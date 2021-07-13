Николай Наумов: На Евро мне понравились Дания и Италия, но главным фаворитом ЧМ будет Англия

- Как вам в целом прошедший Евро?

- Мне не очень понравилась организация турнира. Они размазали матчи по всем странам и городам, не было концентрации праздника. Лучше всего проводить такие соревнования в одной или двух соседних странах. А сам футбол был, конечно, очень хорошим. Я с 1966 года смотрю чемпионаты мира и Европы, и этот турнир мне очень понравился, по сравнению с тем, что я видел. Понравился своей игрой. Мастерство игроков, скорости футбола стали очень высокими. И мы наглядно увидели, как отстали от европейского футбола. Организованная игра, коллективная техничность команд и очень высокое индивидуальное мастерство. И самое главное, что мы увидели – азартная борьба за свою страну. Когда играют сборные, патриотизм выходит на первый план. Футболисты не получают в сборных таких денег, как в клубах, но они бьются до последнего, до того, что падают на поле. Это мне очень понравилось.

- С домашнего чемпионата мира прошло не так много времени. Почему наша сборная так развалилась?

- 2018 год ввел нас в эйфорию. Мы подумали, что наш футбол очень силен. На самом деле, это был просто всплеск, не более того. Он связан с тем, что чемпионат проходил в нашей стране. Понятно, что тогда мы были довольны и счастливы, потому что игроки доставили нам радость своими результатами. А специалисты уже тогда должны были увидеть, что мы значительно отстаем от других команд. Кого мы обыграли на чемпионате мира? Саудовскую Аравию, которая была слабейшей, и Египет с больным Салахом. Разгромно проиграли Уругваю, плюс ничьи с Испанией и Хорватией. Вот это все наши достижения. Это ввело нас в эйфорию. Обычно, когда чемпионат мира проходит в какой-то стране, то после него происходит всплеск, начинают создаваться новые школы, что-то строится и так далее. У нас этого не произошло. На Евро мы встали на тот уровень, который заслуживаем. Мы заслуженно стали одной из худших команд чемпионата. Не был каких-то случайностей в этом. Ну, кого мы могли бы уверенно обыграть? Ну, Финляндию и, может быть, Северную Македонию. А так, даже с Венгрией мы вряд ли поборолись бы. Нам нужно срочно реформировать российский футбол.

- Итальянцы действительно были на ваш взгляд самой сильной сборной на Евро, или все-таки пенальти – это лотерея, и им повезло больше?