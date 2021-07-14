Дмитрий Селюк: В России Манчини называли «физруком», а он выиграл Евро

Продолжаем подводить итоги чемпионата Европы. Футбольный агент Дмитрий Селюк считает победу Италии закономерной и отдает должное Роберто Манчини.

- Итог чемпионат Европы совершенно закономерен. Роберто Манчини создал очень сильную команду, - говорит Дмитрий Селюк. – Итальянцы длительное время не пропускали. У них внушительная серия матчей без поражений. Словом, Италия победу заслужила, как и ее замечательный тренер.

А ведь в России Манчини называли «физруком», «тренеришкой»…

- «Тренеришкой» - другого называли…

- Ну, не важно. Так этот «тренеришка» Эмери несколько раз потом выиграл Лигу Европы, а «физрук» Манчини – чемпионат Европы.

- Вот это и удручает. Может, лучше бы у нас работали такие «тренеришки» и «физруки», чем большие специалисты, с которыми мы все проигрываем.

Италия заслужила эту победу не только по футбольным меркам. Пандемия затронула Италию, наверное, больше всех в Европе. И вот спустя год такая победа, такой луч света в пандемийной ситуации.