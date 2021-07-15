Евгений Томашевский: Тедеско мог бы возглавить сборную России, но его съедят при первой же неудаче

«В КАРПИНА НЕ ВЕРЮ, В СЕМАКА - ТОЖЕ»

Двукратный чемпион России по шахматам Евгений Томашевский считает, что национальную сборную должен возглавить иностранный специалист. И оговаривает критерии, которыми РФС должен руководствоваться при выборе наставника.

- Я был за то, чтобы Черчесов ушел, и я далеко не в одиночестве, - говорит Евгений Томашевский. – На различных спортивных сайтах проводились опросы, и там было от 80 до 90 процентов посетителей за уход Черчесова.

- Теперь рассматриваются два варианта: наш специалист, либо вновь призвать варяга?

- Среди российских тренеров я не вижу кандидатур. При всем уважении к Карпину, я видел его работу в «Спартаке», и мне этого хватило. Сборной сейчас нужен иностранец.

- Но в «Ростове» Карпин хорошо работает…

- Не разделяю восторгов по поводу «Ростова». Типичный середнячок, в том числе и по игре. За пять лет никаких прорывов не было. Почему с таким же успехом мы не обсуждаем кандидатуру Черевченко или Федотова?

- Черевченко и Федотов для сборной – это явный перебор, в сравнении с Карповым…

- Не согласен. Да, со «Спартаком» у Карпина было второе место, но с точки зрения игры ничего выдающегося команда не показывала. То же самое сейчас и в «Ростове».