РФС предлагает РПЛ играть по швейцарской системе. Будет больше топ-матчей и больше денег

Согласно документу, предлагается перейти на двухэтапную систему розыгрыша. На первом этапе команды играют по 24 матча. Не все встретятся друг с другом по два раза, как это бывает в гладком турнире, где все соперники проводят по игре дома и в гостях. Для этого 16 клубов разобьют на четыре корзины. В рамках своих квартетов клубы встречаются по два раза, а вот что касается остальных соперников по лиге, то не со всеми получится сыграть в сезоне дважды. Компьютерная жеребьевка определит, с какими из команд предстоит только один матч – дома или на выезде.

На втором этапе шесть первых клубов весной разыграют между собой медали в двухкруговом турнире. Итого еще по 10 матчей. При этом очки, набранные на первом этапе, делятся пополам – это сделано для увеличение интриги в чемпионате.

Десять низших клубов играют между собой по разу, встречаясь либо дома, либо в гостях. Всего дополнительно 9 туров. Две последние команды напрямую вылетают в ФНЛ. Клубы, занявшие 13 и 14 места, проведут стыки с командами из низшей лиги за право играть в элите.

На этом стыки не заканчиваются. Разработчики нового формата, который в футбольном мире называют «швейцарской системой», предусмотрели стык между седьмой и восьмой командой. Победитель встретится с четвертой командой – из топ-6, чтобы разыграть путевку в Лигу конференций. Таким образом, мотивация для клубов «десятки», решивших задачу невылета из РПЛ, остается. Они могут попасть в еврокубки, даже играя не в первой шестерке.

Осенью вовсю шли разговоры о скорой реформе чемпионата. Тогда был озвучен вариант с 24 клубами РПЛ, которые должны были делиться на два дивизиона – РПЛ-1 и РПЛ-2. Такую идею озвучил в СМИ глава РПЛ Сергей Прядкин. Однако сразу было подчеркнуто, что это исключительно рабочая схема.