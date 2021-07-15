Спасет ли сборную Бердыев? 68-летний тренер может стать выходом из тупика

Это говорит о том, что приглашать иностранца, который мало что знает об РПЛ, бесперспективно в плане выполнения задачи отбора на ЧМ-2022. Сменщик Черчесова должен включиться в работу с первого дня. И обязан знать игроков, из которых ему предстоит сделать выбор.

Президент страны недавно давал задание правительству оказать поддержку Катару в подготовке и проведении ЧМ-2022. Было бы странно, если на этом фоне РФС не поставит первоочередную цель – пробиться на этот турнир. А то помощь мы зарубежному партнеру окажем, а наша сборная пожертвует этим крупнейшим соревнованием, сосредоточившись на долгосрочных задачах. Можно себе такое представить? Вряд ли.

Что до нового наставника, тут не получается неспешно найти подходящий вариант. 1 сентября играть с Хорватией важнейший матч квалификации. Кто бы ни пришел взамен Станислава Саламовича, в работу он должен был включаться еще вчера. Нет времени для выбора. И нет вариантов для маневра.

Исполком признал выступление сборной на Евро-2020 неудовлетворительным. Дюков же отметил, что задержка с отставкой Черчесова была вызвана тем, что на эмоциях не принимаются никакие решения. А потому нужно было время для анализа работы сборной.

Ждать всего неделю. Однако ясности, кто это может быть, Дюков не внес. Подчеркнул только, что перед новым тренером будут стоять две задачи – попадание на ЧМ-2022 в Катар и в долгосрочной перспективе выход на Евро-2024.

Кандидатами тут могут быть либо свои специалисты, либо иностранец, который уже работал с топ-клубом из России в недалеком прошлом. Называемые в прессе среди потенциальных наставников сборной Слуцкий, Карпин, Семак мало кого убедили в том, что это хороший выбор. Это во-первых. Во-вторых, сами эти тренеры не горят желанием подписываться исключительно на отбор к ЧМ. Не пойдет на это и тренер-легионер приличного уровня. Обязательно потребует условием для сотрудничества договор до Евро-2024.

Но что делать РФС, если новый тренер, подписавшийся на три года, квалификацию к Катару завалит? Опять искать нового, выплачивая неслабую неустойку? Это с Черчесовым договорились разойтись без золотого парашюта, если верить Дюкову и Станиславу Саламовичу. С иностранцем такой фокус точно не пройдет. РФС попадет на деньги или вынуждено будет терпеть тренера до окончания следующего европейского цикла. А мы в это время плеваться, если снова не будет результата и игры.

Но есть вариант, который все эти риски сводит к нулю. 15 июля он появился в СМИ – как-то подозрительно к исполкому. Среди возможных кандидатов на приход в сборную называется Курбан Бердыев. Человек заслуженный и авторитетный, дважды приводивший «Рубин» к чемпионству, выигрывавший с казанским клубом Кубок и Суперкубок. Его долгие годы прочили то в «Спартак», то в сборную. Но он так и не получил серьезный вызов. Слишком много полномочий требовал в работе, а мало кто на это был готов идти из клубных боссов.

С июля 2019 года Бердыев тренером не работал. Ушел из «Рубина», где трудился после вполне успешной ростовской командировки. А ныне на должности свадебного генерала - советником председателя наблюдательного совета в казахстанском «Кайрате».

Как сообщают источники, Курбан Бекиевич вроде бы готов принять свой последний (это очевидно) и самый главный вызов в карьере – возглавить сборную. Осталось понять, остановят ли на нем свой выбор в РФС.

Такого контракта как у Черчесова 68-летний тренер не просит, да его и не дадут. Но вот бонус за попадание на ЧМ ему достанется серьезный. Бердыев привык работать за хорошие деньги. От этого никто не будет в накладе, если задача выхода на чемпионат мира будет выполнена.

Бердыеву не нужен долгосрочный контракт, что тоже плюс. Дальнейшее решение о сотрудничестве может приниматься после отбора и исходя из его итогов. Бердыев знает РПЛ прекрасно – как футболистов, так и тренеров, что важно. Консультации с ними точно не повредят.

Семак играл у него в «Рубине», а ныне там работает Слуцкий. С «Ростовом» у туркменского специалиста давние связи, так что с Карпиным также найдет общий язык. Его кандидатуру уже успели поддержать прославленные ветераны – Гаджиев, Семин, Гершкович, Тарханов. А Газзаев к исполкому выступил с интервью, призвав не назначать в сборную иностранца.

То, что вчера казалось однозначным – приход в национальную команду специалиста из-за рубежа, сегодня уже не видится очевидным приоритетом. Отбор на ЧМ-2022, судя по всему, тот рубеж, сдать который ради будущих побед нельзя. Если так обстоит дело, Бердыев может стать временной фигурой, которая поможет найти выход из непростой ситуации.

В нее РФС и наша сборная угодили неожиданно для всех и для себя. Если нет устраивающего всех тренера прямо сейчас, приход Курбана Бекиевича может стать выходом из тупика.