому что уровень их мастерства не позволяет, их так подготовили, так научили. Для безлимитной конкуренции со звездами нужно создать прочную систему подготовки футболистов. Как было в Советском Союзе. Налаженная система постоянно давала молодых футболистов в команды высшей лиги. Когда Добровольский, Кирьяков, Мостовой, Саленко, Канчельскис, Шалимов, Колыванов, регулярно появляются массово, они готовы к любой конкуренции. Что эти футболисты своей карьерой в Европе и доказали. А при нынешнем уровне иностранцев и наших игроков говорить об отмене лимита вообще абсурдно. Где тогда будем набирать сборную? Придется раздавать паспорта Жиго, Малкому, еще десятку иностранцев, слушать, что они знают о России и как поют наш гимн. Вы такую сборную России хотите увидеть?