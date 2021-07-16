ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Илья Кутепов: Уверен, что мы так же удачно стартанем в сезоне
16 июля 14:31
автор: Анастасия Ключникова
автор фото: ФК "Спартак"

Илья Кутепов: Уверен, что мы так же удачно стартанем в сезоне

Корреспондент «Советского спорта» поговорила о подготовке «Спартака» с центральным защитником Ильей Кутеповым.

В воскресенье «Спартак» завершит подготовку к сезону, проведя последнюю контрольную встречу – в рамках Кубка Париматч Премьер красно-белые встретятся с «Химками». Команда Руя Витории досрочно стала победительницей Кубка, одержав две победы с крупным счетом 4:0 – над «Сочи» и «Рубином».

- Новый тренер – это всегда перемены. Какова сейчас у команды интенсивность тренировок и в целом какие новые требования диктует Руй Витория?

- Требования очень высокие, и в плане футбола, и в плане «физики». Тренировки очень интенсивные: все через мяч и через игровые упражнения. Появились свои фишки, но это чисто внутренняя кухня нашей команды.

- Можете сравнить эти нагрузки, скажем, с нагрузками у Тедеско или у Черчесова?

- Во-первых, у каждого тренера свой подход и свои системы тренировок. Поэтому сравнивать тяжело. Я бы даже сказал, что невозможно. Плюс, Станислав Саламович - это сборная, а у других тренеров - это клубная история. В сборную игроки приезжают в одном состоянии, а в клубе ты проводишь большую часть времени.

- В целом после приезда нового тренера, изменился ли эмоциональный фон в команде?

- Я думаю, что пока наши результаты говорят сами за себя. У болельщиков тоже должно быть хорошее впечатление. Уверен, что мы так же удачно стартанем в новом сезоне и продолжим идти по накатанной дальше.

- Вам лично подходит стиль работы Руя Витория: больше работы с мячом, выше интенсивность тренировок?

- Да, мне это нравится. С мячом всегда веселее и всегда интереснее, чем просто бегать по кругу.

- Мы сегодня наблюдали и 45-минутную теорию. О чем разговаривали?

- В моей карьере были теории и по часу, и даже дольше. Так что для меня это неудивительно и нормально. В принципе теория это такая же часть тренировки. Мы должны понимать это и не просто сидеть, отбывая номер, а впитывать ту информацию, которую тренер хочет до нас донести.

- Если при Тедеско вы старались играть схему 5-2 с латералем, то у Витории на что упор будет делаться?

- Мы хотим играть в контроль мяча, доминировать, контролировать игру, побеждать, забивать и не пропускать. В принципе это все (смеется). В целом очень простые задачи, и мы стараемся их выполнять. Пока что у нас получается это неплохо.

- Оцените, насколько вы готовы к сезону? И сильно ли в этом помогает участие в Кубке Матч Премьер?

- Это хороший спарринг с партнерами. Кроме того, это уже соревнования, приближенные к официальным играм, возможность получить предсезонный трофей. Это не просто товарищеские матчи, к которым футболисты, прямо скажем, относятся с тренировочной стороны. А мой уровень готовности - я на максимуме, но все же это больше вопрос к нашему тренеру.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Нью-Джерси" обменял российского нападающего в "Колорадо"WhatsApp запустил возможность работы с несколькими устройствами через одну учетную запись, но пока только в бета-версииСборную России может возглавить Курбан БердыевХодченкова сексуально окунулась в бассейн, обнажив прелести38-летняя Ходченкова обнажила грудьСын пленного советского солдата стал чемпионом мира с Италией
От Зобнина до Фодена, от Цыганкова до Рэшфорда. Топ-10 футболистов, «сдувшихся» на Евро-2020
Завершившийся недавно чемпионат Европы оказался провальным для многих футболистов. Пока Transfermarkt не обновил трансферные стоимости, «Плеймейкер» самостоятельно попробовал определить десятку самых подешевевших.
Самый добрый человек на планете Ренат Сабитов рассказал о кудеснике Широкове, психе Кариоке и штрафах Карпина
Двукратный вице-чемпион России в составе «Спартака» 36-летний Ренат Сабитов стал гостем студии «Плеймейкера», ответив на вопросы Евгения Медведя о славном красно-белом прошлом и не только.
Меле показал Миранчуку, что такое прогресс. Топ-10 футболистов, поднявших свои акции на Евро-2020
Завершившийся недавно чемпионат Европы стал трамплином для многих футболистов, которые этим летом пойдут на повышение в топ-клубы. Пока Transfermarkt не обновил трансферные стоимости, «Плеймейкер» самостоятельно попробовал определить десятку наиболее поднявшихся в цене.
Хэмилтон прервет неудачную серию, Гасли и Феттель опередят конкурентов. Расклады и ставки на Гран-при Великобритании
16 - 18 июля на автодроме в Сильверстоуне состоится десятый этап «Формулы-1». «Плеймейкер» рассказывает о новом формате Гран-при Великобритании и оценивает шансы фаворитов.
«Кто такой этот сопляк Фархад Гаеми?!» Эксклюзив Владимира Алекно, который выигрывал олимпийское золото с Россией, а в Токио-2020 повезет Иран
Волейбольный турнир стартующей скоро Олимпиады в Токио наверняка вызовет огромный интерес среди российских болельщиков. В том числе благодаря Владимиру Алекно - тренеру, который добыл России ее единственное волейбольное олимпийское золото, а теперь работает в другой национальной команде.
Бердыев на отбор к ЧМ-2022? Годный вариант для сборной России
Несколько источников сообщают о том, что кандидатуру Курбана Бердыева РФС рассматривает в числе других на вакантное место главного тренера.
«О Бердыеве вспомнили, потому что никто больше эту сборную брать не хочет». Червиченко — о вероятном преемнике Черчесова
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.
Пока не чемпион России, но уже чемпион по товарищеским матчам. Как «Спартак» оформил второй подряд разгром
Красно-белые с крупным счетом переиграли «Рубин» (4:0) во втором туре Кубка Париматч Премьер.
ЦСКА поменял Никитина на Федорова. Есть подозрение, что из-за сборной
В хоккейном ЦСКА грянула сенсация, которую трудно было предположить. Новым главным тренером команды стал легендарный Сергей Федоров.
«В СМИ пишут много неправды». Тренер ЦСКА — о возможном трансфере Шведа из «Химок»
Многолетний ассистент главного тренера армейского баскетбольного клуба Антон Юдин прокомментировал «Плеймейкеру» слухи о возможном возвращении Алексея Шведа в стан красно-синих.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика