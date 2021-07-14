ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
«Роналду и Моуринью – два ненормальных. Рауль и Касильяс – величайшие аферисты»
14 июля 13:13
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: TV Azteca

«Роналду и Моуринью – два ненормальных. Рауль и Касильяс – величайшие аферисты»

На босса «Реала» Флорентино Переса сливают убойный компромат. Ему не простили историю с созданием Суперлиги.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес никак не выйдет из черной полосы. Весной была неудачная попытка создания Суперлиги, где он выступал главой заговорщиков. И вот 74-летний испанец угодил в новый скандал. Впрочем, как полагают многие, Пересу просто аукается история с запуском новой лиги, против которой вынуждены были выступить даже главы крупнейших европейских государств. Флорентино перешел дорогу многим из сильных мира сего, а потому вполне вероятно, что ему мстят - чтобы окончательно его утопить.

Во вторник газета El Confidencial опубликовала слова бизнесмена, которые он якобы произнес на одной из встреч в сентябре 2006 года. Тогда Перес прошелся по звездам клуба – досталось голкиперу Икеру Касильясу и нападающему Раулю. Последнего Флорентино посчитал причиной разрушения «Реала». А также виновником того, что Перес покинул свой пост в 2006-м.

Следуя из написанного в El Confidencial, Перес сказал следующее в адрес своих футболистов: «Касильяс – не вратарь для «Реала». И он никогда им не был. Это наш огромный провал. Его обожают, любят с ним разговаривать, защищают его. Но это одна из величайших афер. Второй является Рауль. Два величайших афериста в истории «Реала».

Такие «комплименты» со стороны босса «сливочных» были произнесены в тот момент, когда Рауль отыграл в королевском клубе уже 12 сезонов, а Касильяс – девять. Оба были капитанами команды. С их участием мадридцы завоевали 21 трофей как в Испании, так и на международной арене. А потому публикация вызвала шок.

Но только не у Флорентино. Он, похоже, был к этому готов. По его словам, не первый год отрывки из аудиозаписей его бесед пытались продать. О том, что такие записи существуют, было известно с момента публикации в 2015 году книги журналиста Хосе Антонио Абеллана «Нападение на «Реал Мадрид». Но ранее, как утверждает Перес, большого спроса на них не было.

Босс «Реала» выступил с официальным заявлением. «Эти фразы произносились в разговорах с господином Хосе Антонио Абелланом, который много лет безуспешно пытался их продать. Удивительно, что газета El Confidencial приводит их сегодня, спустя столько лет. Это слова, вырванные из контекста разговора. И я понимаю, что все это связано с моим участием в Суперлиге в качестве одного из промоутеров. Я передал дело своим юристам. Они изучат наши возможные действия», - подчеркнул Перес.

В среду 14 июля в газете появились новые цитаты Переса. Они также касаются суперзвезд клуба и также носят оскорбительный для них характер. На этот раз речь идет о Криштиану Роналду и Жозе Моуринью. Запись датирована октябрем 2012 года:

«Роналду – сумасшедший. Он идиот, больной парень. Вы думаете, что он нормальный, но на самом деле он ненормальный. Было бы иначе, он не делал бы всего того, что делает. Весь мир видел, какую глупость он сказал. Как думаете, почему он на это пошел?»

В сентября того года Роналду после игры с «Гранадой» неожиданно признался, что не празднует голы, потому что несчастлив в мадридском клубе. Флорентино реагировал именно на эти слова Криша. На одном Роналду, однако, Перес не остановился. Досталось еще одному великому португальцу – тренеру Моуринью, а также мимоходом их агенту Мендешу. Босс назвал обоих звезд испорченными парнями с ужасным эго, которые не хотят видеть реальности. «Они могли бы заработать еще больше, если были бы другими. Это два ненормальных. Никому не нравится их вызывающая манера. Мы говорим об огромных деньгах, а такое поведение - настоящая антиреклама!»

В целом там было все тоже, что и в случае с Раулем и Касильясом. И даже слова ничуть не изменились. Можно предполагать, что у издания есть записи и с другими крепкими выражениями президента «Реала» в адрес своих футболистов. Как знать, но очень реально, что продолжение последует. Флорентино, похоже, хотят утопить окончательно. Судя по всему, пока процесс «погружения» идет очень успешно.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Невероятная гибкость для гладкого бритьяСегодня в Сочи стартует Кубок мира по шахматамЛучшим снайпером Евро-2020 стал Криштиану РоналдуЧервиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречалРоберто Карлос рассказал, что в "Реале" думают о ДзюбеБышовец неприятно высказался о Дзюбе
Уж август близится, а тренера все нет… Почему тянут с назначением преемника Черчесова
С момента вылета сборной России с Евро-2020 пошла уже четвертая неделя. И вот уже как шесть дней национальная команда живет без главного тренера.
Четыре итальянца и Роналду на передовой. Символическая сборная Евро-2020
Эксперты «Плеймейкера» выбрали 11 лучших футболистов завершившегося в воскресенье чемпионата Европы.
Российский футбол заживет по-швейцарски. Как РФС реформирует РПЛ
РФС не оставляет попыток реформировать структуру российского футбола. Рабочий вариант розыгрыша Российской Премьер-Лиги определен и уже разослан в клубы.
Жизни черных станут еще более важны? К чему приведет травля английских футболистов, не забивших пенальти в финале Евро-2020
В Англии заполыхал расистский скандал. Три игрока сборной — Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака — получают тысячи оскорблений.
Светлана Журова: В финале Евро-2020 болела за Италию, у меня в Турине была такая же история — точь-в-точь
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова смотрела финал чемпионата Европы по футболу Италия - Англия (1:1, пенальти 3:2) и поделилась впечатлениями с «Плеймейкером».
Парабола Погба, пушка Дамсгора или парашют Шика? Выбери лучший гол Евро-2020
По окончании Евро-2020 «Плеймейкер» решил освежить в памяти самые красивые мячи, забитые на турнире.
Саутгейт закончит как Черчесов, если не заставит англичан играть в другой футбол
Поражение в финале Евро от Италии в серии пенальти повергло болельщиков сборной Англии в шоковое состояние. И вызвало вопросы к главному тренеру команды Гарету Саутгейту.
«Манчини не прижился в «Зените», потому что не хотел работать в России». Мнение о главном творце триумфа Италии на Евро-2020
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от финала чемпионата Европы, в котором сборная Италии под руководством Роберто Манчини взяла верх над хозяевами «Уэмбли» англичанами (1:1, пенальти - 3:2).
«Еще один реванш будет выгоден и Макгрегору, и Порье». Валуев — об итогах UFC 264
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев прокомментировал «Плеймейкеру» победу Дастина Порье над Конором Макгрегором техническим нокаутом в главном поединке турнира UFC 264, который прошел в минувший уик-энд в США.
Золотая Италия, золотой Манчини и злой рок бедняги Саутгейта. Как «скуадра адзурра» победила Англию в финале Евро-2020
В финале чемпионата Европы итальянцы ушли от поражения в основное время (1:1) и вырвали победу над англичанами в серии пенальти (3:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика