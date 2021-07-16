Джордан Ларссон: Наверное, теперь буду играть чистого десятого номера

Ларссон был в составе сборной Швеции на чемпионате Европы, но в четырех матчах, которые провели скандинавы, на поле так и не появился. Лучший, пожалуй, легионер красно-белых по итогам прошлого сезона остался в запасе. Хотя многие ожидали его выхода после того, как стало известно о травме Златана Ибрагимовича. Знаменитый швед на турнире выступить не смог, но это не помогло Джордану засветиться на Евро.

В первых контрольных матчах «Спартака» Ларссон участия не принимал. Он присоединился к команде чуть позже. Но на Кубке Париматч Премьер играет. Интересно, какую роль отведет ему новый тренер Руй Витория. При Доменико Тедеско легионер был твердым игроком основы.

- Как изменился тренировочный процесс с новым наставником?

- Пока с командой провел всего три тренировки, но уже понятно, что это совсем другой процесс, совсем другие идеи, другая схема. У меня пока не было личной возможности глобально обсудить с тренером какие-то тактические моменты. Но, думаю, скоро это произойдет.

- Как известно, первое впечатление всегда самое верное. Что скажете о Руе Витории?