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ЧЕ-2020 - финальный раунд 1-й тайм, 13' Италия 0 Англия 1
Руй Витория: Я понимаю, что в чемпионате нам будет сложнее, чем сегодня
11 июля 21:07
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Спартак»

Руй Витория: Я понимаю, что в чемпионате нам будет сложнее, чем сегодня

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча с «Сочи» (4:0) на турнире «Кубок Париматч Премьер» поделился впечатлениями от игры.

- Сегодня была удачная игра с нашей стороны. Перед матчем я просил команду сыграть организованно и компактно в обороне, что удалось сделать. Я был рад это видеть. Как следствие, у соперника не было много серьезных моментов. В атаке мы тоже хорошо себя показали, использовали глубину и ширину поля, в первом тайме растягивали соперника, поэтому забили два мяча, а могли еще больше, потому что моментов у нас было много. Во втором тайме были изменения в составе, но, несмотря на это, мы продолжили хорошо атаковать. Особенно стоит отметить, как мы во втором тайме убегали в контратаки. Помимо качества игры в атаке и обороне, еще и результат хороший. Спасибо ребятам. Всем доволен.

- Выход Зобнина центральным атакующим хавбеком - это решение на конкретный матч с учетом того, что Игнатов с Бакаевым отыграли свое время, или видите в нем задатки на этой позиции, и этот ход может повториться в дальнейшем?
- Сегодняшняя игра была серьезная в плане замен. Касаемо Зобнина, нам нужен был игрок, который бы смог показать хорошие оборонительные качества на этой позиции, в центре поля и строго сыграть в защите. Роман прекрасно отвечает этим требованиям. К тому же он находится в хорошей физической форме. Он мог подключаться в атаку. «Сочи» во втором тайме создавали нам проблемы в центре поля. И Роман прекрасно их решил. Я знаю, где ему привычнее играть, но обычно у меня игроки в случае необходимости должны адаптироваться к игре, понимать ее.

- Леонид Федун после матча сказал, что увидеть такую игру в сезоне будет маловероятно, потому что там давления больше. Сумеет ли «Спартак» сохранить такой запал на чемпионат и еврокубки?
- Мы еще находимся на сборах. Пытаемся внедрить новые идеи. Я отдаю себе отчет, что в чемпионате будет сложнее. Российский чемпионат не такой простой, как многие думают. Я его изучил и могу это с уверенностью сказать. Нужно работать над многим и почувствовать уверенность на поле. В сезоне многое изменится. Но сегодня ребята показали отличный футбол. Выполнили установку и сыграли хорошо.

- Сегодня состоится финал чемпионата Европы. Кто станет чемпионом?
- Буду смотреть. Обе команды хороши и мне интересны, особенно в плане того, что обе эти сборные начали свои проекты уже давно. Они эволюционировали, чтобы прийти к этому финалу. У обеих сборных современное видение футбола, они агрессивно играют и мало дают пространства сопернику. В матче все решат детали.

источник: «Советский спорт»
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