ТВ-рейтинги: финал Евро Италия - Англия смотрели лучше, чем сборную России

Тенденция, наметившаяся в первые дни Евро, сохранилась до самого конца: согласно данным компании «Медиаскоп», по сравнению с чемпионатом мира трехлетней давности, проходившим в России, интерес телезрителей к большому футболу упал в два с лишним раза. Даже с поправкой на неудачное выступление нашей команды – то есть, не учитывая ее матчи в плей-офф ЧМ, где рейтинги достигали заоблачных 20 процентов, а аудитория - 15 миллионов человек.
Понятно, что тогда у сборной и в группе дела шли по-другому – благо, соперники попались попроще. После двух побед на старте массовая публика намертво подсела на команду Станислава Черчесова. Но если взять нейтральный матч без нашего участия – скажем, финальный – то соотношение получается грустным: 16,2% у французов с хорватами в 2018-м против 7,7 у итальянцев с англичанами сейчас. По доле (процент не от общего количества телевизоров, а от включенных в данное время суток) разница не так велика, но все равно существенная – в полтора раза. И объяснение я пока вижу только одно: за три года значительная часть болельщиков перетекла от якобы всемогущих ТВ-экранов к мониторам компьютеров, планшетов и смартфонов – проще говоря, в интернет.
СРАВНЕНИЕ ЛУЧШИХ РЕЙТИНГОВ ФУТБОЛЬНОГО ЕВРО И ЧЕМПИОНАТА МИРА-2018
Евро-2020
Матч
Канал
Дата
Рейтинг
Доля
1
Финал. Италия – Англия
Россия 1
11.07
7,7
36,9
2
Групповой этап. Россия – Дания
Первый
21.06
6,7
27,9
3
Групповой этап. Россия – Бельгия
Россия 1
12.06
6,1
26,5
4
1/2 финала. Италия – Испания
Россия 1
6.07
5,6
27,5
5
1/2 финала. Англия – Дания
Первый
7.07
5,5
26,0
6
Групповой этап. Финляндия - Россия
Первый
16.06
4,9
28,0
7
1/4 финала. Украина – Англия
Первый
3.07
4,8
22,6
8
1/4 финала. Швейцария - Испания
Первый
2.07
4,2
18,6
10
1/8 финала. Швеция – Украина
Россия 1
29.06
4,1
20,9
ЧМ-2018
1
1/4 финала. Россия – Хорватия
Первый
7.07
20,2
63,6
2
1/8 финала. Россия – Испания
Россия 1
1.07
18,6
57,7
3
Финал. Франция – Хорватия
Россия 1
15.07
16,2
53,9
4
Групповой этап. Россия – Египет
Россия 1
19.06
15,8
47,4
5
Групповой этап.
Россия – Саудовская Аравия
Первый
14.06
14,1
48,3
7
Групповой этап. Россия - Уругвай
Первый
25.06
11,8
48,4
8
1/4 финала. Бразилия – Бельгия
Россия 1
6.07
8,7
31,2
9
1/8 финала. Колумбия – Англия
Матч ТВ
3.07
7,1
28,2
10
Групповой этап. Хорватия - Аргентина
Первый
21.06
6,6
23,2
Впрочем, это не помешало финалу Италия – Англия и другим трансляциям с Евро почти полностью оккупировать хит-парад текущего спортивного года. Теперь футбол занимает там пять первых строчек и 17 мест в топ-25. Лидировавший в конце весны ЧМ по хоккею с трудом удержался в конце десятки, фигуристки отброшены еще дальше, а биатлона вообще след простыл. Хотя по количеству зрителей преимущество футбола сильно сократилось – дело в том, что в других видах спорта ТВ-рейтинги не падают, они держатся на прежнем, пусть и относительно скромном уровне. Видимо, у «фигурки» с биатлоном публика несколько иная, и домохозяйки не намерены изменять любимому «ящику» с презренными гаджетами.
СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ В 2021 ГОДУ
Событие
Канал
Дата
Рейтинг
Доля
1
Футбол. Евро-2020. Финал.
Италия – Англия
Россия 1
11.07
7,7
36,9
2
Футбол. Евро-2020. Групповой этап.
Россия – Дания
Первый
21.06
6,7
27,9
3
Футбол. Евро-2020. Групповой этап.
Россия – Бельгия
Россия 1
12.06
6,1
26,5
4
Футбол. Евро-2020. 1/2 финала.
Италия – Испания
Россия 1
6.07
5,6
27,5
5
Футбол. Евро-2020. 1/2 финала.
Англия – Дания
Первый
7.07
5,5
26,0
6
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
Россия – Канада
Первый
3.06
5,5
19,3
7
Футбол. Евро-2020. Групповой этап.
Финляндия – Россия
Первый
16.06
4,9
28,0
8
Футбол. Евро-2020. 1/4 финала.
Украина – Англия
Первый
3.07
4,8
22,6
9
Хоккей. Чемпионат мира.
Групповой этап. Россия – Швеция
Первый
31.05
4,4
16,5
10
Футбол. Евро-2020. 1/8 финала.
Швеция – Украина
Россия 1
29.06
4,1
20,9
11
Футбол. Евро-2020. 1/4 финала.
Бельгия – Италия
Россия 1
2.07
4,1
19,4
12
Футбол. Евро-2020. 1/8 финала.
Англия – Германия
Первый
29.06
4,1
17,7
13
Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная программа
Первый
26.03
4,1
17,1
14
Фигурное катание. Кубок 1-го канала.
Произвольные программы
Первый
7.02
3,9
11,7
15
Футбол. Евро-2020. 1/4 финала.
Чехия – Дания
Россия 1
3.07
3,8
17,4
16
Футбол. Евро-2020. 1/8 финала.
Бельгия – Португалия
Первый
27.06
3,8
17,0
17
Фигурное катание. Кубок 1-го канала.
Короткие программы
Первый
6.02
3,8
11,9
18
Футбол. Евро-2020. 1/8 финала.
Франция – Швейцария
Россия 1
28.06
3,6
18,7
19
Футбол. Евро-2020. Групповой этап.
Дания – Бельгия
Россия 1
17.06
3,6
15,9
20
Футбол. Евро-2020. 1/8 финала.
Хорватия – Испания
Матч ТВ
28.06
3,6
13,4
21
Фигурное катание. Кубок 1-го канала.
Конкурс прыжков
Первый
5.02
3,6
13,0
22
Хоккей. Молодежный ЧМ.
1/4 финала. Россия – Германия
Первый
2.01
3,6
11,6
23
Футбол. Евро-2020. Групповой этап.
Франция – Германия
Первый
15.06
3,4
15,3
24
Футбол. Евро-2020. Групповой этап.
Турция – Италия
Первый
11.06
3,4
14,6
25
Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы. Произвольная программа
Первый
27.03
3,4
11,5
Дальше нас ждет Олимпиада в Токио, но я не думаю, что ей под силу потеснить сегодняшних лидеров. Звезды плавания, фехтования и тенниса массовой аудитории известны плохо, к тому же соревнования в Японии будут идти рано утром или днем по московскому времени и не попадут в прайм-тайм для европейской половины страны.
Боюсь, самой рейтинговой спортивной трансляцией в России 2021-го так и останется футбольный матч без России, опередивший все игры нашей горемычной сборной и преодолевший барьер в пять миллионов зрителей, недоступный ни прочему спорту, ни сериалам с ток-шоу. Среди всех ТВ-передач года финал Италия – Англия по рейтингу уступает только Параду победы 9 мая (11,1%), а по доле и с ним идет почти вровень: 37 процентов против 39.