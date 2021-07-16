Будь громче всегда и везде: «Краснодар» представляет игровую форму сезона-2021/22

Презентация нового домашнего и выездного комплектов формы от компании PUMA, одного из мировых лидеров в области спортивной экипировки, прошла на стадионе «Краснодар» и была представлена в формате fashion-показа. В мероприятии приняли участие профессиональные модели и танцоры современных уличных стилей.

Идея представить новую форму ФК «Краснодар» в стиле модного показа в современном динамичном стиле принадлежит титульному спонсору клуба – компании Winline. Она продиктована тем, что футбол прочно вошел в нашу жизнь, а форма любимого клуба постепенно становится обязательным атрибутом повседневной жизни его болельщиков. В новой форме «быков» можно ярко проводить свободное время с друзьями, выделяться на танцполе ночного клуба, кататься на скейте по городскому парку или смотреть новый фильм в кинотеатре. Новая форма «Краснодара» идеально подходит для того, чтобы помочь вам создать свой новый яркий образ.

Домашний комплект символизирует гордость, храбрость и амбиции. Дизайн переосмысливает ромбовидный узор с герба клуба и формирует уникальную графику на передней части игровой футболки. Дизайн формы включает в себя логотип PUMA, герб клуба и ярко-бирюзовый номер игрока.

Выездной комплект формы «Краснодара» вдохновлен успехами академии клуба, в которой воспитываются одни из самых ярких футбольных талантов в России. Академия руководствуется видением, которое может изменить будущее футбола в стране: основной состав, состоящий из собственных воспитанников. Дизайн выездного комплекта включает в себя ярко-бирюзовые цвета, представленные в краснодарской академии, расположенной по соседству со стадионом «Краснодар». Индивидуальный узор, взятый с герба клуба, завершает яркий и молодой дизайн, который был создан с целью вдохновить новое поколение восходящих звезд.

Форма PUMA создается по особой современной технологии, соответствующей самым высоким требованиям – с использованием «дышащего» жаккарда, который в комбинации с облегающим кроем в точности соответствует требованиям самых лучших игроков. Благодаря этому внешняя сторона футболок, а также их рукава имеют высокий уровень воздухопроницаемости.

Новая форма будет доступна с 16 июля на ru.puma.com, shop.fckrasnodar.ru, а также в магазинах бренда в городе Краснодар и официальных фан-шопах клуба:

- фирменный магазин на Восточно-Кругликовской, 10А

- фирменный киоск в ТРК «Галерея»