ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Дмитрий Селюк: В России Манчини называли «физруком», а он выиграл Евро
14 июля 15:14
автор: Юрий Волохов
автор фото: Федерация футбола Италии

Дмитрий Селюк: В России Манчини называли «физруком», а он выиграл Евро

Сборная Италии выиграла Евро-2020 после непопадания на ЧМ-18.

Продолжаем подводить итоги чемпионата Европы. Футбольный агент Дмитрий Селюк считает победу Италии закономерной и отдает должное Роберто Манчини.

- Итог чемпионат Европы совершенно закономерен. Роберто Манчини создал очень сильную команду, - говорит Дмитрий Селюк. – Итальянцы длительное время не пропускали. У них внушительная серия матчей без поражений. Словом, Италия победу заслужила, как и ее замечательный тренер.

А ведь в России Манчини называли «физруком», «тренеришкой»…
- «Тренеришкой» - другого называли…

- Ну, не важно. Так этот «тренеришка» Эмери несколько раз потом выиграл Лигу Европы, а «физрук» Манчини – чемпионат Европы.
- Вот это и удручает. Может, лучше бы у нас работали такие «тренеришки» и «физруки», чем большие специалисты, с которыми мы все проигрываем.

Италия заслужила эту победу не только по футбольным меркам. Пандемия затронула Италию, наверное, больше всех в Европе. И вот спустя год такая победа, такой луч света в пандемийной ситуации.

- Пару слов про финал. Почему англичане так робко играли?
- Тому виной быстрый гол. Они стали играть на удержание счета, особенно во втором тайме. А пенальти – лотерея, в которой больше повезло итальянцам.

- Что показал чемпионат Европы?
- Что футбол стал более атлетичным. Датчане, чехи, швейцарцы показали хороший результат, потому что у них в составе немало мощных, физически сильных, выносливых футболистов.

Итальянцы в этом плане стоят немного особняком, гренадеров у них в составе не так много. Но в Италии всегда уделяли огромное значение тактике. Поэтому итальянские футболисты тактически грамотные.

Евро-2020
Финал

Италия – Англия – 1:1 (0:1; 3:2 по пен.)

Голы: Шоу, 2 – 0:1. Бонуччи, 67 – 1:1.

Серия пенальти: Берарди – 1:0. Кейн – 1:1. Белотти – 1:1 (вратарь). Магуайр – 1:2. Бонуччи – 2:2. Рашфорд – 2:2 (штанга). Бернардески – 3:2. Санчо – 3:2 (вратарь). Жоржиньо – 3:2 (вратарь). Сака – 3:2 (вратарь).

Италия: Доннарумма, ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон (Флоренци, 118), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 96), Барелла (Кристанте, 54), Кьеза (Бернардески, 86), Инсинье (Белотти, 90), Иммобиле (Берарди, 55).

Англия: Пикфорд, Уолкер (Санчо, 120), Стоунз, Магуайр, Триппьер (Сака, 71), Филлипс, Райс (Хендерсон, 74; Рашфорд, 120), Шоу, Маунт (Грилиш, 99), Стерлинг, Кейн.

Предупреждения: Барелла, 47. Бонуччи, 55. Инсинье, 84. Кьеллини, 90+6. Магуйар, 106. Жоржиньо, 114.

Судья: Куйперс (Нидерланды).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Понтус Вернблум завершил игровую карьеруДо основанья. А зачем? РФС затеял революцию в российском футболеФутбол всё-таки победил. Чему научил Евро-2020?43-летняя Шерзингер скинула с себя лишнюю одеждуРоберто Карлос рассказал, что в "Реале" думают о ДзюбеБышовец неприятно высказался о Дзюбе
Уж август близится, а тренера все нет… Почему тянут с назначением преемника Черчесова
С момента вылета сборной России с Евро-2020 пошла уже четвертая неделя. И вот уже как шесть дней национальная команда живет без главного тренера.
Четыре итальянца и Роналду на передовой. Символическая сборная Евро-2020
Эксперты «Плеймейкера» выбрали 11 лучших футболистов завершившегося в воскресенье чемпионата Европы.
Российский футбол заживет по-швейцарски. Как РФС реформирует РПЛ
РФС не оставляет попыток реформировать структуру российского футбола. Рабочий вариант розыгрыша Российской Премьер-Лиги определен и уже разослан в клубы.
Жизни черных станут еще более важны? К чему приведет травля английских футболистов, не забивших пенальти в финале Евро-2020
В Англии заполыхал расистский скандал. Три игрока сборной — Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака — получают тысячи оскорблений.
Светлана Журова: В финале Евро-2020 болела за Италию, у меня в Турине была такая же история — точь-в-точь
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова смотрела финал чемпионата Европы по футболу Италия - Англия (1:1, пенальти 3:2) и поделилась впечатлениями с «Плеймейкером».
Парабола Погба, пушка Дамсгора или парашют Шика? Выбери лучший гол Евро-2020
По окончании Евро-2020 «Плеймейкер» решил освежить в памяти самые красивые мячи, забитые на турнире.
Саутгейт закончит как Черчесов, если не заставит англичан играть в другой футбол
Поражение в финале Евро от Италии в серии пенальти повергло болельщиков сборной Англии в шоковое состояние. И вызвало вопросы к главному тренеру команды Гарету Саутгейту.
«Манчини не прижился в «Зените», потому что не хотел работать в России». Мнение о главном творце триумфа Италии на Евро-2020
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от финала чемпионата Европы, в котором сборная Италии под руководством Роберто Манчини взяла верх над хозяевами «Уэмбли» англичанами (1:1, пенальти - 3:2).
«Еще один реванш будет выгоден и Макгрегору, и Порье». Валуев — об итогах UFC 264
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев прокомментировал «Плеймейкеру» победу Дастина Порье над Конором Макгрегором техническим нокаутом в главном поединке турнира UFC 264, который прошел в минувший уик-энд в США.
Золотая Италия, золотой Манчини и злой рок бедняги Саутгейта. Как «скуадра адзурра» победила Англию в финале Евро-2020
В финале чемпионата Европы итальянцы ушли от поражения в основное время (1:1) и вырвали победу над англичанами в серии пенальти (3:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика