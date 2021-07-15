Памятка от Мутко, или мы будем жить теперь по-новому

Свалившийся на российский футбол революционный план привел в замешательство. С одной стороны, известие порадовало. Александр Дюков, пусть пока словами обезличенного заявления РФС, внятно и бесцеремонно объявил футбольному сообществу: «Мы будем жить теперь по-новому». С другой стороны, предложенный вариант изменения чемпионата России насторожил отсутствием ответа на главный вопрос.

НАСЛЕДИЕ ФУРСЕНКО

Поэтому, если вы забыли, какой след оставил в российском футболе Виталий Мутко, придется срочно вспоминать. Бывший президент РФС ведь был тонким мастером крылатых фраз. Но, если «спик фром май хард» - просто знаменитый на весь мир мем, то другую яркую фразу российскому футбольному люду стоит изучить, оставив зубоскальство.

Дело было девять лет назад, тоже летом и тоже после чемпионата Европы, вылет с которого после группового турнира и последующий скандал с «вашими ожиданиями и проблемами» смыл в неизвестном направлении из своего кресла президента РФС. Мутко, тогда в роли министра спорта наблюдавший за футболом со стороны, подвел итоги двухлетней бурной деятельности Сергея Фурсенко красивой фразой: «форма важнее содержания». Так Виталий Леонтьевич оценил переход на систему «осень-весна», которой включил зеленый свет его последователь во главе РФС. Обещанных при том переходе побед в еврокубках мы ждем уже 11 лет, но дождались пока только идеи перевести чемпионат России на «швейцарскую систему». Звучит красиво, настолько красиво, что тезис: «форма важнее содержания» стоит перед глазами в полный рост.

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПРОТИВНИКОВ ЛИМИТА

Зато один раздел предлагаемых иностранной компанией реформ очень понравился лимитофобам, которые тут же громко зацепились за идею голландских партнеров убрать количественные ограничения на иностранцев, чем в очередной раз показали свою дремучесть и отсутствие желания увидеть что-либо дальше своего носа. Вспомнить Виталия Мутко придется и для таких. За дословность не ручаюсь, но суть помню хорошо. Пять лет назад Мутко на эту тему сказал примерно следующее: «зарабатывайте сами и делайте лимит какой хотите. А пока профессиональные клубы финансируются государством, регулировать лимит будет государство. И это закон». Для красного словца министр спорта (на тот момент) призвал успокоиться противников лимита – его, мол, все равно не отменят. С тех пор частных клубов в премьер-лиге разве прибавилось?

Потому разговоры об отмене лимита изначально абсурдны. С таким же успехом можно сказать, что сборная России должна играть, как Испания.