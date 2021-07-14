«Роналду и Моуринью – два ненормальных. Рауль и Касильяс – величайшие аферисты»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес никак не выйдет из черной полосы. Весной была неудачная попытка создания Суперлиги, где он выступал главой заговорщиков. И вот 74-летний испанец угодил в новый скандал. Впрочем, как полагают многие, Пересу просто аукается история с запуском новой лиги, против которой вынуждены были выступить даже главы крупнейших европейских государств. Флорентино перешел дорогу многим из сильных мира сего, а потому вполне вероятно, что ему мстят - чтобы окончательно его утопить.

Во вторник газета El Confidencial опубликовала слова бизнесмена, которые он якобы произнес на одной из встреч в сентябре 2006 года. Тогда Перес прошелся по звездам клуба – досталось голкиперу Икеру Касильясу и нападающему Раулю. Последнего Флорентино посчитал причиной разрушения «Реала». А также виновником того, что Перес покинул свой пост в 2006-м.

Следуя из написанного в El Confidencial, Перес сказал следующее в адрес своих футболистов: «Касильяс – не вратарь для «Реала». И он никогда им не был. Это наш огромный провал. Его обожают, любят с ним разговаривать, защищают его. Но это одна из величайших афер. Второй является Рауль. Два величайших афериста в истории «Реала».

Такие «комплименты» со стороны босса «сливочных» были произнесены в тот момент, когда Рауль отыграл в королевском клубе уже 12 сезонов, а Касильяс – девять. Оба были капитанами команды. С их участием мадридцы завоевали 21 трофей как в Испании, так и на международной арене. А потому публикация вызвала шок.

Но только не у Флорентино. Он, похоже, был к этому готов. По его словам, не первый год отрывки из аудиозаписей его бесед пытались продать. О том, что такие записи существуют, было известно с момента публикации в 2015 году книги журналиста Хосе Антонио Абеллана «Нападение на «Реал Мадрид». Но ранее, как утверждает Перес, большого спроса на них не было.