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Спасет ли сборную Бердыев? 68-летний тренер может стать выходом из тупика
15 июля 17:43
автор: Дмитрий Кузнецов

Спасет ли сборную Бердыев? 68-летний тренер может стать выходом из тупика

Глава РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома организации сообщил, что до страта чемпионата страны станет известен новый главный тренер сборной. То есть до 23 июля.

Ждать всего неделю. Однако ясности, кто это может быть, Дюков не внес. Подчеркнул только, что перед новым тренером будут стоять две задачи – попадание на ЧМ-2022 в Катар и в долгосрочной перспективе выход на Евро-2024.

Исполком признал выступление сборной на Евро-2020 неудовлетворительным. Дюков же отметил, что задержка с отставкой Черчесова была вызвана тем, что на эмоциях не принимаются никакие решения. А потому нужно было время для анализа работы сборной.

Что до нового наставника, тут не получается неспешно найти подходящий вариант. 1 сентября играть с Хорватией важнейший матч квалификации. Кто бы ни пришел взамен Станислава Саламовича, в работу он должен был включаться еще вчера. Нет времени для выбора. И нет вариантов для маневра.

Президент страны недавно давал задание правительству оказать поддержку Катару в подготовке и проведении ЧМ-2022. Было бы странно, если на этом фоне РФС не поставит первоочередную цель – пробиться на этот турнир. А то помощь мы зарубежному партнеру окажем, а наша сборная пожертвует этим крупнейшим соревнованием, сосредоточившись на долгосрочных задачах. Можно себе такое представить? Вряд ли.

Это говорит о том, что приглашать иностранца, который мало что знает об РПЛ, бесперспективно в плане выполнения задачи отбора на ЧМ-2022. Сменщик Черчесова должен включиться в работу с первого дня. И обязан знать игроков, из которых ему предстоит сделать выбор.

Кандидатами тут могут быть либо свои специалисты, либо иностранец, который уже работал с топ-клубом из России в недалеком прошлом. Называемые в прессе среди потенциальных наставников сборной Слуцкий, Карпин, Семак мало кого убедили в том, что это хороший выбор. Это во-первых. Во-вторых, сами эти тренеры не горят желанием подписываться исключительно на отбор к ЧМ. Не пойдет на это и тренер-легионер приличного уровня. Обязательно потребует условием для сотрудничества договор до Евро-2024.

Но что делать РФС, если новый тренер, подписавшийся на три года, квалификацию к Катару завалит? Опять искать нового, выплачивая неслабую неустойку? Это с Черчесовым договорились разойтись без золотого парашюта, если верить Дюкову и Станиславу Саламовичу. С иностранцем такой фокус точно не пройдет. РФС попадет на деньги или вынуждено будет терпеть тренера до окончания следующего европейского цикла. А мы в это время плеваться, если снова не будет результата и игры.

Но есть вариант, который все эти риски сводит к нулю. 15 июля он появился в СМИ – как-то подозрительно к исполкому. Среди возможных кандидатов на приход в сборную называется Курбан Бердыев. Человек заслуженный и авторитетный, дважды приводивший «Рубин» к чемпионству, выигрывавший с казанским клубом Кубок и Суперкубок. Его долгие годы прочили то в «Спартак», то в сборную. Но он так и не получил серьезный вызов. Слишком много полномочий требовал в работе, а мало кто на это был готов идти из клубных боссов.

С июля 2019 года Бердыев тренером не работал. Ушел из «Рубина», где трудился после вполне успешной ростовской командировки. А ныне на должности свадебного генерала - советником председателя наблюдательного совета в казахстанском «Кайрате».

Как сообщают источники, Курбан Бекиевич вроде бы готов принять свой последний (это очевидно) и самый главный вызов в карьере – возглавить сборную. Осталось понять, остановят ли на нем свой выбор в РФС.

Такого контракта как у Черчесова 68-летний тренер не просит, да его и не дадут. Но вот бонус за попадание на ЧМ ему достанется серьезный. Бердыев привык работать за хорошие деньги. От этого никто не будет в накладе, если задача выхода на чемпионат мира будет выполнена.

Бердыеву не нужен долгосрочный контракт, что тоже плюс. Дальнейшее решение о сотрудничестве может приниматься после отбора и исходя из его итогов. Бердыев знает РПЛ прекрасно – как футболистов, так и тренеров, что важно. Консультации с ними точно не повредят.

Семак играл у него в «Рубине», а ныне там работает Слуцкий. С «Ростовом» у туркменского специалиста давние связи, так что с Карпиным также найдет общий язык. Его кандидатуру уже успели поддержать прославленные ветераны – Гаджиев, Семин, Гершкович, Тарханов. А Газзаев к исполкому выступил с интервью, призвав не назначать в сборную иностранца.

То, что вчера казалось однозначным – приход в национальную команду специалиста из-за рубежа, сегодня уже не видится очевидным приоритетом. Отбор на ЧМ-2022, судя по всему, тот рубеж, сдать который ради будущих побед нельзя. Если так обстоит дело, Бердыев может стать временной фигурой, которая поможет найти выход из непростой ситуации.

В нее РФС и наша сборная угодили неожиданно для всех и для себя. Если нет устраивающего всех тренера прямо сейчас, приход Курбана Бекиевича может стать выходом из тупика.

источник: «Советский спорт»
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