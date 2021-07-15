Андрей Червиченко: «Спартак» понравился, будет одним из главных претендентов на золото

«Спартак» громит соперников в Кубке Матч Премьер. Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что с такой игрой красно-белые будут одними из главных претендентов на победу в РПЛ.

- Мне понравилась игра «Спартака», - говорит Андрей Червиченко. – «Рубин» тоже играл неплохо, но после второго гола провалился, и тут же получил третий.

В «Спартаке» очень хорошо выглядят Соболев и Зобнин – оба забили отличные голы, на классе. Мойзес тоже понравился. Думаю, «Спартак» будет одним из главных претендентов на золото. Оборону бы еще укрепить, и будет очень сбалансированная команда.

- Соболев сказал после матча, что команда под нагрузками, и пока тяжеловато играть.

- Ну, если они под нагрузками так играют, представляете, когда из-под нагрузок выйдут и как полетят. Пока у меня и о команде, и о тренере очень хорошее впечатление. Не исключаю, что «Спартак» прямо со старта может возглавить таблицу.