Памятка от Мутко, или мы будем жить теперь по-новому

Свалившийся на российский футбол революционный план привел в замешательство. С одной стороны, известие порадовало. Александр Дюков, пусть пока словами обезличенного заявления РФС, внятно и бесцеремонно объявил футбольному сообществу: «Мы будем жить теперь по-новому». С другой стороны, предложенный вариант изменения чемпионата России насторожил отсутствием ответа на главный вопрос.
НАСЛЕДИЕ ФУРСЕНКО
Поэтому, если вы забыли, какой след оставил в российском футболе Виталий Мутко, придется срочно вспоминать. Бывший президент РФС ведь был тонким мастером крылатых фраз. Но, если «спик фром май хард» - просто знаменитый на весь мир мем, то другую яркую фразу российскому футбольному люду стоит изучить, оставив зубоскальство.
Дело было девять лет назад, тоже летом и тоже после чемпионата Европы, вылет с которого после группового турнира и последующий скандал с «вашими ожиданиями и проблемами» смыл в неизвестном направлении из своего кресла президента РФС. Мутко, тогда в роли министра спорта наблюдавший за футболом со стороны, подвел итоги двухлетней бурной деятельности Сергея Фурсенко красивой фразой: «форма важнее содержания». Так Виталий Леонтьевич оценил переход на систему «осень-весна», которой включил зеленый свет его последователь во главе РФС. Обещанных при том переходе побед в еврокубках мы ждем уже 11 лет, но дождались пока только идеи перевести чемпионат России на «швейцарскую систему». Звучит красиво, настолько красиво, что тезис: «форма важнее содержания» стоит перед глазами в полный рост.
ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПРОТИВНИКОВ ЛИМИТА
Зато один раздел предлагаемых иностранной компанией реформ очень понравился лимитофобам, которые тут же громко зацепились за идею голландских партнеров убрать количественные ограничения на иностранцев, чем в очередной раз показали свою дремучесть и отсутствие желания увидеть что-либо дальше своего носа. Вспомнить Виталия Мутко придется и для таких. За дословность не ручаюсь, но суть помню хорошо. Пять лет назад Мутко на эту тему сказал примерно следующее: «зарабатывайте сами и делайте лимит какой хотите. А пока профессиональные клубы финансируются государством, регулировать лимит будет государство. И это закон». Для красного словца министр спорта (на тот момент) призвал успокоиться противников лимита – его, мол, все равно не отменят. С тех пор частных клубов в премьер-лиге разве прибавилось?
Потому разговоры об отмене лимита изначально абсурдны. С таким же успехом можно сказать, что сборная России должна играть, как Испания.
ШАНС ДЛЯ СЕРЕДНЯКОВ, СТИМУЛ ДЛЯ АУТСАЙДЕРОВ
Но хватит отступлений, вернемся в день сегодняшний, а именно к запланированной смене формата чемпионата России.
Если что, я не из тех, кто оголтело ругает предложенные реформы или воротит от них нос, доставая аргумент в стиле: «Мы так никогда не делали». У любой медали две стороны, и полезная сторона у швейцарской системы тоже есть. Из банальных – увеличение количества матчей. Из более продуманных – покрытие мотивацией всех этажей нижней десятки, которая после первого этапа лишится шансов на медали. Обитатели нижних этажей этой десятки будут отстаивать место в элите, середняки – убегать от пугающих и нудных в условиях короткого отпуска «стыков», а лидеров будет дополнительно настраивать перспектива «стыков» с четвертым местом «медальной шестерки», а значит шанс запрыгнуть в Лигу Конференций! Увлекательно, продуманно, интригующе. Зачтено.
КТО СКАЗАЛ, ЧТО «ЗЕНИТ» - «СПАРТАК» - ТОП-МАТЧ?
А вот с нашими «топами» гораздо сложней. Потому как на главный вопрос эта швейцарская система не отвечает. Допустим, сыграют «Зенит» со «Спартаком» вместо нынешних двух раз четыре. Заработают дополнительно по миллиону евро. (По данным «Советского спорта», чистая прибыль с наиболее статусных матчей на «Газпром-Арене» - около 50 миллионов рублей). Два дополнительных матча – 100 миллионов. Тоже деньги, можно отбить двухмесячную зарплату Малкома. Но при важности финансового фактора нас интересует и спортивный. А он так и остается вопросом без ответа. Как увеличение количества матчей позволит сделать хотя бы шаг в сторону образцов футбола увиденных на Евро? Сторонники частых встреч «тяжеловесов» твердят о гарантированном эффекте от увеличения «топ-матчей». Я же одного здесь не могу понять: кто сказал, что встреча условных «Зенита» со «Спартаком» - гарантированный «топ»? Вы их декабрьский матч на «Газпром-Арене» уже забыли? Или, может, майский матч «Зенита» с «Локомотивом» пропустили? Та самая форма, которая вышла ярче содержания.
А мы-то о другом! Про интенсивность, переориентации на атаку, про ловкий дриблинг и бильярдные удары. Их-то где взять? Поэтому вынесем строгий, но справедливый вердикт. Искушенным в реформаторских проектах голландским друзьям придется идею еще основательно доработать. Или дорабатывать надо нам самим.
И лишь когда увидим дорожную карту, где указано, как одних швейцарская система учит лучше тренировать, а других точнее бить, так поймем, что конкретно сможет превратить чемпионат пешеходов в хотя бы в лигу стайеров, тогда вздохнем спокойно. И засвидетельствуем: Мы будем жить теперь по-новому!