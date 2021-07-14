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Соболев и Юсупов признаны лучшими игроками матчей второго тура «Кубка Париматч Премьер»
14 июля 23:45
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Twitter ФК "Спартак"

Соболев и Юсупов признаны лучшими игроками матчей второго тура «Кубка Париматч Премьер»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев признан лучшим игроком встречи «Рубин» — «Спартак» в рамках второго тура Кубка Париматч Премьер. Красно-белые разгромили команду из Казани — 4:0, а Соболев стал автором второго гола.

— Тяжело говорить про идеальные кондиции, все-таки играем под нагрузками. Просто присутствует расслабленность. В сезоне будет чуть иначе. Больше нервозности, ответственности за результат. Нужно сохранить то, что есть сейчас. Пока очень непросто физически. Играем по тайму, где-то к 40-й минуте на поле уже тяжеловато. Но это под нагрузками. Дальше от игры к игре будет полегче и, надеюсь, буду забивать в каждом матче. Короткий отпуск? Конечно, не отказался бы еще от пары выходных. Но уже на седьмой день отпуска я соскучился по футболу и хотел вернуться в команду. Что отметил в работе Витории? Он хочет работать через мяч, активно и в атаке, и в обороне. Мне это очень нравится, — сказал Соболев.

Лучшим игроком другого матча дня, в котором «Сочи» дожал «Химки» в концовке со счетом 3:2, стал Артур Юсупов. 31-летний футболист стал автором победного гола и результативной передачи.

— Это контрольный матч, мы пока втягиваемся. Далеко не идеальная форма, как раз сейчас ее набираем. Надеемся, что к Кубку конференций подойдем в хорошей форме, а то порой ошибаемся в простых ситуациях. 0:4 от «Спартака»? Всегда хочется реабилитироваться. Не такая уверенная победа, но всё-таки выиграли. Камень с плеч упал. Пока не совсем готовы к Кубку конференций, но Кубок Париматч Премьер добавит нам игрового тонуса. Что касается пропущенных мячей, то у нас не самая оборонительная команда. Играем в пять защитников, но крайние защитники располагаются высоко. Мы много забиваем, много пропускаем. Главное — забивать больше соперника, — сказал Юсупов после игры.

В третьем туре Кубка Париматч Премьер «Рубин» сыграет с «Сочи» 17 июля, а днем позже состоится матч «Химки» — «Спартак».

Турнир с призовым фондом в 23 миллиона рублей проходит 10–18 июля на спартаковской «Открытие Банк Арене» и «Арене Химки».

источник: «Советский спорт»
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