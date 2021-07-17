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Бердыев прилетел в Москву, Федун предложил сборной Тедеско, «Зенит» и «Локо» разыграют Суперкубок
17 июля 08:23
автор: Иван Сергеев
автор фото: "Советский спорт"

Бердыев прилетел в Москву, Федун предложил сборной Тедеско, «Зенит» и «Локо» разыграют Суперкубок

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ИСТОЧНИКИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО БЕРДЫЕВ ПРИБЫЛ НА ПЕРЕГОВОРЫ С РФС

Курбан Бердыев прилетел в Москву. Как утверждают источники, цель поездки 68-летнего специалиста, который не работал тренером с июля 2019 года, а сейчас на должности советника председателя наблюдательного совета в «Кайрате», - переговоры с РФС по поводу возможного назначения наставником сборной России. Однако сам Курбан Бекиевич в аэропорту заявил представителям СМИ, что его визит носит частный характер.

Бердыева называют одним из основных кандидатов на замену Станиславу Черчесову, который покинул национальную команду несколько дней назад после неудачного выступления на Евро-2020. Глава РФС Александр Дюков недавно сообщил, что с новым тренером сборной ясность наступит до старта чемпионата России – то есть до 23 июля. Помимо Бердыева, дважды приводившего к чемпионству «Рубин», среди кандидатов есть известные иностранные специалисты. Их имена не разглашаются. Окончательного выбора РФС пока не сделал.

Если Бердыев возглавит сборную России, то одним из его помощников может стать Сергей Игнашевич. Многолетний лидер обороны ЦСКА и национальной команды в прошлом сезоне тренировал московское «Торпедо», однако покинул клуб в марте и в настоящий момент находится без работы.

ФЕДУН ПРЕДЛОЖИЛ ИСПОЛКОМУ РФС КАНДИДАТУРУ ТЕДЕСКО

Босс «Спартака» Леонид Федун признался, что рекомендовал на недавнем исполкоме РФС в качестве кандидата на вакантный пост главного тренера сборной Доменико Тедеско. Как известно, немецкий специалист покинул красно-белых после окончания сезона по собственной инициативе, не став продлевать контракт. Он работал со «Спартаком» с осени 2019-го и в прошедшем чемпионате занял с командой второе место.

По словам Федуна, это был бы хороший вариант для национальной команды, но какое решение будет принято, Леонид Арнольдович не в курсе. «Нас просто поставят перед фактом. Я предложил, его обсуждали. Все переговоры должны быть конфиденциальными. Но, как мне показалось, такой вариант не будет принят», – подчеркнул владелец «Спартака».

В КАЛИНИНГРАДЕ СЕГОДНЯ ПРОЙДЕТ МАТЧ ЗА СУПЕРКУБОК

«Зенит» и «Локомотив» разыграют 17 июля Суперкубок России. Матч пройдет в Калининграде, начало в 19 часов. Транслировать поединок будет Первый канал. Это седьмой город в географии трофея. На матче введены ограничения по допуску зрителей. Трибуны могут быть заполнены не более чем на 70 процентов от вместимости арены в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Что касается соперников, то каждый из них по девять раз играл в матче за Суперкубок. Причем в споре за этот почетный приз они встречаются третий год подряд. В 2019-м успех праздновали железнодорожники, одержавшие волевую победу - 3:2. Было это еще в тот момент, когда красно-зеленых возглавлял Юрий Семин. Год назад, уже с Марко Николичем, москвичи уступили - 1:2. Всего же на счету питерцев пять побед в Суперкубке, а у железнодорожников три.

Напомним, что Суперкубок разыгрывается между чемпионом России - им в третий раз подряд стал «Зенит» - и обладателем Кубка страны.

РОНАЛДУ ОСТАЕТСЯ В «ЮВЕНТУСЕ» ДО КОНЦА КОНТРАКТА

Криштиану Роналду продолжит выступать за «Ювентус» и до конца отработает свой контракт. 36-летний португалец уже уведомил клуб, что не покинет его в это трансферное окно. Соглашение с туринской командой действует до лета 2022 года. По некоторым данным, сумма договора составляет 31 миллион евро за сезон.

Роналду прибудет на сбор клуба 25 июля. В прошедшем сезоне в Серии А он стал лучшим бомбардиром с 29 мячами. Однако «Юве» впервые за долгие годы остался без чемпионского титула и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. После этого пошли разговоры о возможном уходе суперзвезды из Турина.

На Евро-2020 Криштиану также стал главным голеадором – 5 мячей. Португальская сборная проиграла в 1/8 финала чемпионата Европы бельгийцам.

Кроме этого, «Ювентус» планирует продлить контракт до 2025 года с 27-летним аргентинским нападающим Пауло Дибалой. Зарплата игрока может составить 10 млн евро в год плюс бонусы. Переговоры начнутся предположительно в конце июля.

источник: «Советский спорт»
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