Хватит издеваться над Крыловым! Купите для сборной 11 бразильцев, натурализуйте – и успокойтесь

Увы, клиенты ЕГЭ, это не только сборных касается. В Кубке Стэнли ровно то же самое. Охота, к примеру, на Кучерова – в правилах игры любых оппонентов «Тампы». Недаром говорят, что в плей-офф не выходят на лед только мертвые. В этот раз, оказывается, Никита добывал второй кряду Кубок Стэнли и титул топ-бомбардира плей-офф с отбитым ребром. Неучи, что это, если не война, где пленных не берут?

К слову, о военной терминологии Станислава Саламовича и государственном подходе. Митрофанушки, что тут странного?! Да, профессиональный спорт – это война разрешенными методами. Вспомните, как ломали Харламова, Якушева, Михайлова, Третьяка. Говорите, это было при СССР, когда социализм и капитализм доказывали свою состоятельность? Но все это в силе и сейчас! Спросите у Овечкина, которому канадцы сломали руку в финале молодежного ЧМ. А в четвертьфинале Олимипады-2010 в Ванкувере так врезали в солнечное сплетение, что парализовали дыхание. Александр Великий потом полгода приходил в себя.

Неужели кому-то невдомек, что он не может публично критиковать подопечных, ибо других попросту нет?! Это не Слуцкий, который легко готов назвать себя и команду коричневой субстанцией, которая не тонет. То есть тем, чем всегда была и будет наша футбольная сборная. Горцы – не такие. Они всегда сражаются до последнего и никогда не предадут. Пусть бойцы Черчесова давным-давно доказали в клубах свою полную профнепригодность регулярными провалами в еврокубках. Но он их взял в свое войско, а значит, за них отвечает.

Выдержка и принципиальность Черчесова восхищают! Для дилетантов, которые не поняли прописных истин за 150 минут лайв-спича, он выдал еще пару пространных интервью. Если опять кто-то не догнал, переведу эзоповы речи экс-тренера сборной.

Ну а по поводу государственной миссии, королева Елизавета специально для слабоумных давеча все подробно растолковала. Когда такое было, чтобы она писала кому-нибудь персональное письмо перед неким событием? А вот тренеру футбольной сборной Англии перед сегодняшним финалом весточка от символа и гордости нации поступила. Премьер Джонсон в свою очередь пообещал в понедельник объявить в стране выходной, если Кейн и Ко отметелят итальянцев на Уэмбли в финале Евро-2020.

Еще, верхогляды, вопросы есть?! Нет? Зато у меня к вам есть.

Какого лешего все вы привязались к Черчесову с отставкой и деньгами?! Почему вы не требуете покаяния и самоотвода от игроков сборной РФ, которые не заслуживают десятой части своих сумасшедших зарплат?! Почему выхлоп после закономерного итога Евро-2020 свелся, как всегда, к гонениям одного человека – тренера? Саламыч в безвоздушном пространстве функционирует? Или у него под рукой Месси и Неймар, Дилейни и Дольберг, Шик и Соучек, Сеферович и Мбаппе, Кейн и Зинченко с Ярмоленко?..

Ребята, честно, у меня такое впечатление, что кругом сплошь психбольные. Вы не видите, что ли, что за 30 лет после развала Советского Союза в российской сборной переброваны уже все варианты с наставником сборной? Кого только не ставили – все без толку! Верх дебилизма: ныне опять про того самого саморазоблачившегося Слуцкого вспомнили?! Неужели все забыли, что Романцева тоже возвращали – и что? Позорно сбежал с поля боя! К прессе на расстрел в прямой эфир не вышел. В отличие от Черчесова. Зато погромы пьяной толпы на Манежке после оплеухи от Японии в памяти навсегда.

Неужели кому-то до сих пор непонятно: тренеры, будь он Левом, Петковичем, Карпиным, Семаком, Загалло, Михелсом, Эл Ди Меолой, Хиддинком – не волшебники? Космический подарок от хорватов перед Евро-2008, трагедия перед четвертьфиналом в семье голландского защитника Булахруза на подобие той, что случилась сейчас с датчанином Эриксеном, и Словения с Марибором всем все доказали. Невозможно из топора(ов) сварить кашу!

О том, что происходит каждые два-четыре года в отечественном футболе, еще двести лет назад написал дедушка Крылов:

А вы, друзья, как ни садитесь,

Все в музыканты не годитесь.

Любой здравомыслящий человек давно бы уразумел, что этим способом – заменой тренера – задача не решается. Очевидно, что нужно искать другие пути. Иван Андреевич в том же «Квартете» с помощью соловья дает ответ и на этот вопрос:

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

И уши ваших понежней, -

Им отвечает Соловей.

Немцы, англичане, датчане после фиаско сборных перелопатили всю систему национальной подготовки футболистов. Но у нас-то все Эйнштейны футбола – им недосуг в теорию, эвфемизмы Черчесова, корневые проблемы вникать. Они и так все знают: подтянем Васю Пупкина или Джона Смита за несколько миллиардов народных рублей – и заживем! Поднимать в России детский футбол, помогать выпускникам академий осваиваться среди взрослых, заставить футбольных чиновников прозрачно расходовать миллиарды казенных денег – фу-у! Какая чушь! Да кому это интересно? Это же не феерично от слова совсем. На этой байде клики и хайп не нарубишь.

Окей! Всех профанов и торопыг я прекрасно понимаю. У меня созрело замечательное предложение, как выбраться из этого чертова колеса вечного несовпадения желаний и возможностей. Либо ваших (наших) проблем и наших (ваших) ожиданий. Действительно, пусть дураки возятся с мальчишками и ждут от них отдачи лет через 10-15. Зачем, когда можно взять все и сразу! Главное – чтоб бабло было, а у нас его, как известно, девать некуда.

Ну так вот – на заметку РФС. Срочно выдаем предписание армии агентов РПЛ подготовить список из 11 талантливых иностранцев, которые потенциально готовы играть за нашу сборную. Подписываем с ними долгосрочные контракты, завозим в Россию, через несколько лет натурализуем – и вуаля!

Ей-богу, это куда дешевле и перспективнее, чем выписать к нам очередного Калиостро XXI века вроде Капелло, вкупе с тем, что за счет честных налогоплательщиков содержать в РПЛ бесконечное число никчемных легионеров…