ТВ-рейтинги: финал Евро Италия - Англия смотрели лучше, чем сборную России

Тенденция, наметившаяся в первые дни Евро, сохранилась до самого конца: согласно данным компании «Медиаскоп», по сравнению с чемпионатом мира трехлетней давности, проходившим в России, интерес телезрителей к большому футболу упал в два с лишним раза. Даже с поправкой на неудачное выступление нашей команды – то есть, не учитывая ее матчи в плей-офф ЧМ, где рейтинги достигали заоблачных 20 процентов, а аудитория - 15 миллионов человек.

Понятно, что тогда у сборной и в группе дела шли по-другому – благо, соперники попались попроще. После двух побед на старте массовая публика намертво подсела на команду Станислава Черчесова. Но если взять нейтральный матч без нашего участия – скажем, финальный – то соотношение получается грустным: 16,2% у французов с хорватами в 2018-м против 7,7 у итальянцев с англичанами сейчас. По доле (процент не от общего количества телевизоров, а от включенных в данное время суток) разница не так велика, но все равно существенная – в полтора раза. И объяснение я пока вижу только одно: за три года значительная часть болельщиков перетекла от якобы всемогущих ТВ-экранов к мониторам компьютеров, планшетов и смартфонов – проще говоря, в интернет.

СРАВНЕНИЕ ЛУЧШИХ РЕЙТИНГОВ ФУТБОЛЬНОГО ЕВРО И ЧЕМПИОНАТА МИРА-2018

Евро-2020

Матч Канал Дата Рейтинг Доля 1 Финал. Италия – Англия Россия 1 11.07 7,7 36,9 2 Групповой этап. Россия – Дания Первый 21.06 6,7 27,9 3 Групповой этап. Россия – Бельгия Россия 1 12.06 6,1 26,5 4 1/2 финала. Италия – Испания Россия 1 6.07 5,6 27,5 5 1/2 финала. Англия – Дания Первый 7.07 5,5 26,0 6 Групповой этап. Финляндия - Россия Первый 16.06 4,9 28,0 7 1/4 финала. Украина – Англия Первый 3.07 4,8 22,6 8 1/4 финала. Швейцария - Испания Первый 2.07 4,2 18,6 10 1/8 финала. Швеция – Украина Россия 1 29.06 4,1 20,9

ЧМ-2018

1 1/4 финала. Россия – Хорватия Первый 7.07 20,2 63,6 2 1/8 финала. Россия – Испания Россия 1 1.07 18,6 57,7 3 Финал. Франция – Хорватия Россия 1 15.07 16,2 53,9 4 Групповой этап. Россия – Египет Россия 1 19.06 15,8 47,4 5 Групповой этап. Россия – Саудовская Аравия Первый 14.06 14,1 48,3 7 Групповой этап. Россия - Уругвай Первый 25.06 11,8 48,4 8 1/4 финала. Бразилия – Бельгия Россия 1 6.07 8,7 31,2 9 1/8 финала. Колумбия – Англия Матч ТВ 3.07 7,1 28,2 10 Групповой этап. Хорватия - Аргентина Первый 21.06 6,6 23,2

Впрочем, это не помешало финалу Италия – Англия и другим трансляциям с Евро почти полностью оккупировать хит-парад текущего спортивного года. Теперь футбол занимает там пять первых строчек и 17 мест в топ-25. Лидировавший в конце весны ЧМ по хоккею с трудом удержался в конце десятки, фигуристки отброшены еще дальше, а биатлона вообще след простыл. Хотя по количеству зрителей преимущество футбола сильно сократилось – дело в том, что в других видах спорта ТВ-рейтинги не падают, они держатся на прежнем, пусть и относительно скромном уровне. Видимо, у «фигурки» с биатлоном публика несколько иная, и домохозяйки не намерены изменять любимому «ящику» с презренными гаджетами.

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ В 2021 ГОДУ

Событие Канал Дата Рейтинг Доля 1 Футбол. Евро-2020. Финал. Италия – Англия Россия 1 11.07 7,7 36,9 2 Футбол. Евро-2020. Групповой этап. Россия – Дания Первый 21.06 6,7 27,9 3 Футбол. Евро-2020. Групповой этап. Россия – Бельгия Россия 1 12.06 6,1 26,5 4 Футбол. Евро-2020. 1/2 финала. Италия – Испания Россия 1 6.07 5,6 27,5 5 Футбол. Евро-2020. 1/2 финала. Англия – Дания Первый 7.07 5,5 26,0 6 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Россия – Канада Первый 3.06 5,5 19,3 7 Футбол. Евро-2020. Групповой этап. Финляндия – Россия Первый 16.06 4,9 28,0 8 Футбол. Евро-2020. 1/4 финала. Украина – Англия Первый 3.07 4,8 22,6 9 Хоккей. Чемпионат мира. Групповой этап. Россия – Швеция Первый 31.05 4,4 16,5 10 Футбол. Евро-2020. 1/8 финала. Швеция – Украина Россия 1 29.06 4,1 20,9 11 Футбол. Евро-2020. 1/4 финала. Бельгия – Италия Россия 1 2.07 4,1 19,4 12 Футбол. Евро-2020. 1/8 финала. Англия – Германия Первый 29.06 4,1 17,7 13 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа Первый 26.03 4,1 17,1 14 Фигурное катание. Кубок 1-го канала. Произвольные программы Первый 7.02 3,9 11,7 15 Футбол. Евро-2020. 1/4 финала. Чехия – Дания Россия 1 3.07 3,8 17,4 16 Футбол. Евро-2020. 1/8 финала. Бельгия – Португалия Первый 27.06 3,8 17,0 17 Фигурное катание. Кубок 1-го канала. Короткие программы Первый 6.02 3,8 11,9 18 Футбол. Евро-2020. 1/8 финала. Франция – Швейцария Россия 1 28.06 3,6 18,7 19 Футбол. Евро-2020. Групповой этап. Дания – Бельгия Россия 1 17.06 3,6 15,9 20 Футбол. Евро-2020. 1/8 финала. Хорватия – Испания Матч ТВ 28.06 3,6 13,4 21 Фигурное катание. Кубок 1-го канала. Конкурс прыжков Первый 5.02 3,6 13,0 22 Хоккей. Молодежный ЧМ. 1/4 финала. Россия – Германия Первый 2.01 3,6 11,6 23 Футбол. Евро-2020. Групповой этап. Франция – Германия Первый 15.06 3,4 15,3 24 Футбол. Евро-2020. Групповой этап. Турция – Италия Первый 11.06 3,4 14,6 25 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы. Произвольная программа Первый 27.03 3,4 11,5

Дальше нас ждет Олимпиада в Токио, но я не думаю, что ей под силу потеснить сегодняшних лидеров. Звезды плавания, фехтования и тенниса массовой аудитории известны плохо, к тому же соревнования в Японии будут идти рано утром или днем по московскому времени и не попадут в прайм-тайм для европейской половины страны.

Боюсь, самой рейтинговой спортивной трансляцией в России 2021-го так и останется футбольный матч без России, опередивший все игры нашей горемычной сборной и преодолевший барьер в пять миллионов зрителей, недоступный ни прочему спорту, ни сериалам с ток-шоу. Среди всех ТВ-передач года финал Италия – Англия по рейтингу уступает только Параду победы 9 мая (11,1%), а по доле и с ним идет почти вровень: 37 процентов против 39.