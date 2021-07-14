«Роналду и Моуринью – два ненормальных. Рауль и Касильяс – величайшие аферисты»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес никак не выйдет из черной полосы. Весной была неудачная попытка создания Суперлиги, где он выступал главой заговорщиков. И вот 74-летний испанец угодил в новый скандал. Впрочем, как полагают многие, Пересу просто аукается история с запуском новой лиги, против которой вынуждены были выступить даже главы крупнейших европейских государств. Флорентино перешел дорогу многим из сильных мира сего, а потому вполне вероятно, что ему мстят - чтобы окончательно его утопить.
Во вторник газета El Confidencial опубликовала слова бизнесмена, которые он якобы произнес на одной из встреч в сентябре 2006 года. Тогда Перес прошелся по звездам клуба – досталось голкиперу Икеру Касильясу и нападающему Раулю. Последнего Флорентино посчитал причиной разрушения «Реала». А также виновником того, что Перес покинул свой пост в 2006-м.
Следуя из написанного в El Confidencial, Перес сказал следующее в адрес своих футболистов: «Касильяс – не вратарь для «Реала». И он никогда им не был. Это наш огромный провал. Его обожают, любят с ним разговаривать, защищают его. Но это одна из величайших афер. Второй является Рауль. Два величайших афериста в истории «Реала».
Такие «комплименты» со стороны босса «сливочных» были произнесены в тот момент, когда Рауль отыграл в королевском клубе уже 12 сезонов, а Касильяс – девять. Оба были капитанами команды. С их участием мадридцы завоевали 21 трофей как в Испании, так и на международной арене. А потому публикация вызвала шок.
Но только не у Флорентино. Он, похоже, был к этому готов. По его словам, не первый год отрывки из аудиозаписей его бесед пытались продать. О том, что такие записи существуют, было известно с момента публикации в 2015 году книги журналиста Хосе Антонио Абеллана «Нападение на «Реал Мадрид». Но ранее, как утверждает Перес, большого спроса на них не было.
Босс «Реала» выступил с официальным заявлением. «Эти фразы произносились в разговорах с господином Хосе Антонио Абелланом, который много лет безуспешно пытался их продать. Удивительно, что газета El Confidencial приводит их сегодня, спустя столько лет. Это слова, вырванные из контекста разговора. И я понимаю, что все это связано с моим участием в Суперлиге в качестве одного из промоутеров. Я передал дело своим юристам. Они изучат наши возможные действия», - подчеркнул Перес.
В среду 14 июля в газете появились новые цитаты Переса. Они также касаются суперзвезд клуба и также носят оскорбительный для них характер. На этот раз речь идет о Криштиану Роналду и Жозе Моуринью. Запись датирована октябрем 2012 года:
«Роналду – сумасшедший. Он идиот, больной парень. Вы думаете, что он нормальный, но на самом деле он ненормальный. Было бы иначе, он не делал бы всего того, что делает. Весь мир видел, какую глупость он сказал. Как думаете, почему он на это пошел?»
В сентября того года Роналду после игры с «Гранадой» неожиданно признался, что не празднует голы, потому что несчастлив в мадридском клубе. Флорентино реагировал именно на эти слова Криша. На одном Роналду, однако, Перес не остановился. Досталось еще одному великому португальцу – тренеру Моуринью, а также мимоходом их агенту Мендешу. Босс назвал обоих звезд испорченными парнями с ужасным эго, которые не хотят видеть реальности. «Они могли бы заработать еще больше, если были бы другими. Это два ненормальных. Никому не нравится их вызывающая манера. Мы говорим об огромных деньгах, а такое поведение - настоящая антиреклама!»
В целом там было все тоже, что и в случае с Раулем и Касильясом. И даже слова ничуть не изменились. Можно предполагать, что у издания есть записи и с другими крепкими выражениями президента «Реала» в адрес своих футболистов. Как знать, но очень реально, что продолжение последует. Флорентино, похоже, хотят утопить окончательно. Судя по всему, пока процесс «погружения» идет очень успешно.