ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 1-й тайм, 13' Италия 0 Англия 1
Владимир Федотов: Игра со «Спартаком» оставила много вопросов, но мы знали, что они возникнут
11 июля 20:56
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Сочи"

Владимир Федотов: Игра со «Спартаком» оставила много вопросов, но мы знали, что они возникнут

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча со «Спартаком» (0:4) на турнире «Кубок Париматч Премьер» поделился впечатлениями от игры.

- Хороший соперник, хороший спарринг, который задал нам много вопросов. Мы знали, что они возникнут. Новые люди в линии обороны, есть языковой барьер, поэтому есть над чем работать. Чтобы был результат, в футболе должен быть баланс между атакой и обороной, но его не было. Легко пропускали голы, хотя об этом говорили. Не хватало своевременного оказания давления на бьющего. Когда «Спартак» повел, он перешел на игру на контратаках, а в этих компонентах мы легко позволяли сопернику проводить их быстро. Тем не менее, в атакующих действиях в первом тайме был создан ряд хороших возможностей, но не хватало удачи. С линии ворот не смогли забить. Могли изменить ход поединка.

- Попов не очень хорошо вошел в игру. С чем это связано?
- Ивелин год находился без игровой практики. У него была операция на крестах, а потом случился небольшой рецидив. Ему почистили мениск. Он только приходит в себя. В эти тридцать минут, что он играл, выглядел неплохо, но чудес не бывает. Нужно много работать, чтобы мы увидели прежнего Ивелина. Физиологию не обманешь. Нужно только время. Мы плавно подводим его к тем кондициям, в которых он был.

- Почему все время атаковали с правого фланга? Такая была задача?
- Здесь активно набегал из зоны Маргасов. Хотя и с левого фланга предпосылок для атак было достаточно.

- Сегодня дебютировал Ангбва. Как оцените его игру? Выполнил ли ваши задачи?
- Вошел в игру уверенно. Приехал полторы недели назад и также находится в стадии подготовки. Он был месяц в отпуске. Не знаю, чем занимался, но работы непочатый край в поиске физических кондиций. При этом Ангбва вышел уверенно, хорошо разворачивал атаки. Здесь нет претензий. Опять же ему еще нужно адаптироваться, научиться понимать наши требования. Этот процесс занимает много времени.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Gif-обзор: Конор МакГрегор vs Дастин Порье – Трилогия, которая не завершенаВ противостоянии Макгрегора и Порье поставлена точка. В этой трилогии победа за Дастином ПорьеГарет Саутгейт: Перед сборной Англии стоит невероятно трудная задачаЧервиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречалРоберто Карлос рассказал, что в "Реале" думают о Дзюбе43-летняя Шерзингер скинула с себя лишнюю одежду
Италия — Англия: прямая трансляция финала Евро-2020 11.07.2021
11 июля 2021 года в Лондоне состоится финал чемпионата Европы между сборными Италии и Англии.
«Спартак» Витории хорош! Или столь ужасен «Сочи»?
«Спартак» стартовал на крупном предсезонном турнире с убедительной победы над «Сочи» (4:0).
«Выиграть ЧМ-2022 Аргентине будет сложнее, чем Кубок Америки». Сенников — о триумфе Месси на «Маракане»
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Сенников уверен, что после долгожданного выигрыша Кубка Америки Лионель Месси поставит цель завоевать золото ЧМ в Катаре.
«Это жесть, но он вернется». Страшная травма Макгрегора поделила звезд ММА на хейтеров и доброжелателей
Жуткая травма, из-за которой Конор Макгрегор был вынужден досрочно прекратить бой с Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе, вызвала бурную реакция в бойцовском мире. Почти все звезды что-то написали или сказали в адрес ирландца, получившего перелом лодыжки.
Куницкая и Ахмедов разделили участь Конора. Итоги UFC 264
«Плеймейкер» подводит итоги прошедшего в Лас-Вегасе турнира UFC 264, в главном бою которого Дастин Порье победил техническим нокаутом Конора Макгрегора.
Лео плакал, его дети пели, Буэнос-Айрес ходил ходуном. Как Аргентина встретила первый титул Месси со сборной
Победа сборной Аргентины над Бразилией в финале Кубка Америки вызвала бурю эмоций у болельщиков всего мира. Многие из них в этом матче болели персонально за Лионеля Месси.
Перелом ноги — слабая отмазка. Что ждет Макгрегора после трагикомичного поражения от Порье
Главный бой UFC 264 в Лас-Вегасе завершился в пользу Дастина Порье, который техническим нокаутом победил Конора Макгрегора. Ирландец нелепым образом сломал ногу в первом раунде и покинул арену на носилках.
Видео всех голов Евро-2020 11.07.2021: Италия против Англии
Видеообзор финала чемпионата Европы по футболу Италия - Англия, который состоится в Лондоне 11 июля.
Он все-таки это сделал! Как Месси выиграл Кубок Америки с Аргентиной
Сборная Аргентины одержала историческую победу над Бразилией (1:0) на «Маракане» в финале главного турнира Южной Америки.
Страшное невезение. Как Веснина и Кудерметова проиграли финал Уимблдона, упустив два матчбола
Елена Веснина и Вероника Кудерметова были очень близки к парному титулу в Лондоне, но уступили в трех сетах - 6:3, 5:7, 7:9 - бельгийке Элизе Мертенс и Се Сувей из Тайваня. Во второй и третьей партиях россиянки подавали на матч.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика