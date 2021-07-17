Бердыев прилетел в Москву, Федун предложил сборной Тедеско, «Зенит» и «Локо» разыграют Суперкубок

Если Бердыев возглавит сборную России, то одним из его помощников может стать Сергей Игнашевич. Многолетний лидер обороны ЦСКА и национальной команды в прошлом сезоне тренировал московское «Торпедо», однако покинул клуб в марте и в настоящий момент находится без работы.

Бердыева называют одним из основных кандидатов на замену Станиславу Черчесову, который покинул национальную команду несколько дней назад после неудачного выступления на Евро-2020. Глава РФС Александр Дюков недавно сообщил, что с новым тренером сборной ясность наступит до старта чемпионата России – то есть до 23 июля. Помимо Бердыева, дважды приводившего к чемпионству «Рубин», среди кандидатов есть известные иностранные специалисты. Их имена не разглашаются. Окончательного выбора РФС пока не сделал.

Курбан Бердыев прилетел в Москву. Как утверждают источники, цель поездки 68-летнего специалиста, который не работал тренером с июля 2019 года, а сейчас на должности советника председателя наблюдательного совета в «Кайрате», - переговоры с РФС по поводу возможного назначения наставником сборной России. Однако сам Курбан Бекиевич в аэропорту заявил представителям СМИ, что его визит носит частный характер.

Босс «Спартака» Леонид Федун признался, что рекомендовал на недавнем исполкоме РФС в качестве кандидата на вакантный пост главного тренера сборной Доменико Тедеско. Как известно, немецкий специалист покинул красно-белых после окончания сезона по собственной инициативе, не став продлевать контракт. Он работал со «Спартаком» с осени 2019-го и в прошедшем чемпионате занял с командой второе место.

По словам Федуна, это был бы хороший вариант для национальной команды, но какое решение будет принято, Леонид Арнольдович не в курсе. «Нас просто поставят перед фактом. Я предложил, его обсуждали. Все переговоры должны быть конфиденциальными. Но, как мне показалось, такой вариант не будет принят», – подчеркнул владелец «Спартака».

В КАЛИНИНГРАДЕ СЕГОДНЯ ПРОЙДЕТ МАТЧ ЗА СУПЕРКУБОК

«Зенит» и «Локомотив» разыграют 17 июля Суперкубок России. Матч пройдет в Калининграде, начало в 19 часов. Транслировать поединок будет Первый канал. Это седьмой город в географии трофея. На матче введены ограничения по допуску зрителей. Трибуны могут быть заполнены не более чем на 70 процентов от вместимости арены в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Что касается соперников, то каждый из них по девять раз играл в матче за Суперкубок. Причем в споре за этот почетный приз они встречаются третий год подряд. В 2019-м успех праздновали железнодорожники, одержавшие волевую победу - 3:2. Было это еще в тот момент, когда красно-зеленых возглавлял Юрий Семин. Год назад, уже с Марко Николичем, москвичи уступили - 1:2. Всего же на счету питерцев пять побед в Суперкубке, а у железнодорожников три.

Напомним, что Суперкубок разыгрывается между чемпионом России - им в третий раз подряд стал «Зенит» - и обладателем Кубка страны.

РОНАЛДУ ОСТАЕТСЯ В «ЮВЕНТУСЕ» ДО КОНЦА КОНТРАКТА

Криштиану Роналду продолжит выступать за «Ювентус» и до конца отработает свой контракт. 36-летний португалец уже уведомил клуб, что не покинет его в это трансферное окно. Соглашение с туринской командой действует до лета 2022 года. По некоторым данным, сумма договора составляет 31 миллион евро за сезон.

Роналду прибудет на сбор клуба 25 июля. В прошедшем сезоне в Серии А он стал лучшим бомбардиром с 29 мячами. Однако «Юве» впервые за долгие годы остался без чемпионского титула и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. После этого пошли разговоры о возможном уходе суперзвезды из Турина.

На Евро-2020 Криштиану также стал главным голеадором – 5 мячей. Португальская сборная проиграла в 1/8 финала чемпионата Европы бельгийцам.

Кроме этого, «Ювентус» планирует продлить контракт до 2025 года с 27-летним аргентинским нападающим Пауло Дибалой. Зарплата игрока может составить 10 млн евро в год плюс бонусы. Переговоры начнутся предположительно в конце июля.