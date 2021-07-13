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Николай Наумов: На Евро мне понравились Дания и Италия, но главным фаворитом ЧМ будет Англия
13 июля 12:41
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: УЕФА

Николай Наумов: На Евро мне понравились Дания и Италия, но главным фаворитом ЧМ будет Англия

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы.

- Как вам в целом прошедший Евро?

- Мне не очень понравилась организация турнира. Они размазали матчи по всем странам и городам, не было концентрации праздника. Лучше всего проводить такие соревнования в одной или двух соседних странах. А сам футбол был, конечно, очень хорошим. Я с 1966 года смотрю чемпионаты мира и Европы, и этот турнир мне очень понравился, по сравнению с тем, что я видел. Понравился своей игрой. Мастерство игроков, скорости футбола стали очень высокими. И мы наглядно увидели, как отстали от европейского футбола. Организованная игра, коллективная техничность команд и очень высокое индивидуальное мастерство. И самое главное, что мы увидели – азартная борьба за свою страну. Когда играют сборные, патриотизм выходит на первый план. Футболисты не получают в сборных таких денег, как в клубах, но они бьются до последнего, до того, что падают на поле. Это мне очень понравилось.

- С домашнего чемпионата мира прошло не так много времени. Почему наша сборная так развалилась?

- 2018 год ввел нас в эйфорию. Мы подумали, что наш футбол очень силен. На самом деле, это был просто всплеск, не более того. Он связан с тем, что чемпионат проходил в нашей стране. Понятно, что тогда мы были довольны и счастливы, потому что игроки доставили нам радость своими результатами. А специалисты уже тогда должны были увидеть, что мы значительно отстаем от других команд. Кого мы обыграли на чемпионате мира? Саудовскую Аравию, которая была слабейшей, и Египет с больным Салахом. Разгромно проиграли Уругваю, плюс ничьи с Испанией и Хорватией. Вот это все наши достижения. Это ввело нас в эйфорию. Обычно, когда чемпионат мира проходит в какой-то стране, то после него происходит всплеск, начинают создаваться новые школы, что-то строится и так далее. У нас этого не произошло. На Евро мы встали на тот уровень, который заслуживаем. Мы заслуженно стали одной из худших команд чемпионата. Не был каких-то случайностей в этом. Ну, кого мы могли бы уверенно обыграть? Ну, Финляндию и, может быть, Северную Македонию. А так, даже с Венгрией мы вряд ли поборолись бы. Нам нужно срочно реформировать российский футбол.

- Итальянцы действительно были на ваш взгляд самой сильной сборной на Евро, или все-таки пенальти – это лотерея, и им повезло больше?

- Везет тому, кто везет. С первого матча эта сборная показывала хороший футбол. Манчини удалось сделать коллектив. У него нет каких-то супер талантов, но коллектив боевой. Они смело и задорно играли все матчи. Именно это позволило им достичь такого результата. Он закономерен. В финале англичане прогнулись под результат, когда забив первый мяч, пытались удержать этот счет. Этого нельзя было делать. Итальянцы никогда не пошли бы на это. Они бы не перестали атаковать. А англичане решили засушить игру. Они думали, что на счете 1:0 финал и закончится. За это и поплатились.

- Многие отмечают, что финал получился не зрелищным. Вы тоже большего ожидали?

- Финалы вообще не всегда получаются зрелищными. Чаще всего, много внутреннего напряжения, которое мешает создать много моментов. Поэтому на крупных турнирах мне всегда больше нравятся матчи в группах, когда есть право на ошибку и футболисты рискуют.

- Какая сборная вам больше всего понравилась на Евро?

- Очень понравились датчане. И итальянцы, конечно. Не могу не отметить и англичан. Они здорово прибавили по сравнению с тем, что было на чемпионате мира. У них разумная и уверенная игра. Они хладнокровны. Мне кажется, именно эта сборная будет главным претендентом на титул на чемпионате мира. Если они не наделают глупостей. Мне кажется, сейчас зря нападают в прессе на их тренера, что он неправильно сделал замены. Все-таки он довел сборную до финала.

- Вратаря сборной Италии Доннарумму признали лучшим игроком Евро. Согласны с таким выбором?

- Согласен. Хотя мне Пикфорд тоже очень понравился. Он эмоциональный и прыгучий, со страшной реакцией. Но Доннарумма был очень силен. У него была высокая мотивация, потому что он пока остается без клуба. С «Миланом» никак не подписывается контракт. А сейчас он будет востребован в лучших клубах мира. Это пример того, как футболисты должны отдаваться на таких соревнованиях. Для них ведь это еще и выставочные матчи, ведь если игрок проявил себя хорошо, то и ценник на него растет, и уже он может выбирать клуб.

- Вы увидели на этом Евро яркого исполнителя, который мог бы стать наследником Месси и Роналду?

- В Дании есть футболист, который забил первый мяч англичанам. Не помню фамилию. Они есть, но на первый план сейчас выходит коллективное мастерство. При той интенсивности и игры и подстраховке, которая сегодня есть, один человек мало что может сделать. Это раньше можно было убежать с центра поля и забить. Сейчас это невозможно, потому что очень плотно все играют. Хотя индивидуальное мастерство всегда приветствовалось.

источник: «Советский спорт»
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