Дмитрий Селюк: В России Манчини называли «физруком», а он выиграл Евро

Продолжаем подводить итоги чемпионата Европы. Футбольный агент Дмитрий Селюк считает победу Италии закономерной и отдает должное Роберто Манчини.
- Итог чемпионат Европы совершенно закономерен. Роберто Манчини создал очень сильную команду, - говорит Дмитрий Селюк. – Итальянцы длительное время не пропускали. У них внушительная серия матчей без поражений. Словом, Италия победу заслужила, как и ее замечательный тренер.
А ведь в России Манчини называли «физруком», «тренеришкой»…
- «Тренеришкой» - другого называли…
- Ну, не важно. Так этот «тренеришка» Эмери несколько раз потом выиграл Лигу Европы, а «физрук» Манчини – чемпионат Европы.
- Вот это и удручает. Может, лучше бы у нас работали такие «тренеришки» и «физруки», чем большие специалисты, с которыми мы все проигрываем.
Италия заслужила эту победу не только по футбольным меркам. Пандемия затронула Италию, наверное, больше всех в Европе. И вот спустя год такая победа, такой луч света в пандемийной ситуации.
- Пару слов про финал. Почему англичане так робко играли?
- Тому виной быстрый гол. Они стали играть на удержание счета, особенно во втором тайме. А пенальти – лотерея, в которой больше повезло итальянцам.
- Что показал чемпионат Европы?
- Что футбол стал более атлетичным. Датчане, чехи, швейцарцы показали хороший результат, потому что у них в составе немало мощных, физически сильных, выносливых футболистов.
Итальянцы в этом плане стоят немного особняком, гренадеров у них в составе не так много. Но в Италии всегда уделяли огромное значение тактике. Поэтому итальянские футболисты тактически грамотные.
Евро-2020
Финал
Италия – Англия – 1:1 (0:1; 3:2 по пен.)
Голы: Шоу, 2 – 0:1. Бонуччи, 67 – 1:1.
Серия пенальти: Берарди – 1:0. Кейн – 1:1. Белотти – 1:1 (вратарь). Магуайр – 1:2. Бонуччи – 2:2. Рашфорд – 2:2 (штанга). Бернардески – 3:2. Санчо – 3:2 (вратарь). Жоржиньо – 3:2 (вратарь). Сака – 3:2 (вратарь).
Италия: Доннарумма, ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон (Флоренци, 118), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 96), Барелла (Кристанте, 54), Кьеза (Бернардески, 86), Инсинье (Белотти, 90), Иммобиле (Берарди, 55).
Англия: Пикфорд, Уолкер (Санчо, 120), Стоунз, Магуайр, Триппьер (Сака, 71), Филлипс, Райс (Хендерсон, 74; Рашфорд, 120), Шоу, Маунт (Грилиш, 99), Стерлинг, Кейн.
Предупреждения: Барелла, 47. Бонуччи, 55. Инсинье, 84. Кьеллини, 90+6. Магуйар, 106. Жоржиньо, 114.
Судья: Куйперс (Нидерланды).