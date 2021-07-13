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Андрей Чернышов: Манчини приехал в «Зенит» только заработать, а в Италии он вкладывает всю душу
13 июля 14:13
автор: Юрий Волохов
автор фото: УЕФА

Андрей Чернышов: Манчини приехал в «Зенит» только заработать, а в Италии он вкладывает всю душу

Экс-защитник сборных СССР и России Андрей Чернышов – о закономерности исхода Евро-2020, и разнице в работе Роберто Манчини в России и в Италии.

- Исход финала закономерен?

- Для меня было удивительно, что англичане резко сбавили обороты, после того, как забили гол. Хотя, казалось, должны были и дальше действовать агрессивно. Наращивать преимущество, попытаться забить второй, а они вдруг стали играть от обороны, пытались сохранить этот счет, хотя еще весь матч был впереди.

Итальянцы заслуживают только похвалы. Очень сложно после пропущенного гола в самом начале встречи переломить игру. А они сумели это сделать, полностью контролировали ход матча и должны были побеждать в основное время.

– То есть, победа итальянцев логична и закономерна?

- Да, я считаю, что все завершилось так, как и должно было завершиться.

- Сейчас многие ругают Гарета Саутгейта за тактику с послематчевыми пенальти. Отправил бить трех молодых игроков, причем подряд. Опытные ребята только на это смотрели.

- Я понимаю, что замены за пару минут до конца добавочного времени делались под пенальти – вышли Рэшфорд и Санчо. Думаю, это не совсем правильное решение. Выйти на минуту в таком матче, когда игрок даже не успевает войти толком в игру, адаптироваться. У такого футболиста нет психологической уверенности, чтобы бить пенальти.

Возможно, Саутгейт исходил из того, что ребята хорошо били пенальти на тренировках. Но это две большие разницы, как говорят в Одессе: тренировка и финал чемпионата Европы!

- Сейчас все восхищены итальянцами и лично Роберто Манчини. Мол, какой прекрасный специалист. Разделяете эти восторги?

- Не знаю, насчет восторгов, но соглашусь с похвалой в отношение Манчини. Мы ведь с вами общались с первых дней турнира, и уже тогда отмечали, как итальянцы отлично выглядят и что они главные претенденты на победу. И по ходу турнира итальянцы подкрепили это впечатление. Хотя, конечно, был еще вылет Германии и совершенно неожиданный вылет прекрасной Франции.

- И все-таки, по поводу Манчини…

- В сборной Италии не было таких больших звезд как на чемпионате мира 1982-го или на ЧМ-2006, когда Италия завоевала золото. Но Манчини сумел из игроков хорошего уровня сделать очень сильную команду. И немало футболистов в нынешней сборной играют в средних клубах, а не в грандах. Так что заслуга Манчини в этой победе неоспорима.

- В связи с этим сейчас в России многие задаются вопросом: что же Манчини так не работал в «Зените»? А некоторые даже уверяют, что ему в России было неинтересно, поэтому не выкладывался по полной.

- Мы опять возвращаемся к проблеме иностранных тренеров. Тренеры из больших футбольных стран рассматривают приезд Россию только, как возможность заработать.

Они что, едут в Россию, чтобы выиграть Лигу чемпионов? Нет, конечно, они прекрасно понимают, что с нашими клубами Лигу не выиграешь. Зато у нас им предлагают огромные зарплаты и маленькие налоги. Это главный стимул для всех европейских тренеров.

- Манчини хорошо заработал в «Зените», вернулся в Италию, и на Родине он уже всю душу вкладывает в работу?

- Именно так, потому лишний раз руководителям клубов нужно подумать – приглашать ли иностранного специалиста?

Евро-2020. Плей-офф

1/2 финала

Испания — Италия – 1:1 (2:4 пен.)

Дания — Англия – 1:2 (доп.)

Финал

Англия – Италия – 1:1 (2:3 пен.)

источник: «Советский спорт»
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