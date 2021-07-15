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Александр Дюков: Нового тренера сборной планируем назначить до начала чемпионата России
15 июля 15:24
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РФС

Александр Дюков: Нового тренера сборной планируем назначить до начала чемпионата России

Глава РФС Александр Дюков после исполкома ответил на вопросы журналистов. Мы собрали самое интересное.

ОБ ОТСТАВКЕ СТАНИСЛАВА ЧЕРЧЕСОВА

- Мы создали все необходимые условия для подготовки нашей сборной, и видели, как проходила работа. Никто в штабе не валял дурака. Была разработана определенная программа подготовки. Тренировочный план был выполнен полностью. Оценка результата работы сборной - неудовлетворительная. На исполкоме мы поблагодарили Станислава Черчесова за пять лет работы. Мы все будем помнить чемпионат мира-2018, и выступление нашей команды останется яркой страницей в истории. Надо сказать спасибо тренеру и за отбор на чемпионат Европы. Это результаты работы штаба Станислава Саламовича, за которые мы его поблагодарили и пожелали успехов. Что касается следующего тренера, то у нас есть деньги в фонде на оплату труда, чтобы взять его на работу. Если говорить о том, почему мы так долго принимали решение по отставке Черчесова, время принятия решения - вещь субъективная. На эмоциях мы не принимаем никаких решений. Нужно время для анализа работы сборной. Также я могу подтвердить, что Черчесов отказался от компенсации.

О НОВОМ ТРЕНЕРЕ СБОРНОЙ

- Мы планируем завершить переговоры и подписать контракт с новым тренером до начала чемпионата России. Что касается его национальности, нужно исходить не из этого, а из нашего целеполагания. Во-первых, это выход на чемпионат мира в Катаре. Во-вторых, и это более долгосрочная задача, тренер должен продолжить создание новой сборной с перспективой выступления на Евро в 2024 году. Переговоры в данное время идут. Как только мы достигнем договоренностей, сразу сообщим. Никаких конкретных имен я вам назвать не смогу, потому что публичность очень часто мешает переговорам. Понятно, что непросто найти специалиста, который будет в состоянии решить эти задачи.

О СТИЛЕ ИГРЫ СБОРНОЙ РОССИИ

- Люди почему-то считают, что я призываю всех играть в атакующий футбол. Это не так. Атакующий футбол - понятие растяжимое. Скорее нам нужен интенсивный футбол, прессинг, контрпрессинг, умение доставлять мяч в последнюю треть поля не только за счет длинных передач. Вот такой у меня образ команды. И потом, я не говорю о том, чтобы вся наша вертикаль сборных играла по одной схеме. Международный опыт подсказывает, что федерации выстраивают общие подходы для всех сборных. Это позволяет игрокам быстро адаптироваться при переходе из сборной в сборную. Но при этом сами тренеры выбирают схемы игры под конкретного соперника. А вот у нас нет четко сформулированных принципов. Но это нужно обязательно сделать.

О ЛИМИТЕ НА ЛЕГИОНЕРОВ

- Я давно говорил, что являюсь противником лимита. В прошлом сезоне мы донастроили лимит. Система 8+17 более эффективна, чем другие. Клубы стали более избирательны к качеству легионеров. Сейчас тренерам стало проще работать. Выросло игровое время молодых россиян. Но любой лимит априори имеет недостатки, поэтому оптимальна система, когда его вообще нет. Вопрос о лимите сейчас обсуждается с правительством.

О ДОПУСКЕ ЗРИТЕЛЕЙ НА ТРИБУНЫ

- Мы ратуем за то, чтобы обеспечить максимальную заполняемость стадионов. Учитывая все риски, РФС поддерживает инициативу клубов по поводу допуска на трибуны болельщиков с антителами, вакцинированных и имеющих QR-код. Но окончательное решение будет принято в ближайшее время. Сейчас идет обсуждение с Роспотребнадзором, и я буду встречаться с главой этой организации Анной Поповой.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМАТА РПЛ

- То, что мы рассматриваем, это не реформы, а скорее изменение форматов проведения первенств. Формат – это очень важно, но речь не идет о реформах российского футбола. Не надо думать, что мы изменим формат, и все сразу поменяется, ведь это долгий процесс. Мы начали эту работу в мае в сотрудничестве с одной голландской компанией. Сегодня была сделана презентация этой работы. Состоялось первое обсуждение. Мы задали свои вопросы и договорились продолжить данную работу. Будет еще несколько подходов, пока мы не примем окончательное решение. У форматов имеются как плюсы, так и минусы. Из плюсов - увеличение количества матчей в РПЛ и разгруженность ФНЛ, а также снижение количества проходных игр, повышение интриги и интенсивности матчей. Это приведет к росту телеправ и большему интересу среди болельщиков.

ОБ ОТКАЗЕ ИГРОКОВ ЦСКА ОТ ВАКЦИНАЦИИ

- У меня нет никакой информации по ЦСКА. Это надо спросить у них. Я много раз выступал за то, что вакцинация нужна, и сам уже сделал четыре прививки. В компании «Газпромнефть» коллективный иммунитет составляет более 85%, и заболеваемость у нас низкая. Я считаю, что вакцинироваться нужно, потому что коронавирус будет мутировать, и это единственный способ уберечься. Знаю несколько человек, которые являлись противниками вакцинации, и некоторые из них попали в больницу, переболев так, что признали свою ошибку, сказав, что зря отказались вакцинироваться.

источник: «Советский спорт»
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