Владимир Федотов: Игра со «Спартаком» оставила много вопросов, но мы знали, что они возникнут

- Хороший соперник, хороший спарринг, который задал нам много вопросов. Мы знали, что они возникнут. Новые люди в линии обороны, есть языковой барьер, поэтому есть над чем работать. Чтобы был результат, в футболе должен быть баланс между атакой и обороной, но его не было. Легко пропускали голы, хотя об этом говорили. Не хватало своевременного оказания давления на бьющего. Когда «Спартак» повел, он перешел на игру на контратаках, а в этих компонентах мы легко позволяли сопернику проводить их быстро. Тем не менее, в атакующих действиях в первом тайме был создан ряд хороших возможностей, но не хватало удачи. С линии ворот не смогли забить. Могли изменить ход поединка.

- Попов не очень хорошо вошел в игру. С чем это связано?

- Ивелин год находился без игровой практики. У него была операция на крестах, а потом случился небольшой рецидив. Ему почистили мениск. Он только приходит в себя. В эти тридцать минут, что он играл, выглядел неплохо, но чудес не бывает. Нужно много работать, чтобы мы увидели прежнего Ивелина. Физиологию не обманешь. Нужно только время. Мы плавно подводим его к тем кондициям, в которых он был.

- Почему все время атаковали с правого фланга? Такая была задача?

- Здесь активно набегал из зоны Маргасов. Хотя и с левого фланга предпосылок для атак было достаточно.

- Сегодня дебютировал Ангбва. Как оцените его игру? Выполнил ли ваши задачи?

- Вошел в игру уверенно. Приехал полторы недели назад и также находится в стадии подготовки. Он был месяц в отпуске. Не знаю, чем занимался, но работы непочатый край в поиске физических кондиций. При этом Ангбва вышел уверенно, хорошо разворачивал атаки. Здесь нет претензий. Опять же ему еще нужно адаптироваться, научиться понимать наши требования. Этот процесс занимает много времени.