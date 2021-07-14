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ТВ-рейтинги: финал Евро Италия - Англия смотрели лучше, чем сборную России
14 июля 17:32
автор: Лев Тигай
автор фото: Twitter UEFA

ТВ-рейтинги: финал Евро Италия - Англия смотрели лучше, чем сборную России

Опубликованы телерейтинги последней недели чемпионата Европы по футболу. Он стал бесспорным лидером спортивного года на нашем ТВ, хотя по всем статьям проиграл ЧМ-2018.

Тенденция, наметившаяся в первые дни Евро, сохранилась до самого конца: согласно данным компании «Медиаскоп», по сравнению с чемпионатом мира трехлетней давности, проходившим в России, интерес телезрителей к большому футболу упал в два с лишним раза. Даже с поправкой на неудачное выступление нашей команды – то есть, не учитывая ее матчи в плей-офф ЧМ, где рейтинги достигали заоблачных 20 процентов, а аудитория - 15 миллионов человек.

Понятно, что тогда у сборной и в группе дела шли по-другому – благо, соперники попались попроще. После двух побед на старте массовая публика намертво подсела на команду Станислава Черчесова. Но если взять нейтральный матч без нашего участия – скажем, финальный – то соотношение получается грустным: 16,2% у французов с хорватами в 2018-м против 7,7 у итальянцев с англичанами сейчас. По доле (процент не от общего количества телевизоров, а от включенных в данное время суток) разница не так велика, но все равно существенная – в полтора раза. И объяснение я пока вижу только одно: за три года значительная часть болельщиков перетекла от якобы всемогущих ТВ-экранов к мониторам компьютеров, планшетов и смартфонов – проще говоря, в интернет.

СРАВНЕНИЕ ЛУЧШИХ РЕЙТИНГОВ ФУТБОЛЬНОГО ЕВРО И ЧЕМПИОНАТА МИРА-2018

Евро-2020

Матч

Канал

Дата

Рейтинг

Доля

1

Финал. Италия – Англия

Россия 1

11.07

7,7

36,9

2

Групповой этап. Россия – Дания

Первый

21.06

6,7

27,9

3

Групповой этап. Россия – Бельгия

Россия 1

12.06

6,1

26,5

4

1/2 финала. Италия – Испания

Россия 1

6.07

5,6

27,5

5

1/2 финала. Англия – Дания

Первый

7.07

5,5

26,0

6

Групповой этап. Финляндия - Россия

Первый

16.06

4,9

28,0

7

1/4 финала. Украина – Англия

Первый

3.07

4,8

22,6

8

1/4 финала. Швейцария - Испания

Первый

2.07

4,2

18,6

10

1/8 финала. Швеция – Украина

Россия 1

29.06

4,1

20,9

ЧМ-2018

1

1/4 финала. Россия – Хорватия

Первый

7.07

20,2

63,6

2

1/8 финала. Россия – Испания

Россия 1

1.07

18,6

57,7

3

Финал. Франция – Хорватия

Россия 1

15.07

16,2

53,9

4

Групповой этап. Россия – Египет

Россия 1

19.06

15,8

47,4

5

Групповой этап.

Россия – Саудовская Аравия

Первый

14.06

14,1

48,3

7

Групповой этап. Россия - Уругвай

Первый

25.06

11,8

48,4

8

1/4 финала. Бразилия – Бельгия

Россия 1

6.07

8,7

31,2

9

1/8 финала. Колумбия – Англия

Матч ТВ

3.07

7,1

28,2

10

Групповой этап. Хорватия - Аргентина

Первый

21.06

6,6

23,2

Впрочем, это не помешало финалу Италия – Англия и другим трансляциям с Евро почти полностью оккупировать хит-парад текущего спортивного года. Теперь футбол занимает там пять первых строчек и 17 мест в топ-25. Лидировавший в конце весны ЧМ по хоккею с трудом удержался в конце десятки, фигуристки отброшены еще дальше, а биатлона вообще след простыл. Хотя по количеству зрителей преимущество футбола сильно сократилось – дело в том, что в других видах спорта ТВ-рейтинги не падают, они держатся на прежнем, пусть и относительно скромном уровне. Видимо, у «фигурки» с биатлоном публика несколько иная, и домохозяйки не намерены изменять любимому «ящику» с презренными гаджетами.

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ В 2021 ГОДУ

Событие

Канал

Дата

Рейтинг

Доля

1

Футбол. Евро-2020. Финал.

Италия – Англия

Россия 1

11.07

7,7

36,9

2

Футбол. Евро-2020. Групповой этап.

Россия – Дания

Первый

21.06

6,7

27,9

3

Футбол. Евро-2020. Групповой этап.

Россия – Бельгия

Россия 1

12.06

6,1

26,5

4

Футбол. Евро-2020. 1/2 финала.

Италия – Испания

Россия 1

6.07

5,6

27,5

5

Футбол. Евро-2020. 1/2 финала.

Англия – Дания

Первый

7.07

5,5

26,0

6

Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.

Россия – Канада

Первый

3.06

5,5

19,3

7

Футбол. Евро-2020. Групповой этап.

Финляндия – Россия

Первый

16.06

4,9

28,0

8

Футбол. Евро-2020. 1/4 финала.

Украина – Англия

Первый

3.07

4,8

22,6

9

Хоккей. Чемпионат мира.

Групповой этап. Россия – Швеция

Первый

31.05

4,4

16,5

10

Футбол. Евро-2020. 1/8 финала.

Швеция – Украина

Россия 1

29.06

4,1

20,9

11

Футбол. Евро-2020. 1/4 финала.

Бельгия – Италия

Россия 1

2.07

4,1

19,4

12

Футбол. Евро-2020. 1/8 финала.

Англия – Германия

Первый

29.06

4,1

17,7

13

Фигурное катание. Чемпионат мира.

Женщины. Произвольная программа

Первый

26.03

4,1

17,1

14

Фигурное катание. Кубок 1-го канала.

Произвольные программы

Первый

7.02

3,9

11,7

15

Футбол. Евро-2020. 1/4 финала.

Чехия – Дания

Россия 1

3.07

3,8

17,4

16

Футбол. Евро-2020. 1/8 финала.

Бельгия – Португалия

Первый

27.06

3,8

17,0

17

Фигурное катание. Кубок 1-го канала.

Короткие программы

Первый

6.02

3,8

11,9

18

Футбол. Евро-2020. 1/8 финала.

Франция – Швейцария

Россия 1

28.06

3,6

18,7

19

Футбол. Евро-2020. Групповой этап.

Дания – Бельгия

Россия 1

17.06

3,6

15,9

20

Футбол. Евро-2020. 1/8 финала.

Хорватия – Испания

Матч ТВ

28.06

3,6

13,4

21

Фигурное катание. Кубок 1-го канала.

Конкурс прыжков

Первый

5.02

3,6

13,0

22

Хоккей. Молодежный ЧМ.

1/4 финала. Россия – Германия

Первый

2.01

3,6

11,6

23

Футбол. Евро-2020. Групповой этап.

Франция – Германия

Первый

15.06

3,4

15,3

24

Футбол. Евро-2020. Групповой этап.

Турция – Италия

Первый

11.06

3,4

14,6

25

Фигурное катание. Чемпионат мира.

Танцы. Произвольная программа

Первый

27.03

3,4

11,5

Дальше нас ждет Олимпиада в Токио, но я не думаю, что ей под силу потеснить сегодняшних лидеров. Звезды плавания, фехтования и тенниса массовой аудитории известны плохо, к тому же соревнования в Японии будут идти рано утром или днем по московскому времени и не попадут в прайм-тайм для европейской половины страны.

Боюсь, самой рейтинговой спортивной трансляцией в России 2021-го так и останется футбольный матч без России, опередивший все игры нашей горемычной сборной и преодолевший барьер в пять миллионов зрителей, недоступный ни прочему спорту, ни сериалам с ток-шоу. Среди всех ТВ-передач года финал Италия – Англия по рейтингу уступает только Параду победы 9 мая (11,1%), а по доле и с ним идет почти вровень: 37 процентов против 39.

источник: «Советский спорт»
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