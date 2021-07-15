Евгений Томашевский: Тедеско мог бы возглавить сборную России, но его съедят при первой же неудаче

«В КАРПИНА НЕ ВЕРЮ, В СЕМАКА - ТОЖЕ»
Двукратный чемпион России по шахматам Евгений Томашевский считает, что национальную сборную должен возглавить иностранный специалист. И оговаривает критерии, которыми РФС должен руководствоваться при выборе наставника.
- Я был за то, чтобы Черчесов ушел, и я далеко не в одиночестве, - говорит Евгений Томашевский. – На различных спортивных сайтах проводились опросы, и там было от 80 до 90 процентов посетителей за уход Черчесова.
- Теперь рассматриваются два варианта: наш специалист, либо вновь призвать варяга?
- Среди российских тренеров я не вижу кандидатур. При всем уважении к Карпину, я видел его работу в «Спартаке», и мне этого хватило. Сборной сейчас нужен иностранец.
- Но в «Ростове» Карпин хорошо работает…
- Не разделяю восторгов по поводу «Ростова». Типичный середнячок, в том числе и по игре. За пять лет никаких прорывов не было. Почему с таким же успехом мы не обсуждаем кандидатуру Черевченко или Федотова?
- Черевченко и Федотов для сборной – это явный перебор, в сравнении с Карповым…
- Не согласен. Да, со «Спартаком» у Карпина было второе место, но с точки зрения игры ничего выдающегося команда не показывала. То же самое сейчас и в «Ростове».
А Слуцкого второй раз в сборную звать не стоит. Человек с трудом пришел в себя после Евро-2016.
- Больше всего разговоров про Семака и Бердыева. Что про них скажете?
- Семак - трехкратный чемпион России, но до сих пор никто не понял, какой он тренер. Семак работает в тепличных условиях. С таким составом и такими ресурсами, считается, что любой тренер выиграл бы чемпионат России.
Бердыев, видимо, сильнейший российский тренер. Но у него слишком большая пауза без работы. Да и возраст уже поджимает.
«НУЖНЫ ИНОСТРАНЦЫ С КОНЦЕПЦИЕЙ»
- С нашими разобрались. Переходим к иностранцам.
- При всей моей любви к Каррере и Тедеско, я понимаю, что вариант с приглашением кого-то из них невозможен – съедят при первой же неудаче.
Нужен авторитетный человек – вроде Йоахима Лева или Виллаша Боаша. На них не будут набрасываться, дадут работать. Но молодой, малоизвестный иностранец точно не подойдет. Сразу начнутся разговоры – кто он такой и что выиграл? И в результате его тоже быстро съедят.
- Но Лев в Россию вряд ли поедет. Тем более, после такой болезненной неудачи с Германией, думаю, он возьмет продолжительную паузу.
- Я привел Лева в качестве примера авторитетного иностранного тренера. Хорошим кандидатом выглядит тренер сборной Швейцарии. В Россию его может привлечь, прежде всего, зарплата. Думаю, в сборной Швейцарии он получает не очень много.
Это опять в качестве примера. Это тренеры, назовем их условно, второго ряда. Таких в Европе немало. Просто их нужно искать.
- Но многие едут в Россию исключительно за деньгами.
- Такие нам не нужны. Понятно, что у нас им дадут хорошую зарплату. Нужен специалист, который приедет не только зарабатывать, у которого есть план не перспективу, некая концепция.