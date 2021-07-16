Анзор Кавзашвили: Мне нравится атакующая игра «Спартака». Это и есть современный футбол

- «Спартак» не пропускает два матч подряд именно потому, что занят атакой?

- Пока мне нравится то, что команда изменила свою тактику игры и перешла на атакующий футбол. Вся команда находится в движении. Футболисты не сидят и не выжидают на своей половине поля, а когда получают мяч – тут же переходят на половину поля соперника. Вот это и есть современный футбол. Если «Спартак» выдержит такую игру в физическом плане – это будет великолепно.

- В этих матчах я увидел абсолютное изменение тактики игры «Спартака». Идут атакующие действия во всех звеньях. Это и есть тот самый фактор неожиданности для соперников, которые видели вялую защитную линию «Спартака». А здесь уже новый главный тренер сразу дал понять, что когда команда атакует – большой объем работы выполняет полузащита и нападение, и этим освобождает своих защитников от нагрузки. Это простая история и классная тактика.

- Конечно. Когда футбол атакующий - защитникам легче играть.

- С «Химками» тоже будет разгром?

- Не будем загадывать и тыкать пальцем в небо. Посмотрим, как сложится игра. Если «Спартак» выдержит такой же темп игры, будет здорово. Если не выдержит, значит придется подтягивать физические кондиции.

- Как думаете, могут появиться в команде новые лидеры?

- Когда начинается победная серия у команды, обязательно кто-то на себя должен брать роль лидера. Это происходит автоматически. Кому-то верят больше, кому-то меньше. Если человеку доверяют, значит, он уже лидер. Значит, он правильно играет, правильно ведет курс на поле, потому что когда тренер кричит с бровки, его никто не слышит. Поэтому футболист должен знать и выполнять установку тренера в игре во время шума и движения. Так что дай бог, чтобы таких ребят появилось в «Спартаке» побольше.

- Сейчас Руй Витория просматривает много футболистов, которые вернулись из аренды, и из «Спартака-2». Кого-то можете отметить по двум матчам?

- Не хотелось бы никого хвалить. Посмотрим, как ребят будут в будущем себя проявлять.

- «Спартаку» скоро предстоит играть в отборочном раунде Лиги чемпионов, но пока Руй Витория не наигрывает основной состав. Это не вызывает опасения?

- У меня всегда вызывает опасение состояние нашего футбола. Про «Спартак» можно сказать то же самое. Если сегодня пришел новый тренер, это не значит, что команда изменится на сто процентов и станет европейским клубом по своей мощи и подготовке. Это ерунда. Посмотрим. Эти игры как раз и покажут, насколько правильный курс взял новый главный тренер.