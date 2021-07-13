РФС предлагает РПЛ играть по швейцарской системе. Будет больше топ-матчей и больше денег

Согласно документу, предлагается перейти на двухэтапную систему розыгрыша. На первом этапе команды играют по 24 матча. Не все встретятся друг с другом по два раза, как это бывает в гладком турнире, где все соперники проводят по игре дома и в гостях. Для этого 16 клубов разобьют на четыре корзины. В рамках своих квартетов клубы встречаются по два раза, а вот что касается остальных соперников по лиге, то не со всеми получится сыграть в сезоне дважды. Компьютерная жеребьевка определит, с какими из команд предстоит только один матч – дома или на выезде.
На втором этапе шесть первых клубов весной разыграют между собой медали в двухкруговом турнире. Итого еще по 10 матчей. При этом очки, набранные на первом этапе, делятся пополам – это сделано для увеличение интриги в чемпионате.
Десять низших клубов играют между собой по разу, встречаясь либо дома, либо в гостях. Всего дополнительно 9 туров. Две последние команды напрямую вылетают в ФНЛ. Клубы, занявшие 13 и 14 места, проведут стыки с командами из низшей лиги за право играть в элите.
На этом стыки не заканчиваются. Разработчики нового формата, который в футбольном мире называют «швейцарской системой», предусмотрели стык между седьмой и восьмой командой. Победитель встретится с четвертой командой – из топ-6, чтобы разыграть путевку в Лигу конференций. Таким образом, мотивация для клубов «десятки», решивших задачу невылета из РПЛ, остается. Они могут попасть в еврокубки, даже играя не в первой шестерке.
Осенью вовсю шли разговоры о скорой реформе чемпионата. Тогда был озвучен вариант с 24 клубами РПЛ, которые должны были делиться на два дивизиона – РПЛ-1 и РПЛ-2. Такую идею озвучил в СМИ глава РПЛ Сергей Прядкин. Однако сразу было подчеркнуто, что это исключительно рабочая схема.
Тот вариант клубами был отвергнут. Его слабое место – отрезание от элиты команд из второй половины таблицы. Для многих из них был велик риск играть с восемью первыми коллективами ФНЛ, что означало бы понижение в классе. Нынешняя система такую проблему исключает. Пересечение с клубами ФНЛ есть только с стыках. Также происходит и при существующей схеме. Так что в этом вопросе ничего не меняется.
Зато увеличивается число игр. Для клубов, попадающих в топ-6, до 34 вместо нынешних 30. У второй группы команд – до 33. Те, что сыграют в стыках, проведут еще дополнительные матчи. Плюс число топ-игр вырастет на 26 благодаря образованию шестерки после первого этапа. мы вполне можем ожидать. что ее участниками будут «Зенит». «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и другие ведущие клубы. Они могут проводить между собой в чемпионате до 4 поединков за сезон. Это все к разговорам о необходимости увеличения интенсивности нашего турнира.
Об этом давно мечтали боссы топ-клубов. Потому можно не сомневаться, что с их стороны поддержка реформам в представленном виде гарантирована. Тем более что по планам разработчиков новой схемы ее внедрение должно привести к росту доходов всех участников лиги.
Обеспечат ее увеличение посещаемости – в первую очередь за счет большего числа привлекательных матчей, а также возросшие поступления от продажи телеправ. Богатые станут богаче на 33 процента, середняки – на 25, аутсайдеры – на 8.
На бумаге все выглядит красиво. Но противники у нового формата уже появились. Так, президент «Урала» Григорий Иванов выступил за сохранение системы с гладким турниром, как это делают все сильнейшие лиги. «Никакие реформы не надо изобретать. Два круга - каждый играет с каждым. Как во всех ведущих лигах. Я за это. Не надо придумывать плей-оффы. Это не для футбола».
С уважаемым руководителем стоит поспорить. Слабое место в его доводах – приведение в пример «сильнейших лиг». РПЛ таковой давно не считается. Провальные результаты клубов на европейской арене это доказывают сполна. К этому можно прибавить неудачную игру сборной России на Евро-2020. Наш футбол не критикует только ленивый. На таком фоне всеобщей безнадеги трудно будет убедить коллег по лиге противиться изменениям. Если кто-то сильно желает продавить идею с реформой чемпионата, то лучшего времени для этого, пожалуй, не найти.