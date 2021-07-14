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Есть первый трофей Витории в «Спартаке»? Красно-белые разгромили «Рубин» (видео)
14 июля 23:05
автор: Артем Зибрак
автор фото: Twitter ФК "Рубин"

Есть первый трофей Витории в «Спартаке»? Красно-белые разгромили «Рубин» (видео)

В двух матчах на Кубке Матч Премьер «Спартак» забил «Сочи» и «Рубину» по четыре мяча. В игре с казанцами голы-красавцы на счету Соболева, Зобнина и Джикии, еще один мяч с пенальти забил Мозес.

ВИТОРИЯ НАИГРЫВАЕТ НОВЫЙ СОСТАВ ИЛИ ПОПУСТУ ТРАТИТ ВРЕМЯ?

На товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер» в Москве в среду состоялась самая интересная по вывеске игра между двумя участниками еврокубков от России «Спартаком» и «Рубином». Команды Руя Витории и Леонида Слуцкого находятся в финальной стадии подготовки к сезону, так что было интересно оценить их готовность к официальным матчам на данный момент.

Состав красно-белых все еще выглядит очень непривычно. Место в старте получили вратарь Александр Селихов, Николай Рассказов (правый защитник), Илья Гапонов (центр обороны), Йоррит Хендрикс (опорная зона), Резиуан Мирзов и Георгий Мелкадзе (нападающие). Одна половина из них прошлый сезон провела в аренде, а другая половина при Доменико Тедеско сидела в запасе. То же относится и к Зелимхану Бакаеву, возвращающемуся наконец на свой уровень. Он очень ярко проявил себя в матче с «Сочи», завершившемся разгромной победой со счетом 4:0. Да и Наиль Умяров не был железным игроком старта.

Приход Витории очень вдохновил Мелкадзе и Мирзова, набирающих форму в основном составе и готовых составить конкуренцию Джордану Ларссону и Александру Соболеву. Вообще создается впечатление, что старт сезона именно они начнут в нападении. И отсюда вопрос – что делать с более классными, но не наигранными в новых схемах футболистами? Среди них Квинси Промес и Роман Зобнин, да и Георгий Джикия неожиданно имеет меньше игрового времени, чем ожидалось. Неясно, что именно запланировал Витория. Начинать сезон «дублерами» или более привычными игроками основы, практически не задействованными на сборах, не сыгранными и не понимающими основ требований тренера? Ситуация очень неоднозначная, и как бы красно-белые не поплатились за нее в квалификации Лиги чемпионов.

У казанцев состав чуть более привычный, но и здесь есть интересные изменения. Например, в обороне появился сын известного в прошлом защитника Геннадия Нижегородова Константин. В средней линии вышли новички Сеад Хакшабанович и Владислав Игнатьев (Денис Макаров остался в запасе), также на поле вышел брат спартаковца Солтмурад Бакаев. Зато по-прежнему на месте и Хвича Кварацхелия, до сих пор так и не уехавший в Европу.

МЕЛКАДЗЕ РВЕТСЯ В ОСНОВУ, МОЗЕС СТАНОВИТСЯ ЛИДЕРОМ

Уже в дебюте встречи Мелкадзе заработал пенальти, грамотно подставившись под фол со стороны Деспотовича. Ассистировавший партнеру Виктор Мозес (здорово вошел в штрафную и покатил в центр) и реализовал 11-метровый, разведя мяч и Юрия Дюпина по разным углам. Мелкадзе нащупывает хорошее взаимодействие с нигерийским легионером. Вскоре он классным пасом на ход едва не вывел Мозеса один на один с вратарем, но защитники успели в последний момент выбить мяч на угловой. Виктор наряду с Айртоном в июле выглядит самым классным футболистом команды.

Порадовали скорости в этой игре. Несмотря на адскую жару днем, от которой к вечеру осталась не менее дикая духота, команды отлично двигались сами быстро передвигали мяч. После пропущенного гола казанцы стали больше владеть мячом. Пока новые сочетания футболистов выглядят сыроватыми, однако видно желание подопечных Слуцкого играть в атаку через комбинационный футбол. Это настраивает на позитивный лад. Перспективных подходов у игроков «Рубина» было достаточно, а вот с завершающими ударами пока дела обстоят не лучшим образом – Деспот только набирает форму.

Тем не менее, стоит похвалить и спартаковцев. Они здорово переключают коробку передач, грамотно действуют в позиционной обороне и хорошо выходят в контратаки (Бакаев, как и при Тедеско, играет выдвинутого центрального полузащитника, и за счет техники и скорости очень удачно играет в обострение). В позиционной атаке они также смотрятся достойно, тем не менее с доставкой мяча в зоны по створу у них имеются. Так, Мирзову при такой плотности очень тяжело найти свободное пространство, где он наиболее опасен.

СПАРТАКОВСКИЕ КРУЖЕВА ВЕРНУЛИСЬ

В перерыве команды имели возможность сделать неограниченное число замен, и «Спартак» стал больше похож на себя. Появились Александр Максименко, Джикия, Зобнин, Михаил Игнатов и Соболев. И трое последних за 15 минут показали, кто здесь хозяин и имеет все основания играть в основе. Игнатов дважды ассистировал партнерам, подыграв им в стеночку, а те, продемонстрировав великолепный дриблинг, забили по красивому мячу. Соболев с Зобниным просто красавцы, но хочется отметить и Игнатова, весь июль демонстрирующего классный футбол. Если он продолжит так и дальше, Гус Тил может не возвращаться.

Забитым мячом вскоре отличился и Джикия, классно закрутивший мяч со штрафного в девятку. В двух последних матчах «Спартак» поставил на поток удивительные по точности удары и очень красивые голы. Неужели Витория за месяц помог футболистам так круто прибавить в исполнительском мастерстве? Правда, все эти голы на индивидуальном мастерстве нельзя поставить на конвейер, так что далеко не факт, что в официальных матчах красно-белые продолжат играть так же результативно. Не пойдут удары, и все может завершиться печально. А в еврокубках одна неудача может привести к вылету.

«Рубин» тоже обновился в перерыве, но даже из результата видно, что на пользу команде замены не пошли. Во втором тайме казанцы окончательно проиграли матч и фактически лишились возможности опередить «Спартак» в борьбе за Кубок Матч Премьер. С учетом разницы мячей (8-0) красно-белые, по сути, уже выиграли первый трофей под руководством Витории, с чем мы его и поздравляем. Но самое сложное у него еще впереди – сезон в 100-летний юбилей клуба и старт в еврокубках. Вот там надо будет показывать такую же яркую игру.

Кубок Матч Премьер

«Рубин» – «Спартак» – 0:4 (0:1)

Голы: Мозес, 10 – 0:1. Соболев, 57 – 0:2. Зобнин, 59 – 0:3. Джикия, 63 – 0:4.

«Рубин»: Дюпин, Самошников (Зуев, 64), Нижегородов, Уремович (Бегич, 46), Кварацхелия (Шатов, 64), С. Бакаев (Макаров, 46), Хакшабанович (Мусаев, 46), Хван Ин Бом (Костюков, 64), Абильгор (Йевтич, 46), В. Игнатьев (Зотов, 46), Деспотович (И. Игнатьев, 64).

«Спартак»: Селихов (Максименко, 46), Рассказов (Ещенко, 79), Жиго (Кутепов, 72), Гапонов (Джикия, 46), Айртон (Ломовицкий, 79), Умяров, Хендрикс (Зобнин, 46), Мозес (Ларссон, 65), З. Бакаев (Промес, 65), Мирзов (Игнатов, 46), Мелкадзе (Соболев, 46).

Предупреждения: З. Бакаев, 42. Хван Ин Бом, 45.

Судья: Кукуляк (Сочи).

источник: «Советский спорт»
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