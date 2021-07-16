Илья Кутепов: Уверен, что мы так же удачно стартанем в сезоне

- Во-первых, у каждого тренера свой подход и свои системы тренировок. Поэтому сравнивать тяжело. Я бы даже сказал, что невозможно. Плюс, Станислав Саламович - это сборная, а у других тренеров - это клубная история. В сборную игроки приезжают в одном состоянии, а в клубе ты проводишь большую часть времени.

- Можете сравнить эти нагрузки, скажем, с нагрузками у Тедеско или у Черчесова?

- Требования очень высокие, и в плане футбола, и в плане «физики». Тренировки очень интенсивные: все через мяч и через игровые упражнения. Появились свои фишки, но это чисто внутренняя кухня нашей команды.

- Новый тренер – это всегда перемены. Какова сейчас у команды интенсивность тренировок и в целом какие новые требования диктует Руй Витория?

В воскресенье «Спартак» завершит подготовку к сезону, проведя последнюю контрольную встречу – в рамках Кубка Париматч Премьер красно-белые встретятся с «Химками». Команда Руя Витории досрочно стала победительницей Кубка, одержав две победы с крупным счетом 4:0 – над «Сочи» и «Рубином».

- В целом после приезда нового тренера, изменился ли эмоциональный фон в команде?

- Я думаю, что пока наши результаты говорят сами за себя. У болельщиков тоже должно быть хорошее впечатление. Уверен, что мы так же удачно стартанем в новом сезоне и продолжим идти по накатанной дальше.

- Вам лично подходит стиль работы Руя Витория: больше работы с мячом, выше интенсивность тренировок?

- Да, мне это нравится. С мячом всегда веселее и всегда интереснее, чем просто бегать по кругу.

- Мы сегодня наблюдали и 45-минутную теорию. О чем разговаривали?

- В моей карьере были теории и по часу, и даже дольше. Так что для меня это неудивительно и нормально. В принципе теория это такая же часть тренировки. Мы должны понимать это и не просто сидеть, отбывая номер, а впитывать ту информацию, которую тренер хочет до нас донести.

- Если при Тедеско вы старались играть схему 5-2 с латералем, то у Витории на что упор будет делаться?

- Мы хотим играть в контроль мяча, доминировать, контролировать игру, побеждать, забивать и не пропускать. В принципе это все (смеется). В целом очень простые задачи, и мы стараемся их выполнять. Пока что у нас получается это неплохо.

- Оцените, насколько вы готовы к сезону? И сильно ли в этом помогает участие в Кубке Матч Премьер?

- Это хороший спарринг с партнерами. Кроме того, это уже соревнования, приближенные к официальным играм, возможность получить предсезонный трофей. Это не просто товарищеские матчи, к которым футболисты, прямо скажем, относятся с тренировочной стороны. А мой уровень готовности - я на максимуме, но все же это больше вопрос к нашему тренеру.