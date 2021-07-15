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Андрей Червиченко: «Спартак» понравился, будет одним из главных претендентов на золото
15 июля 13:40
автор: Юрий Волохов
автор фото: "Советский спорт"

Андрей Червиченко: «Спартак» понравился, будет одним из главных претендентов на золото

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

«Спартак» громит соперников в Кубке Матч Премьер. Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что с такой игрой красно-белые будут одними из главных претендентов на победу в РПЛ.

- Мне понравилась игра «Спартака», - говорит Андрей Червиченко. – «Рубин» тоже играл неплохо, но после второго гола провалился, и тут же получил третий.

В «Спартаке» очень хорошо выглядят Соболев и Зобнин – оба забили отличные голы, на классе. Мойзес тоже понравился. Думаю, «Спартак» будет одним из главных претендентов на золото. Оборону бы еще укрепить, и будет очень сбалансированная команда.

- Соболев сказал после матча, что команда под нагрузками, и пока тяжеловато играть.

- Ну, если они под нагрузками так играют, представляете, когда из-под нагрузок выйдут и как полетят. Пока у меня и о команде, и о тренере очень хорошее впечатление. Не исключаю, что «Спартак» прямо со старта может возглавить таблицу.

Повторю – нужно решить проблемы в обороне. Витория это понимает и проверяет всех защитников, кто у него есть в наличии.

- Витория сказал, что с центром обороны пока не определился…

- Ну, я не знаю, что там определяться с центром? Понятно, что Джикия и Жиго вне конкуренции. С краями проблемы, вот здесь действительно надо определяться. Если только Джикию захотят купить, читал, вроде какие-то итальянцы им интересуются.

- Рассказова, Мелкадзе. Мирзова вернули из аренд. Витория выпустил их в основе с «Рубином». Что бы это значило?

- Это нормально – тренер новый, хочет посмотреть всех, проверить. Затем составит представление, определится, кто под какую схему подходит. Лишние люди опять отправятся в аренду. Нормальный рабочий процесс.

- Итак, «Спартак» - один из фаворитов предстоящего сезона?

- Да, но есть и другие. «Рубин» вчера крупно проиграл, но это не значит, что он также будет играть в чемпионате. Как всегда, «Зенит» с таким-то составом будет бороться за первое место. ЦСКА, «Краснодар» явно будет биться за призовую тройку, банда у них тоже приличная.

«Локомотив» укрепился немецкими теоретиками, теперь полетит, главное, чтоб не под откос, - смеется Андрей Червиченко. – Думаю, сформируется пулька из пяти-шести команд.

источник: «Советский спорт»
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