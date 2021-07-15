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Евгений Томашевский: Тедеско мог бы возглавить сборную России, но его съедят при первой же неудаче
15 июля 12:50
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Спартак"

Евгений Томашевский: Тедеско мог бы возглавить сборную России, но его съедят при первой же неудаче

Уже 1 сентября сборной России по футболу предстоит сыграть отборочный матч ЧМ-2022 с Хорватией. Однако у нашей команды все еще нет тренера.

«В КАРПИНА НЕ ВЕРЮ, В СЕМАКА - ТОЖЕ»

Двукратный чемпион России по шахматам Евгений Томашевский считает, что национальную сборную должен возглавить иностранный специалист. И оговаривает критерии, которыми РФС должен руководствоваться при выборе наставника.

- Я был за то, чтобы Черчесов ушел, и я далеко не в одиночестве, - говорит Евгений Томашевский. – На различных спортивных сайтах проводились опросы, и там было от 80 до 90 процентов посетителей за уход Черчесова.

- Теперь рассматриваются два варианта: наш специалист, либо вновь призвать варяга?
- Среди российских тренеров я не вижу кандидатур. При всем уважении к Карпину, я видел его работу в «Спартаке», и мне этого хватило. Сборной сейчас нужен иностранец.

- Но в «Ростове» Карпин хорошо работает…
- Не разделяю восторгов по поводу «Ростова». Типичный середнячок, в том числе и по игре. За пять лет никаких прорывов не было. Почему с таким же успехом мы не обсуждаем кандидатуру Черевченко или Федотова?

- Черевченко и Федотов для сборной – это явный перебор, в сравнении с Карповым…
- Не согласен. Да, со «Спартаком» у Карпина было второе место, но с точки зрения игры ничего выдающегося команда не показывала. То же самое сейчас и в «Ростове».

А Слуцкого второй раз в сборную звать не стоит. Человек с трудом пришел в себя после Евро-2016.

- Больше всего разговоров про Семака и Бердыева. Что про них скажете?
- Семак - трехкратный чемпион России, но до сих пор никто не понял, какой он тренер. Семак работает в тепличных условиях. С таким составом и такими ресурсами, считается, что любой тренер выиграл бы чемпионат России.

Бердыев, видимо, сильнейший российский тренер. Но у него слишком большая пауза без работы. Да и возраст уже поджимает.

«НУЖНЫ ИНОСТРАНЦЫ С КОНЦЕПЦИЕЙ»

- С нашими разобрались. Переходим к иностранцам.
- При всей моей любви к Каррере и Тедеско, я понимаю, что вариант с приглашением кого-то из них невозможен – съедят при первой же неудаче.

Нужен авторитетный человек – вроде Йоахима Лева или Виллаша Боаша. На них не будут набрасываться, дадут работать. Но молодой, малоизвестный иностранец точно не подойдет. Сразу начнутся разговоры – кто он такой и что выиграл? И в результате его тоже быстро съедят.

- Но Лев в Россию вряд ли поедет. Тем более, после такой болезненной неудачи с Германией, думаю, он возьмет продолжительную паузу.
- Я привел Лева в качестве примера авторитетного иностранного тренера. Хорошим кандидатом выглядит тренер сборной Швейцарии. В Россию его может привлечь, прежде всего, зарплата. Думаю, в сборной Швейцарии он получает не очень много.

Это опять в качестве примера. Это тренеры, назовем их условно, второго ряда. Таких в Европе немало. Просто их нужно искать.

- Но многие едут в Россию исключительно за деньгами.
- Такие нам не нужны. Понятно, что у нас им дадут хорошую зарплату. Нужен специалист, который приедет не только зарабатывать, у которого есть план не перспективу, некая концепция.

источник: «Советский спорт»
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